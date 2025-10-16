「本当の恩人は私なのに！」、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて10月16日(木) 12時より配信開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品「本当の恩人は私なのに！」が、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年10月14日(木) 12時より配信開始することをお知らせいたします。

配信作品について

本当の恩人は私なのに！

あらすじ：

かつて大衆食堂で働いていた詩は、憧れの存在であった常連客・重森直哉との再会を夢見て、彼が経営する会社に入社する。当時貧乏学生だった重森も、詩が考案した特別メニューと温かい気遣いが生活の支えであると感じていた。

希望を胸に抱く詩だったが…目の前に現れたのは、美貌とコネで成り上がろうとする同期の華蓮。「重森の“恩人”は自分だ」と嘘をつき、社内でも姑息に立ち回る。真実を言い出せない詩は、身分を偽り続ける華蓮から嫌がらせを受けて追い詰められ…。“本当の恩人”と"偽の恩人"、２人の思惑が交錯する、シンデレラ・サクセスストーリー！

※この物語はフィクションです。

製作著作：FANY Studio

制作プロダクション：MintoStudio、株式会社OneAcreShortDrama

監督：安川徳寛

主なキャスト：黒河内りく、辻凌志朗、川道さら、輝 有子、怒賀音符、伊東真結子、中條サエ子、荒川大三朗、谷風作、荒井由希奈、彩乃つむぎ、伊藤佑真、倉橋遼羽、下尾悠馬、平華子、浜元絵美、保科楓、ユキナ、田中邦夫



トレーラー：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W8gm1XI1HDE ]

FANY :D（ファニーディー）について

FANY :D（ファニーディー）は1話1～3分程度で、冒頭数話無料でその後都度課金となる「人間の欲望を解放する」をコンセプトとする縦型ショートドラマアプリです。復讐や裏切り、BL等を中心に初年度は50本以上のオリジナル作品の配信を予定しています。

FANY :D 各種公式SNS

youtube：https://www.youtube.com /@FANY_Drama(https://www.youtube.com/@FANY_Drama)

Tiktok https://www.tiktok.com /@fany__d(https://www.tiktok.com%20/@fany__d)

Instagram https://www.instagram.com /fany.drama/(https://www.instagram.com%20/fany.drama/)

X https://x.com/FANY_Drama

FANY :D 公式サイト https://fany-d.com

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

ショートドラマスタジオ特設ページ

https://mintoshortdrama.wraptas.site/

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/



