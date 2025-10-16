本日Makuakeプロジェクト開始！カードゲーム『パーツヲアツメルト』

株式会社日刊工業新聞社

日刊工業新聞社（代表取締役社長：神阪拓 本社：東京都中央区）は、カードゲーム『パーツヲアツメルト』を販売します。一般販売に先駆け、10月16日（木）に応援購入サイト「Makuake」（https://www.makuake.com/project/pubnikkan_3/(https://www.makuake.com/project/pubnikkan_3/)）で先行予約販売を開始しました。

- クラウドファンディングでプロジェクトスタート

日刊工業新聞社出版局が3作目となるカードゲームの先行予約を開始しました。製造業に関連した書籍・雑誌を多数扱っているからこそ、今作は「製造業・モノづくり」をテーマにしました。

工場での大量生産、そこには生産ラインが欠かせません。また、私たちの身近にある製品は、さまざまな機械要素部品（パーツ）で構成されています。

生産ラインを動かして、パーツを運び・組み立て、そして製品を完成させる。この流れを、カードゲームで表現しました。

一般販売前に、応援購入サイト「Makuake」（https://www.makuake.com/project/pubnikkan_3/(https://www.makuake.com/project/pubnikkan_3/)）で先行予約販売を行います。一般販売の価格よりもお得な価格で応援購入できます。また、オリジナルデザインの巾着袋と組み合わせたセットも展開します。

- 生産ラインをつなげて、パーツを集める！製品ができるよう生産ラインを構築しよう！

ゲームは簡単。生産ラインをつなげて、パーツを集め、製品の完成を目指します。

まず、プレイヤーごとに、完成させる製品を「クルマ・ロケット・ロボット・マシーン」の中から決めましょう。

生産ラインをつなげて、パーツ「ネジ・バネ・歯車」を流します。つながった生産ラインを通ると、パーツを得ることができます。

ただし、製品によって必要なパーツは異なるので、相手がなにを集めているか、要注意！

生産ラインを止めて、相手の邪魔もしちゃいましょう。

一番早く、製品を完成させて勝利を目指します。

ゲーム詳細

・商品名：「パーツヲアツメルト」

・プレイ人数：3-4人

・所要時間：5-15分

・対象年齢：6歳以上

・セット内容：カード32枚、説明書

・一般販売予定価格：1,650円（税込み）

・ゲームデザイン：日刊工業新聞社

・アートワーク：株式会社クリエイティブハウスキューズ

【問い合わせ】

日刊工業新聞社出版局

info_shuppan@nikkan.tech

日刊工業新聞社オフィシャルサイト「Nikkan BookStore」

https://pub.nikkan.co.jp/

カードゲーム「パーツヲアツメルト」特設サイト

https://pub.nikkan.co.jp/company/c10860.html