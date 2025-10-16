『【メールサポート代行会社が教える！】メール対応＆ライティング講座』を2025年10月30日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

コールセンター代行サービスを提供するマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和）は、2025年10月30日（木）に、ウェブセミナー『【メールサポート代行会社が教える！】メール対応＆ライティング講座』を開催します。

【本セミナーで学べること】

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/school003/?utm_source=ma251016_prtimes_school&utm_medium=press申込後、自動返信で参加用のURLをお送りします。

メールサポートの基礎が学べる、無料のオンライン講座を開催します。

本講座ではカスタマーサポートの担当者様に向けて、コンタクトセンターのメール対応ノウハウをレクチャーします。

本講座は「講義動画＋復習テスト」で構成されています。動画で知識を学んだ後に、復習テストを行いますので、着実に理解を深めていただくことができます。

今回は初級編として、効果的な文章構成や、文章表現のテクニックについて解説します。

メール対応の経験が少ない方はもちろん、メール対応のクオリティをアップさせたい方にも、おすすめの内容です。

※WEBセミナー（ウェビナー）のため、視聴者様のお顔や声は表示されませんのでご安心ください。

【参加&アンケート特典】

終了後のアンケートにご回答いただいた方には「お問い合わせ対応でよく使うメールテンプレート集」をプレゼントいたします。この機会にぜひ、お申し込みください！

■ こんな方におすすめ

・メール対応の基本を学んだことがない

・メール対応の苦手意識を克服したい

・サポートの担当者として適切な対応ができているか不安

・メールの文章を書くことに自信がない

・お客様窓口を担当する社員の研修として利用したい

■ 受講の流れ

1. 開催前までにメールでZoomの参加用URLをお送りします。

2. 当日は講習担当が司会を行い、講座動画を視聴いただきます。

3.動画で出てきた内容を確認する復習テストを行います。（Zoomの投票機能を使用）

4.復習テストの解説を行います。

■セミナースケジュールおよび内容

■ 開催概要

日時：2025年10月30日（木）14:00～15:00（13:55～アクセス開始）

会場：オンライン ※zoomを使用

料金：無料

主催：マーケティングアソシエーション株式会社

■ 会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/