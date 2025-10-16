『【メールサポート代行会社が教える！】メール対応＆ライティング講座』を2025年10月30日に開催！
コールセンター代行サービスを提供するマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和）は、2025年10月30日（木）に、ウェブセミナー『【メールサポート代行会社が教える！】メール対応＆ライティング講座』を開催します。
詳細・お申し込みはこちら :
https://ma-inc.jp/seminar/school003/?utm_source=ma251016_prtimes_school&utm_medium=press
申込後、自動返信で参加用のURLをお送りします。
【本セミナーで学べること】
メールサポートの基礎が学べる、無料のオンライン講座を開催します。
本講座ではカスタマーサポートの担当者様に向けて、コンタクトセンターのメール対応ノウハウをレクチャーします。
本講座は「講義動画＋復習テスト」で構成されています。動画で知識を学んだ後に、復習テストを行いますので、着実に理解を深めていただくことができます。
今回は初級編として、効果的な文章構成や、文章表現のテクニックについて解説します。
メール対応の経験が少ない方はもちろん、メール対応のクオリティをアップさせたい方にも、おすすめの内容です。
※WEBセミナー（ウェビナー）のため、視聴者様のお顔や声は表示されませんのでご安心ください。
【参加&アンケート特典】
終了後のアンケートにご回答いただいた方には「お問い合わせ対応でよく使うメールテンプレート集」をプレゼントいたします。この機会にぜひ、お申し込みください！
■ こんな方におすすめ
・メール対応の基本を学んだことがない
・メール対応の苦手意識を克服したい
・サポートの担当者として適切な対応ができているか不安
・メールの文章を書くことに自信がない
・お客様窓口を担当する社員の研修として利用したい
■ 受講の流れ
1. 開催前までにメールでZoomの参加用URLをお送りします。
2. 当日は講習担当が司会を行い、講座動画を視聴いただきます。
3.動画で出てきた内容を確認する復習テストを行います。（Zoomの投票機能を使用）
4.復習テストの解説を行います。
■セミナースケジュールおよび内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/305_1_bc21fb5bb6a3a1b7afcba1457cbfeb39.jpg?v=202510171256 ]
■ 開催概要
日時：2025年10月30日（木）14:00～15:00（13:55～アクセス開始）
会場：オンライン ※zoomを使用
料金：無料
主催：マーケティングアソシエーション株式会社
■ 会社概要
会社名：マーケティングアソシエーション株式会社
代表取締役：中園広和
所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F
資本金：1,750万円
事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務
■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/
■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/
■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec
■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」
https://makasete-ec.jp/naruhodo/