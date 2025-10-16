ATTACHMENT、タカシマヤ ゲートタワーモール名古屋にてPOP-UP STORE を開催

株式会社WEAVA

ATTACHMENT は、2025 年10 月22 日（水）から10 月28 日（火）の期間中、タカシマヤ ゲ

ートタワーモール名古屋にてPOP-UP STORE を開催いたします。

「人を引き立てる服」

服は、着る人の個性や魅力、内面を引き立てる付属品である。そのためにシンプルなデザインを極

め、シルエットの計算と素材使いから生まれる着心地の良さを追求してきました。

クラフツマンシップが叶える緻密な仕立てを通じて、時代を超えて“人の内面をも引き立てる服”を

提案し続けています。

創業以来、この不変のブランドコンセプトを軸に、こだわりの素材とミニマルでシャープなシルエ

ットを特徴とするATTACHMENT が、今回タカシマヤ ゲートタワーモール名古屋にてPOP-UP

STORE を開催します。

本イベントでは、FALL / WINTER 2025-2026 COLLECTION 注目のアウターウェアにフォーカ

スを当てた最新ラインナップを展開。

現代生活におけるシンプリシティの探求と、アイテムにおける合理性の追求から生まれるデザイン

の“現在地”を体感いただけます。

■開催概要

期間：2025 年10 月22 日（水）～10 月28 日（火）

場所：タカシマヤ ゲートタワーモール名古屋 3F 中央エスカレーター前

URL：https://www.jr-tgm.com(https://www.jr-tgm.com/)

About：ATTACHMENT (アタッチメント)

1999 年に熊谷和幸によって創設。2022-2023F/W コレクションより、VEIN を手がける榎本光

希がデザイナーに就任。

公式サイト : ATTACHMENT(https://attachment.co.jp/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZnC-k8393vFyuswf48_rIkh0OEINzAIX5PA0pccA1VBH5HxfuzCUmkglg_aem_ZY62y22E6iIilWBks6FiyA) 公式Instagram : @attachment_official(https://www.instagram.com/attachment_official/)