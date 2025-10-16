アピリッツ、10/22(水)【プロジェクトを成功に導くサービスデザイン談話室】を開催

株式会社アピリッツ

参加して得られること

・プロジェクトがつまずきやすいポイントを事前に把握できる

・「人間中心設計」や「UXデザイン」の実践的ステップを学べる

・自社で完結すべきことと外部に委託すべきことの見極め方を知る

・同じ課題を抱える仲間と出会い、悩みを共有できる

こんな方におすすめ

・上司から急に「新規事業」や「組織横断プロジェクト」の担当に任命された方

・一人でデザイン部署を立ち上げたが、何から手をつければいいかわからない方

・「デザイン」をビジネスにどう活かすべきか迷っている非デザイナーの方

・「人間中心設計（HCD）」や「UX」の必要性を社内で理解してもらえないと悩んでいる方

・事業の初期段階で、正しい進め方に自信がない方

イベントの背景

「新規事業を考えろ」「デザイン部門を立ち上げろ」「HCD資格を取れ」──

現場では、突然の指示に悩みながらも、限られたリソースで成果を求められるビジネスパーソンが多くいます。

プロダクトやサービスの成功には、表層的な施策ではなく、

ユーザーの本当の課題を見つけ出す「本質的なデザイン活動」が欠かせません。

本談話室は、そうした課題を抱える方々に向けて、デザインや組織づくりの「転ばぬ先の杖」となる学びやつながりを提供することを目的としています。

談話室とは

一方的なセミナー形式ではなく、参加者一人のリアルな悩みに寄り添うことを目的としています。「一人でプロジェクトを進める」というミッションを背負う方も、大企業の組織の中で「何から変えていいかわからない」という方も、ぜひご参加ください。当日は、皆さんの悩みや課題を伺いながら、具体的なテーマについてその場で一緒に考えていきます。

私たちアピリッツのデザイナーは、あなたの課題を解決する伴走者です。

この談話室で、まずは「転ばぬ先の杖」を装備して一緒に冒険に出ましょう。

【開催概要】

