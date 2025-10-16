アピリッツ、10/22(水)【プロジェクトを成功に導くサービスデザイン談話室】を開催
詳細・参加お申し込みページ
https://peatix.com/event/4585316
参加して得られること
・プロジェクトがつまずきやすいポイントを事前に把握できる
・「人間中心設計」や「UXデザイン」の実践的ステップを学べる
・自社で完結すべきことと外部に委託すべきことの見極め方を知る
・同じ課題を抱える仲間と出会い、悩みを共有できる
こんな方におすすめ
・上司から急に「新規事業」や「組織横断プロジェクト」の担当に任命された方
・一人でデザイン部署を立ち上げたが、何から手をつければいいかわからない方
・「デザイン」をビジネスにどう活かすべきか迷っている非デザイナーの方
・「人間中心設計（HCD）」や「UX」の必要性を社内で理解してもらえないと悩んでいる方
・事業の初期段階で、正しい進め方に自信がない方
イベントの背景
「新規事業を考えろ」「デザイン部門を立ち上げろ」「HCD資格を取れ」──
現場では、突然の指示に悩みながらも、限られたリソースで成果を求められるビジネスパーソンが多くいます。
プロダクトやサービスの成功には、表層的な施策ではなく、
ユーザーの本当の課題を見つけ出す「本質的なデザイン活動」が欠かせません。
本談話室は、そうした課題を抱える方々に向けて、デザインや組織づくりの「転ばぬ先の杖」となる学びやつながりを提供することを目的としています。
談話室とは
一方的なセミナー形式ではなく、参加者一人のリアルな悩みに寄り添うことを目的としています。「一人でプロジェクトを進める」というミッションを背負う方も、大企業の組織の中で「何から変えていいかわからない」という方も、ぜひご参加ください。当日は、皆さんの悩みや課題を伺いながら、具体的なテーマについてその場で一緒に考えていきます。
私たちアピリッツのデザイナーは、あなたの課題を解決する伴走者です。
この談話室で、まずは「転ばぬ先の杖」を装備して一緒に冒険に出ましょう。
【開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/316_1_ebbeb4538bb554008797bc0c8530c000.jpg?v=202510170857 ]
株式会社アピリッツについて
「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。
会社概要
会社名：
株式会社アピリッツ
所在地：
〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階
設立：
2000年 7月
事業内容：
Webサービスの企画・運営
Webサービスのコンサルティング・アクセス解析
Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売
Webサービスシステムの受託開発
Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視
オンラインゲームの企画・開発・運営