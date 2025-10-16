2026年度　内定証書授与式を開催

株式会社robot home

株式会社robot home（本社：東京都中央区／代表取締役CEO：古木大咲／証券コード：1435、以下当社）は、内定証書授与式を開催しましたのでお知らせします。

当社は10月7日に来春入社予定の13名の内定証書授与式を執り行いました。代表取締役CEO古木から歓迎と激励の言葉が贈られ、内定者からは一人ひとり自己紹介と入社に向けた思いや抱負を語っていただきました。

採用情報

不動産×テクノロジー領域で事業を展開するrobot homeグループは、2027年度新卒採用についても鋭意活動中です。

【robot homeグループの働き方の特徴】

・配属は本人の希望や適性を考慮

・入社後は実務に直結した手厚い研修を通じて、着実にスキルアップが可能

・若手のうちから多様なキャリアにチャレンジ可能

・オンとオフの切り替えを大切にし、プライベートも充実できるメリハリある働き方を推進

【採用担当者より】

robot homeグループは、"未来の住まいをつくる会社"として、これからの時代にふさわしい柔軟で誠実な人材を求めています。学生の皆様が、robot homeグループというフィールドで「なりたい自分」を見つけられることを、心から願っています。説明会も随時開催中ですので、お気軽にお問い合わせください。

・株式会社robot home 新卒採用特設サイト

https://robothome-recruit.com/

・Great Place to Work(R) Institute Japan が実施する調査にて 「働きがいのある会社」へ認定

https://corp.robothome.jp/news/press/22516

株式会社robot home概要

【 設 立 】2006年1月23日

【 資本金等 】74億7000万円(資本剰余金を含む)

【 代表取締役CEO 】古木 大咲

【 本 社 】〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9階

【 主な事業内容 】AI・IoT事業/robot home事業

【 主な子会社 】株式会社 rh labo/株式会社 rh investment

株式会社 rh maintenance/株式会社 rh warranty

株式会社 アイ・ディー・シー/株式会社Next Relation

【 ウェブサイト 】https://corp.robothome.jp