＜News＞2025年10月16日『EGGコンソール リバイバル ザナドゥII PC-9801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2025年10月16日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第72弾タイトル「リバイバル ザナドゥII PC-9801」のリリースを開始しました。

名作アクションRPG『ザナドゥ』のリメイク作品が登場。

超ヘビーユーザー向けでザナドゥエキスパートも苦戦は必至！

【基本情報】

タイトル： EGGコンソール リバイバル ザナドゥII PC-9801

ジャンル：アクション、ロールプレイングゲーム

メーカー： 日本ファルコム

オリジナル版発売年：1995年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000106710.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/lZAQy3IjGyg

発 売 日 ： 2025年10月16日

価 格 ： 980円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.



【『リバイバル ザナドゥII』について】

本作は1985年に日本ファルコムより発売されたリアルタイムのアクションRPG「ザナドゥ」のリメイク版で、オリジナル版から10年後の1995年に発売された作品です。プレイヤーは冒険者となってモンスターと戦いながら全10ステージを探索し、最終的にキングドラゴンを倒すことが目的です。



戦闘はシンボルエンカウント方式を採用。モンスターと接触することで戦闘シーンに切り替わり、武器による攻撃（体当たり）や魔法を駆使してモンスターと戦います。敵を倒せば宝箱が出現し、アイテムやお金などが獲得できます。なおモンスターは有限なので狩り尽くすと出現しなくなってしまいます。



育成システムは武器・魔法共に使えば使うほどパワーアップするというもの。プレイヤーキャラには職業はなく、戦士と魔法使いの2種類の経験値とレベルがあり、どちらの攻撃方法で敵を倒すかで、戦士系にも魔法使い系にも成長させられます。また武器・防具・魔法にも個別に経験値が設定されており、同じものを使い込むことで、より高い効果を発揮するようになります。武器で倒すか、魔法で倒すかは、よく考えたいところ。キャラクターやアイテムの育成には、あなたの育成マネジメント力が必要になるでしょう。



「リバイバル ザナドゥII」はマップ構成の変更、モンスターの半数を入れ替え、パラメータのバランスなども見直した全くの新バージョン。マニュアルでも、「たとえザナドゥエキスパートであっても、自分自身で新しいプレイスタイルを見つけなければいけません」と書かれているように、一筋縄ではいかない内容に仕上がっています。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【『EGGコンソール リバイバル ザナドゥII PC-9801』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧可能。

