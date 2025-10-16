パワーボイスが魅力のVTuber/「ラティオ・ユィリス」とのRe-ride楽曲「discover / ラティオ・ユィリス feat. えのぐ & C.H.E.T.」が10月16日(木)配信開始！

株式会社CHET Group

「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すインキュベーション組織「 C.H.E.T.」から誕生した""V Collection（Vコレ）×えのぐ""楽曲第一弾「discover / えのぐ feat. C.H.E.T.」を新たな共同音楽創作スタイル「Re-ride（リライド）」にて「discover / ラティオ・ユィリス feat. えのぐ & C.H.E.T.」として2025年10月16日(木)に配信リリースいたします。

discover / ラティオ・ユィリス feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/RatioYuiresfeatchet_discover

※本楽曲は、C.H.E.T.が名付けたバトン形式の制作手法「Re-ride（リライド）」を採用。

特定のアーティストが"メインパート"を歌唱し、それ以外のパートを様々なアーティストやクリエイターたちが自由に歌唱することで楽曲を生み出す、未来型共同創作スタイルです。

⚫︎最新のC.H.E.T. 関連ニュースは、公式サイトやSNSで随時発信しています。

https://lit.link/chetarts

■ラティオ・ユィリス / プロフィール

VTuber/バーチャルミュージシャン、ラティオ・ユィリス。

2021年5月6日、YouTubeにて「My Heart Will Go On Cover」を投稿し活動開始。デビューから約1年半で流行と特技を生かした高クオリティの歌系short動画で注目を集めチャンネル登録者10万人を突破し、法人支援のないVTuberとしては異例の躍進を遂げる。2023年2月6日に開始した3D化クラウドファンディングでは、約20分で達成、2024年3月に自身のチャンネルで完全無料の3Dお披露目LIVEを開催。幅広いジャンルであらゆる年代の楽曲を繊細かつ圧倒的な迫力の歌声で昇華させる正統実力派。アニソン、ボカロ、J-POP、洋楽など歌枠のレパートリーは1200曲以上。

低音から超高音まで自在に操るパワーボイスが魅力。

YouTube：https://www.youtube.com/@Ratio_Yuires

X：https://x.com/Ratio_Yuires

▼コメント

えのぐの皆さまと特別な楽曲でコラボさせていただくことが出来てとても光栄です！

同じ楽曲を色んなアーティストの皆さまのVerで聴けるので、私も１リスナーとしても楽しみにしています！

私のリスナーさんは新鮮な曲調で、また別のラティオ・ユィリスを見つけていただけると思います！

沢山聴いてください！

■一般公募開始・コンテスト作品を募集中!!

～Vコレ楽曲「discover」でコラボ作品を作ろう！～

「discover」を題材に、カバーや歌詞アレンジした作品などを自由に作って・投稿できる 一般公募プロジェクト「Re-ride」を開始いたします。

プロジェクト内ではコンテストを開催し、開催期間中に投稿された作品を対象に、プロデューサーによる選考を実施します。

選出された優秀作品には、C.H.E.T.公式からの配信リリースなど豪華特典をご用意しています！

【公募サイト】

https://arts.chet.com/re-ride/discover

【公募作品イメージはこちら】

・カバーで創作コラボスタイル（デモ）

https://drive.google.com/file/d/15qAcdOeCTD1n-NAUfUm9YG2DyDSlBgIe/view?usp=drive_link

・歌詞を変えて作詞コラボスタイル（デモ）

https://drive.google.com/file/d/1jTDxjgfox_s3mCq7jmmZO-uzizhClYTo/view?usp=drive_link

※その他、ペットの鳴き声など様々な音とコラボし、自由に作品を創作可能です

【参加方法】

１.公式LINEを追加

https://lin.ee/nP0fpT9

２.素材をダウンロード

※「素材使用します」などの一言コメントするだけでOK

３.ご自身のYouTubeチャンネルで指定ハッシュタグを付けた動画作品を投稿

（Youtubeアカウント" https://www.youtube.com/@C.H.E.T (https://www.youtube.com/@C.H.E.T)"にて続編の情報を発信します。フォローをお願いします。）

投稿媒体：YouTube

指定ハッシュタグ：#Reride_discover

【コンテスト期間】

募集期間：2025年9月25日~2026年1月15日

投稿受付期間：2026年1月1日～2026年1月15日

発表予定：2026年2月予定

【コンテスト特典】

■VRアイドルグループ「えのぐ」結成7周年企画から誕生した新曲

「えのぐ」のグループ結成7周年企画から誕生した新曲「discover」は、V Collection（Vコレ）の始動と「えのぐ」のグループ結成の節目7周年を記念して制作され、今後様々なアーティストたちとの「Re-ride」作品をリリースします。

discover / えのぐ feat. C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/oWLkzF

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FoXCr2-NyIc ]

えのぐプロフィール

「えのぐ」は2018年3月に結成したVRアイドルグループ。メンバーは、鈴木あんず、白藤環、日向奈央の3人。VRアイドルやバーチャルアイドルを名乗って活動する、たくさんのスターが生まれるための礎（いしずえ）を築いて、道を切り開く、そんな「世界一のVRアイドル」になることに人生を懸けて挑戦している。

2019年、 2021～2024年には世界最大級の女性アイドルフェス 「TOKYO IDOL FESTIVAL」にバーチャルタレントとして唯一出演し、2023年に同イベント内で開催された「アイドル総選挙」では歴戦のアイドルたちに混じってエントリー。予備選挙1位でグランドフィナーレに立ち、本選挙では3位という結果をTIFの歴史に刻んだ。

2024年1月、7年間所属した株式会社岩本町芸能社の廃業により独立。「えのぐ合同会社」を設立し、自らのプロデュースをおこなうかたわら『VRide!』などライブイベントの制作など、リアルとバーチャルの壁を越えて「アイドル」という素敵な文化を楽しむことができる未来を目指して活動している。

公式HP：https://www.enogullc.com/

公式X：https://x.com/rbc_geino

公式YouTube：https://www.youtube.com/@enogu

■V Collection（Vコレ）とは

VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。

誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。

公式X：https://x.com/V_Collection_A

■C.H.E.T.について

Artist Organization 「C.H.E.T.」（チェット）は、潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に創造を始められる場を提供し、クリエイティブ・フォーマットを展開していく、インキュベーション組織およびマルチバース・ユニットです。

公式サイト：https://arts.chet.com/

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp