★出店情報★『ぷにるんず』POP UP STORE　「TSUTAYA中万々店」で開催！

株式会社CRAZY BUMP

株式会社CRAZY BUMPは2025年10月30日(木) ～11月30日(日)まで「TSUTAYA中万々店」にて、『ぷにるんず』グッズ初のPOP UP STOREを行います。

■『ぷにるんず』（発売元：タカラトミー）とは

2021年7月の発売から今年2025年7月に５周年を迎えた新“触感” 液晶お世話トイ『ぷにるんず』シリーズは、「ぷにぷにした愛らしいキャラクターたち」「実際にキャラクターに触れ合っているかのような“デジタルとリアルが融合した”不思議な感覚」「思わず触りたくなる“ぷにぷに”触感」「触れる事で生まれるキャラクターへの愛着」などが新しい遊びとして好評です。2025年7月に新シリーズ”ぷにぷに”＆”カチコチ”触感が楽しめる「ぷにるんず ぷにすたる」を発売。テレビアニメ第3期「ぷにるんず ぷに３」がテレ東系列にて放送中です。そのほか、ぬいぐるみやフィギュアの展開など、多くの方にお楽しみいただけるコンテンツに成長しています。

公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/punirunes/

アニメ公式HP ：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/punirunes3/

そんな『ぷにるんず』の可愛らしいキャラクターのグッズが新たに新登場！！

POP UP STOREで販売いたします。

■商品ラインナップ

【ぷにるんず POP UP STORE】

期間 2025年10月30日(木) ～11月30日(日)

会場 TSUTAYA中万々店

高知県 高知市 中万々809

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=7303

営業時間 9:00～22:00

(C) TOMY／ぷにるんず3ぷにじぇくと・テレビ東京