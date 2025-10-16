業界初、生成AI搭載AMRがロボデックス名古屋（10/29～31）に登場！

株式会社Phoxter

2025年10月29日（水）～31日（金）にポートメッセ名古屋で開催される「第6回 ロボデックス 名古屋（ロボット開発・活用展）」において、株式会社Phoxter（本社：大阪府豊中市、代表取締役：園田 淳一）は、業界初*の生成AI機能を搭載した自社開発AMR「StellaDrive」をはじめとする、製造・物流現場向けの最新ソリューションを出展いたします。

*自社調べ（2025年8月、日本国内で流通しているAMRを対象に調査）

■ 展示の見どころ

会場ブースイメージ【1】生成AI搭載（業界初）のPhoxter製AMRによるデモ走行- Chatbotによるトラブル自動復旧支援トラブル発生時、エラー内容に応じて生成AIがチャット形式で解決手順を案内。従来「数時間～数日」かかっていた復旧を「数分～」に短縮できます。- スロープ対応・悪路走行を実演段差5mm・溝8mmなど、実際の現場を想定した環境で安定搬送をデモ走行します。- 画像処理連携デモPhoxter製画像処理コントローラでパレット上のケースを品種判別し、出荷ルートを自動最適化。ChatbotによるAMRのトラブルシューティングの画面イメージ【2】HIKROBOT製 小型AMRによるローラー搬送デモ

小型AMRによるローラーコンベアでのコンテナ受け渡しを再現。

愛知・東海エリアの製造業でも導入が進む「工程間搬送ソリューション」を体感いただけます。

■ ご紹介キャンペーンも同時開催！

【3】AI搭載の画像処理コントローラ「StellaController 2.0」- AI×ルールベース検査をワンストップで実現従来の画像処理方式に加え、AI を活用した外観検査対応ハイブリッド型画像処理システムで、樹脂、金属、食品など多様な業界の検査工程を自動化。- 現場ですぐに使える検査アプリケーション例を実演展示AI×円筒物検査、AI×カウント計測、AI×内側面検査、AI×品種判別など、よくある検査ニーズをそのまま再現したデモンストレーションを行います。

展示会の開催にあわせて、「外観検査・AMR導入ご紹介キャンペーン」を実施します。

＜キャンペーン概要＞

AI外観検査の自動化やAMRによる搬送自動化をご検討中のお客様をご紹介いただくと、紹介した方・された方の両方に「Phoxterオリジナル レザースタイル・マルチケース（黒または白）」をプレゼントします。応募方法等の詳細は会場スタッフまでお気軽にお尋ねください。

レザースタイル マルチケース（黒）レザースタイル マルチケース（白）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135061/table/15_1_49999d436ea975398da8067e38697177.jpg?v=202510171256 ]

■ 展示会概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135061/table/15_2_8193e12f308bcd8b6b7f9d25ff658186.jpg?v=202510171256 ]

■ 株式会社Phoxterについて

Phoxterは、AI・ロボティクスなどの最新・最適技術を用いて、製造・物流の現場に自動化が根付くことを支援するソリューションベンダーです。

「自動搬送ロボット」と「AI外観検査システム」を両軸に、国内2,000台超のAMR導入実績、250社以上のAI外観検査導入経験をもとに、現場運用とAIなど最新技術の融合を推進しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/135061/table/15_3_73e9a096ada91f58533e8463efb293fc.jpg?v=202510171256 ]

■お問い合わせ先

取締役CFO 小川

TEL：06-6155-6744 E-mail：pxinfo@phoxter.co.jp