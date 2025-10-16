BTS・JINがアンバサダーを務める「IGIN」から、人気シリーズのブドウフレーバーが日本上陸！10月14日(火)よりローソンやイオンリカーなど、全国で順次販売開始

株式会社エムエスエンタープライズ

株式会社エムエスエンタープライズ (本社：東京都 台東区、代表取締役社長：青柳 雅之) は、「21世紀のポップアイコン」BTSのメンバー「JIN」がアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の人気シリーズ「IGIN APPLE TONIC（アイギン アップル トニック）」より、ブドウフレーバーの新味「SANGKOM（サンコム）」がを2025年10月14日(火)からローソンやイオンリカーをはじめ、日本全国で発売されることをお知らせします。

▼IGIN、香りまで美味しい。IGINから、待望の新フレーバー「SANGKOM（サンコム）」が登場

10/14より発売開始した、IGIN APPLE TONIC SANGKOM

「IGIN APPLE TONIC」は、韓国産の風味豊かな米でつくられた発酵酒をベースに、ジューシーなリンゴの味わいが特徴の低アルコールチューハイです。

新発売の「IGIN APPLE TONIC SANGKOM」は、リンゴの爽やかさにブドウの芳醇な香りを重ねたフルーティーな味わいが特徴。

ブランドのアイコン的存在である「APPLE TONIC」シリーズの新しいフレーバーとして登場します。

韓国での人気も高く、今回の日本上陸は待望のフレーバーです。

本商品は、10/14(火)よりローソンやイオンリカーなどの一部店舗で順次販売を開始いたします。

※一部取扱いのない店舗もございます。

販売店舗については、日本公式オンラインサイトにて順次お知らせいたします。

▼10/19まで開催中の「IGIN POPUP STORE IN JAPAN」にて、試飲体験も実施

10月15日（火）より開催される「IGIN POPUP STORE IN JAPAN」（会場：OPENBASE SHIBUYA）にて、「IGIN APPLE TONIC SANGKOM」をいち早くお試しいただけるテイスティングバーを設置。

日本限定ボトルやオリジナルアイテムの販売エリアに加え、テイスティングバーなどのプレイエリアからフォトゾーンと、ブランドの世界観を五感で体感できる空間となっています！

BTS・JINがアンバサダーを務める「IGIN」、日本で初のポップアップストアを渋谷で開催！初公開ビジュアルの購入特典付(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000093283.html)

1FのフォトエリアやテイスティングバーなどB1Fのグッズ販売エリア

イベントの詳細や、当日券の販売については公式オンラインサイトおよびSNSでご確認ください。

IGIN 公式X（旧Twitter）(https://x.com/igin_sns) ／ IGIN 公式Instagram(https://www.instagram.com/igin_sns/)

▼ポップアップストア開催に合わせ、関東圏の飲食店とのコラボレーションも展開

渋谷エリアを中心に、IGINを使用したカクテルが飲める、飲食店とのコラボ企画を実施予定。

「IGIN APPLE TONIC」や「IGIN APPLE GIN」を使用した特製カクテルなど、ここでしか味わえない限定メニューをお楽しみいただけます。

限定メニューをご注文いただいた方には、ついつい揃えたくなるパズル型のオリジナルコースターもプレゼント予定です。

また、各店舗では日本限定の「IGIN APPLE GIN JAPAN Edition」に加え、再販の声を多くいただいている「PINK Edition」のボトルでの提供も行う予定です。

詳細は日本公式オンラインサイトにて順次公開いたします。

▼イベント実施店舗

・渋谷舌吞 開催期間：10月15日(水)～10月19日(日)

・韓国ポチャ イヨサンソウル（中目黒） 開催期間：10月15日(水)～11月11日(火)

・韓国カフェ イヨサンソウル(千葉) 開催期間：10月15日(水)～11月11日(火)

・ギンザ舌吞 開催期間：10月15日(水)～11月11日(火)

▼販売情報

・販売商品：IGIN APPLE TONIC SANGKOM（ブドウ味）

・販売場所：ローソン・ナチュラルローソン/イオンリカー/渋谷 東急フードショー和洋酒売り場/あべのハルカス近鉄本店 和洋酒売場 ほか

※20歳未満の方への酒類販売は行っておりません。

※ローソンでの販売はお酒の取扱店のみとなります。

※各店、一部お取り扱いがない店舗もございます。

・・・・・IGIN（アイギン）・・・・・

Where Smiles Begin,IGIN

私〈 I 〉と ジン〈 GIN 〉が出会い、世界中の人々を笑顔にする「IGIN」が生まれました。

「IGIN」は、韓国の風味豊かな米と甘いリンゴで作られた IGIN APPLE GIN から始まり、地域共生をベースに成長するグローバル酒類ブランドです。

自然と笑顔が生まれる場所をテーマに、自然と笑顔が生まれる〈味わい〉と〈楽しさ〉を通して、誰もが自由に笑うことができる、日常の中の幸せに寄り添っていきます。