TVアニメ『進撃の巨人』より、【騎馬】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが「Aniqueショップ」にて販売決定！

Anique株式会社


Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』新規オリジナルグッズを予約販売いたします。


概要‬

‭予約受付期間：2025/10/23(木) 12:00 ～ 2025/11/23(日)23:59‬‬


‭予約サイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/



商品ラインナップ ‬


『進撃の巨人』描き下ろしイラスト【騎馬】トレーディング箔押し缶バッジ（全8種）

1パック 550 円（税込） / 1BOX（8個入り） 4,400 円（税込）


全8種：


エレン / リヴァイ / エルヴィン / ハンジ



ツヤのある素材に一部デザインを金箔押しで精緻に刻んだ、高級感溢れる缶バッジです。 オリジナルモチーフアイコンを使用したシックなデザインで美麗に仕上げました。







『進撃の巨人』描き起こしミニキャライラスト【騎馬 ／ Art by ヒョーゴノスケ】トレーディング缶バッジ（全6種）

1パック 440 円（税込） / 1BOX（6個入り） 2,640 円（税込）


全6種：


エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ / エルヴィン / ハンジ



イラストレーター：ヒョーゴノスケ氏 描き起こしのコラボイラストを使用した、カラフルな缶バッジです。


メリーゴーランドをモチーフにパステルカラーが目を惹く遊び心あふれるデザインに仕上げました。


バッグや帽子につけたり、お部屋に飾ったり、自由にお楽しみください。






『進撃の巨人』描き起こしミニキャライラスト【騎馬 ／ Art by ヒョーゴノスケ】トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）

1パック 660 円（税込） / 1BOX（6個入り） 3,960 円（税込）


全6種：


エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ / エルヴィン / ハンジ



イラストレーター：ヒョーゴノスケ氏 描き起こしのコラボイラストを使用した、アクリルキーホルダーです。


メリーゴーランドをモチーフとした楽しさあふれるデザインに仕上げました。


付属のワイヤーリングを通してお楽しみください。






『進撃の巨人』描き起こしミニキャライラスト【騎馬 ／ Art by ヒョーゴノスケ】トレーディングアクリルスタンド（全6種）

1パック 990 円（税込） / 1BOX（6個入り） 5,940 円（税込）


全6種：


エレン / ミカサ / アルミン / リヴァイ / エルヴィン / ハンジ



イラストレーター：ヒョーゴノスケ氏 描き起こしのコラボイラストを使用した、手のひらサイズのアクリルスタンドです。


台座を繋げて並べると円形になり、メリーゴーランドのようなディスプレイを楽しめます。


お部屋に飾ることはもちろん、持ち運びしやすく、一緒にお出かけもしやすいサイズ感です。







『進撃の巨人』描き下ろしイラスト【騎馬】 BIGアクリルスタンド

各3,850 円（税込）


オープン販売商品のため、好きなキャラクターをお選びいただけます。


全4種：


エレン / リヴァイ / エルヴィン / ハンジ



新規描き下ろしイラストを使用した、迫力満点のBIGアクリルスタンドです。


馬に乗った調査兵団の躍動感をビッグサイズでお楽しみいただけます。






『進撃の巨人』描き下ろしイラスト【騎馬】ジオラマアクリルステンド

3,850 円（税込）


新規描き下ろしイラストを使用した、ステンドグラス風の大きなアクリルスタンドです。


透明度の高いアクリルを採用しているため、光にかざすと水面のように色鮮やかな影が浮かび上がります。


お好みでパーツの位置を変えたりと自由にお楽しみいただけます。






『進撃の巨人』描き下ろしイラスト【騎馬】箔押しクリアフォトカードセット

各1,100円（税込）


オープン販売商品のため、好きなセットをお選びいただけます。


全2種：


エレン&リヴァイ / エルヴィン&ハンジ



新規描き下ろしイラストを使用し、箔押し加工を施した豪華なクリアカード2枚セットです。


キャラクター名は金箔押し加工で上品に仕上げました。


背景の一部は透ける仕様のため、


ぜひ風景などにかざして一緒に写真撮影をお楽しみください。








『進撃の巨人』描き下ろしイラスト【騎馬】ポストカード2枚セット

各440円（税込）


オープン販売商品のため、好きなセットをお選びいただけます。


全4種：


エレン / リヴァイ / エルヴィン / ハンジ



新規描き下ろしイラストを使用したポストカードセットです。


キャラクターの表情にフォーカスしたアップver.と、


イラストを存分に堪能できる全身ver.を同時に楽しめる2枚セットです。


オリジナルモチーフアイコンを散りばめて上品に仕上げました。


お好きな組み合わせで並べて飾ったり、幅広くお楽しみいただけます。







『進撃の巨人』描き下ろしイラスト【騎馬】ダイカットステッカー

各440円（税込）


オープン販売商品のため、好きなキャラクターをお選びいただけます。


全4種：


エレン / リヴァイ / エルヴィン / ハンジ



新規描き下ろしイラストを使用した、使いやすいダイカットステッカーです。


スマートフォンケースなどにもそのまま入るサイズ感で、幅広くお使いいただけます。


真剣な表情にフォーカスを当てた、気品あふれるデザインです。








『進撃の巨人』【騎馬】ブラウス

11,000円（税込）


オリジナルモチーフアイコンを総柄にしたブラウスです。


さらっとした着心地の良さが特徴で、


普段使いもしやすい上品な仕上がりです。







『進撃の巨人』【騎馬】ワンピース

16,500円（税込）


オリジナルモチーフアイコンを総柄にしたワンピースです。


さらっとした着心地の良さが特徴で、


普段使いもしやすい上品な仕上がりです。






『進撃の巨人』【騎馬】オリジナルポーチ

2,200円（税込）


持ちやすいサイズ感で使いやすさが魅力のオリジナルポーチです。


オリジナルモチーフアイコンを総柄にした上品なデザインに仕上げました。


普段使いしやすいようにナチュラルな生地感にこだわったオリジナルボディです。


グッズや小物などを入れていつでも役立つ便利なサイズ感です。






『進撃の巨人』【騎馬】ミニトートバッグ

2,420円（税込）


大きすぎないコンパクトなサイズで使いやすさが魅力のミニトートバッグです。


本体オリジナルモチーフアイコンの総柄に、持ち手部分は黒色でアクセントを入れました。


学校や職場ではもちろん、普段使いもしやすいアイテムです。





購入特典

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに購入特典【オリジナルブロマイド（全8種）】をランダムで1点プレゼントいたします。






著作権表記

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会



会社概要

商号　　：Anique株式会社


代表者　：代表取締役　笠井高秀


事業内容：インターネットサービス「Anique」




＜リンク一覧（Anique）＞


コーポレートサイト： https://anique.jp/


ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa


X（Twitter）： https://x.com/anique_jp




■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先


企業名：Anique株式会社


コーポレートサイト： https://anique.jp/


お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform