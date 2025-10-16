テレシー、日本最大級の広告クリエイティブフェスティバル「虎ノ門広告祭2025」SILVER SPONSORS決定のお知らせ

株式会社テレシー

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する株式会社テレシー(東京都港区、代表取締役社長執行役員：川瀬 智博)は、虎ノ門ヒルズ・TOKYO NODEにて開催される国内最大規模※1の広告クリエイティブフェスティバル「虎ノ門広告祭」のSILVER SPONSORSに決定したことをお知らせいたします。

■虎ノ門広告祭について

2025年10月17日（金）～2025年10月24日（金）の8日間、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点・TOKYO NODEにて、「ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテインメントを繋ぐクリエイティビティ」をテーマに開催される国内最大規模※1の広告クリエイティブフェスティバルです。総勢約400名以上のクリエイターが参加し、会期中には120以上のイベントが開催される予定です。

※1：虎ノ門広告際実行委員会調べ

■協賛背景・目的

今回、当社は「ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテインメントを繋ぐクリエイティビティ」をテーマとする「虎ノ門広告祭2025」に協賛します。この協賛を通じて、データを活用し効果を追求する知見をクリエイティブ領域に還元し、テクノロジーによってクリエイティブの真価を証明することで、次世代の広告のあり方を創造していきます。これにより、統合コミュニケーション戦略全体に貢献するマーケティングパートナーとしての役割を強化することを目指します。

■開催概要- 開催期間： 2025年10月17日（金）～2025年10月24日（金）10:00～22:00※10月18日（土）は22:00～24:00で一夜限りの30歳以下限定イベント開催- 会場： TOKYO NODE （東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 8F、45F、46F）- 主催： 虎ノ門広告祭実行委員会- 会場協力：森ビル・TOKYO NODE- 特設サイト： https://toradfes.com

■「テレシー(TELECY)」(https://telecy.tv/(https://telecy.tv/))について

テレシーは、クライアント企業様の課題に対して、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する会社です。戦略策定からCMクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫してクライアント企業様に伴走し事業成長に貢献します。



テレシーの主な特長

1)運用型テレビCMを軸に、クライアント企業様の抱える課題に合わせた統合コミュニケーション施策を、戦略策定からクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫で企画、実行。

2)特許を取得したテレシーアナリティクスにより、Web広告と同じ指標でテレビCMの効果を可視化。

3)タクシー広告、エレベーター広告などのオフライン広告から、TVer、YouTubeといったオンライン広告まで、様々な広告媒体を取り扱う。

【株式会社テレシー】 https://telecy.tv/(https://telecy.tv/)

取締役会長：西園 正志

代表取締役社長執行役員：川瀬 智博

取締役執行役員：吉濱 正太郎

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

設立：2021年1月4日

資本金（資本準備金含む）：9,900万円

事業内容：テレビCM配信プラットフォームの企画・開発・運営／オフラインマーケティング事業／デジタルマーケティング事業