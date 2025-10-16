11月11日は介護の日。“ケア”を知り、楽しむ3週間「ケアリングノーベンバー2025」開催！ マガジンハウスも一部コラボ企画で参画

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（以下マガジンハウス、本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、2025年11月11日に開幕する「BONUS TRACK」（東京・下北沢）のイベント「ケアリングノーベンバー2025」に一部共催として参画します。

ケアリングノーベンバー2025とマガジンハウスのコラボ企画では、「ことば」と「暮らし」をテーマにした体験型展示や、「老い」にまつわる演劇ワークショップ、VR技術を活用した認知症体験会などを開催。介護やケアに関わるトピックを知り、「介護のしごと」の魅力を広く発信する機会を目指します。

約3週間に渡り「ケア」にまつわるユニークな企画が開催されるイベントです。ぜひお越しください！

■「ケアリングノーベンバー2025」について

11月11日は介護の日。”ケア”を知り、楽しむ3週間

セルフケア、だれかへのケア、介護や福祉の仕事、ケア視点のある本や商品。“ケア”は、わたしたちの暮らしの延長線上にあります。毎年11月、BONUS TRACKでは「ケアリングノーベンバー」と題して、“ケア”イベントを開催します。展示、広場でのマーケット、体験型イベント、トーク、ブックフェアなど、ケアについて知ることのできるコンテンツがもりだくさん。11月はケアしよう。

■ マガジンハウス × ケアリングノーベンバー2025 コラボ企画

体験型展示

- イベント名：ケアリングノーベンバー2025- 会期：2025年11月11日（火）～11月29日（土）- メイン会場：BONUS TRACK（東京都世田谷区代田 2丁目36番12号～15号）- 主催：株式会社散歩社 一部共催：株式会社マガジンハウス- 協力：小田急電鉄株式会社- URL：https://note.com/bonustrack_skz/n/n31d9bf1ab7ac“わたしの暮らし”をノックすることば展 by マガジンハウス

日々やること、生きていくために既にやっていることで精一杯。でも、本当はどうしたい？ マガジンハウス『anan』『POPEYE』『こここ』編集部が「ケアという営み」を大切にする人たちや「介護のしごと」に携わる人へ取材を通し生まれたことばに触れながら、”わたしの暮らし”をノックし、”わたしたちの暮らし”に必要なケアについて考える「ことば」の体験展示を開催します。

- 会期：2025年11月11日（火）～11月29日（土） 11:00-20:00- 会場：BONUS TRACK GALLERY 1 & 広場- 入場料：無料- 主催：株式会社マガジンハウス- 協力：株式会社散歩社- URL：https://co-coco.jp/series/event/careten2025/

※厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業（情報発信事業）として実施しています。（実施主体：株式会社マガジンハウス）

トークイベント

向坂くじらさん（詩人）吉田真一さん（株式会社でぃぐにてぃ代表）向坂くじら×吉田真一「”セルフケア”は矛盾をはらんでいる？」

「ケア」、特に「セルフケア」ということばを目にする機会が増えました。自らの暮らしや健やかさを大切にしていくこと、これまで過小評価され、偏った立場に任せてきた「ケア」の重要性が語られる機会は重要です。その入り口として「セルフケア」も機能しているはず。ただし使われ方によっては、問題のある環境や構造を変えるのではなく、「自分の機嫌は自分でとる。それができないのは自分の問題」という考え方を強めてしまうかもしれません。詩人の向坂くじらさん、訪問介護事業を経営する吉田真一さんをお招きし、自己責任的な思惑に利用されない「セルフケア」や「ケア」のあり方を考えます。

- 日時：2025年11月12日 （水） 19:30-21:30- 会場：本屋B&B／オンライン配信- 参加費：無料 ＊要事前申込み／受付時ドリンク代（550円～）が別途必要- 主催：株式会社マガジンハウス- 協力：株式会社散歩社、本屋B&B- ゲスト：向坂くじらさん（詩人）、吉田真一さん（株式会社でぃぐにてぃ代表）- URL：https://bb251112a.peatix.com

※厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業（情報発信事業）として実施しています。（実施主体：株式会社マガジンハウス）

演劇ワークショップ

ゲスト講師：菅原直樹さん（「老いと演劇」OiBokkeShi主宰、俳優、介護福祉士）／撮影：冨岡菜々子演劇を通して相手の世界を想像する。OiBokkeShiによる老いと演劇のワークショップ

演劇は「他の人の立場に立ってみる」ことからはじまります。例えば、時間や場所がわからなくなってしまったり、物忘れをしてしまったり── 。そんな感覚を演じることで、新しい視点やコミュニケーションの工夫が見えてきます。このワークショップでは、ゲームや演劇体験を通して、認知症のある人の世界に近づきながら、向き合い方や関係性のつくり方を考えます。演劇や介護経験は不問。楽しみながら、未来の自分や身近な人とのことを想像してみませんか？

- 日時：11月20日（木）、21日（金）19:00-21:00（18:30開場）- 会場：世田谷代田仁慈保幼園 Piazza（東京都世田谷区代田2丁目32－16）- 参加費：無料 ＊要事前申込み- ゲスト講師：菅原直樹さん（「老いと演劇」OiBokkeShi主宰、俳優、介護福祉士）- 主催：株式会社マガジンハウス- 協力：株式会社散歩社、社会福祉法人仁慈保幼園- URL：https://engeki-ws.peatix.com

※厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業（情報発信事業）として実施しています。（実施主体：株式会社マガジンハウス）

体験イベント

VR認知症体験会「私をどうするのですか？」

VRの技術を活用し、認知症の症状を本人視点で体験することができる「VR認知症」体験会を開催します。認知症になると気持ちを表に出すことが困難になります。しかし「理解されにくい」「問題」とされる行動の多くは、周囲の人たちの“理解”が不足していることが原因の場合も。今回提供するプログラム「私をどうするのですか？」では、認知症は単なる記憶障害だけではないことを本人視点のVRで体験いただき、認知症理解を深める機会を提供します。

- 日時：2025年11月22日（土）、23日（日）、24日（月・振休）13:00-18:00- 会場：BONUS TRACK GALLERY 2- 体験時間：約15分- 参加費：無料 ＊事前申込み不要- 主催：株式会社マガジンハウス- 協力：株式会社散歩社、株式会社シルバーウッド

※厚生労働省補助事業 令和7年度介護のしごと魅力発信等事業（情報発信事業）として実施しています。（実施主体：株式会社マガジンハウス）

■ 他にも企画がもりだくさん！ 「ケアリングノーベンバー2025」

上記コラボ企画の他、展覧会やマーケット、トーク、ブックフェアなど「ケアリングノーベンバー2025」で開催される企画はもりだくさん。ぜひお越しください！

ケアリングノーベンバー2025 その他イベント

［Market & Book Fair］

- ケアリングマーケット- BOOK LOVER’S HOLIDAY ケア編- 養生市場 ケア編- ケアを感じたマンガフェア in 本屋B&B

［Exibition & Talk］

- つくるを支える -みずのき絵画教室から巡り堂まで-- 奥山理子（みずのき美術館）×星野概念「作業と居場所」- 名前のつかないケア展

［Talk Event］

- 中村佑子×小林エリカ 「今の世界でケアを考えるってどういうこと？」- 内藤正典×金井真紀「移民と難民ーーあなたとわたしの境とケアのはなし」- 鞍田崇×熊井晃史「『見守る側の創造性』を育む練習場としての公園や広場について」

［Other Contents］

- お店に流れるケアのサウンド by セタオーレーベルイベント詳細はこちら :https://note.com/bonustrack_skz/n/n31d9bf1ab7acBONUS TRACK 公式note で随時更新！■ BONUS TRACKについて

「BONUS TRACK」（ボーナストラック）は、東京・下北沢にある、個性豊かな15のお店と気持ちのよい広場です。小田急電鉄によって開発された「下北線路街」のエリアの一つとして、散歩社が運営しています。訪れた人がさまざまな文化に触れたり、ふと社会課題について考えてしまうような場所をめざして、日々、企画を開催しています。

URL：https://bonus-track.net/

■〈こここ〉について

「個と個で一緒にできること」を合言葉に掲げ、マガジンハウスが2021年4月に創刊したウェブマガジンです。福祉をたずねるクリエイティブマガジンとして、福祉発のユニークなプロジェクト、プロダクト、カルチャー情報から、現代社会を捉えるための思想や書評、対談まで幅広い情報をお届けしています。

URL：https://co-coco.jp/

■ 株式会社マガジンハウス 会社概要

商号： 株式会社 マガジンハウス

代表者：代表取締役社長 鉄尾周一

所在地：〒104-8003 東京都中央区銀座3-13-10

設立： 1945年

資本金： 9,000万円

事業内容： 雑誌・書籍の出版

URL：https://magazineworld.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社マガジンハウス

クロスメディア事業局〈こここラボ〉担当

E-mail：co-coco@magazine.co.jp