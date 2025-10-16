【埼玉県草加市】タケノコ歯科・矯正歯科クリニックにて、同年代のお友達と歯科予防に取り組める「タケノコちゃんねる」を提供開始
2026年1月よりタケノコ歯科・矯正歯科クリニックでは、これまで個別で行っていたメンテナンスを、学校や習い事のように決まった時間・曜日に集団で予防教育を行う、新しいスタイルで提供いたします。※完全予約制。
この取り組みは、同年代のお子さま同士で一緒に参加し集団で学び、予防歯科について正しい知識を身に着け、楽しく通っていただくことを大事にしています。みんなで受けるからこそ、予防歯科へのモチベーションも高まり、将来の歯の健康はもちろん全身の健康を守ることを目的としています。
概要
来院間隔：毎月1回特定の曜日に定期的に来院
対象年齢：小学1年生～6年生
1回の所要時間：60分
実施内容：歯磨き指導・染め出し・歯石取り・口腔育成指導・食習慣の聞き取り
参加費用：1100円 / 年間※お子さま一人に対しての費用です
参加のメリット
⚪︎楽しみながら歯科医院に通い続けることができる
同年代の子どもたちと一緒に取り組むことで、楽しみながら歯や健康について学べます。
⚪︎むし歯にならない方法を知る
充分な時間を確保し、お子さま同士で学び、むし歯予防に取り組めます。
⚪︎将来の歯の健康を保つことができる
お子さまが身につけた知識を、家族やお友達にも伝えることで、周囲にも予防の意識が広がります。正しい口腔ケア習慣が自然と定着し、将来にわたって歯の健康を維持しやすくなります。
⚪︎保護者の負担が軽減される
お子さまご自身で歯磨きの仕方を身に着けるため、仕上げ磨きの負担が減ります。
注意事項
・可能な限り保護者の方と一緒にご来院をお願いします。
・毎月のメンテナンスは曜日・時間が固定制になりますので、ご希望の曜日と時間をあらか じめお知らせください。
・保護者の皆様の協力が欠かせません、ご自宅での取り組みもお願いします。
多くのお子さまが少しでも楽しく有意義な時間となるよう、またお子さまの将来が明るくなるようサポートいたします。詳しくはタケノコ歯科・矯正歯科クリニックまでお問い合わせください。
予約方法
医院へお電話いただくか、ご来院の際にお声掛けください。
開催場所
タケノコ歯科・矯正歯科クリニック
〒340-0002 埼玉県草加市青柳7丁目20-10
東武バス「青柳中央」下車すぐ
大型駐車場20台完備
https://takenoko-shika.com/(https://takenoko-shika.com/)
※完全予約制となっております。
Instagramでは最新情報について発信しています。
https://www.instagram.com/kireina.4618/(https://www.instagram.com/kireina.4618/)