「企業と健康保険組合に求められるメンタルヘルス対策」をテーマにマイシェルパが講演

オンラインカウンセリングを提供する株式会社マイシェルパ（以下、当社）は、健康保険組合 上野地区方面会第一部会にて、「企業と健保に求められるメンタルヘルス対策」をテーマとした講演を9月26日（金）に実施しました。本講演では、企業における従業員のメンタルヘルス支援の重要性や、健康保険組合による支援のあり方について、当社代表で医学博士・精神科専門医の松本が解説しました。

上野地区方面会第一部会に所属する常務理事や事務長の皆様に聴講いただき、企業と健康保険組合が連携し、従業員が健康で安心して働ける環境を整える上で、メンタルヘルス支援が重要であることを改めて認識いただく機会となりました。

当社では今後も、企業における従業員のメンタルヘルス支援の重要性を発信し、関係する皆様とともに、健康経営の推進に貢献してまいります。

■オンラインカウンセリング「マイシェルパ」について

「マイシェルパ」は、医学博士・精神科専門医が運営するオンラインカウンセリングサービスです。精神科専門医によって厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで気軽に受けることができます。カウンセラーはご自身で選ぶことも、選んでもらうことも可能で、同じカウンセラーによる継続的支援も可能です。

サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

マイシェルパ for business：https://my-sherpa.co.jp/lp/corporate-plan001/

■株式会社マイシェルパについて

当社は、オンラインカウンセリングを中心に、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開しており、すべてのカウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。これまでに累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

2025年3月号「Forbes JAPAN」の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出・掲載されました。

