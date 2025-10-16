【壁面緑化】床から天井まで植物で埋め尽くそう！奥行き20cmスリム×大容量なつっぱり植物ラックが発売

ビーズ株式会社

弊社趣味グッズブランド「BIBILAB(R)（ビビラボ）」は2025年10月、緑のある暮らしを快適にサポートする【ビビプランツ】シリーズから、植物の育成・展示を同時に叶える植物棚「ビザールプランツラック」のスリムタイプ（LPR-180）を発売いたします。

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/lpr180ご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.to/47mvFo5

個性豊かなフォルムで癒やしを与えてくれる、アガベ・塊根植物などのビザールプランツ。熱心な愛好家の間では、これらの植物を小鉢でコレクションし、その種類を増やすことに喜びを感じる方も多いようです。しかし、愛すべき株が増えれば増えるほど、「もう鉢の置き場がない！」「もうあとは植物の育成には不向きな場所しか残ってない...」とスペースの限界にも直面しがち。だけどもし、自宅の"壁一面を丸ごと"植物の育成棚にすることができたならー？

DIY不要で誰でも簡単に最適な育成環境を構築できる植物棚「ビザールプランツラック」の新作は、賃貸の狭いお部屋にもピッタリな、省スペース×大容量のスリムタイプ。奥行きわずか20cmの薄型つっぱりラックで、壁面をフル活用しながら小さな鉢をたっぷり＆整然とディスプレイすることが可能です。市販の育成ライトを取り付けられるなど機能性もしっかり備え、大切なコレクションを健やかに管理することができます。床から天井までをお気に入りの植物で埋め尽くして、グリーンのある暮らしをスッキリおしゃれに実現します。

◆コレクションの増殖も安心。超スリム＆連結で無限に広がる植物壁

「ビザールプランツラック LPR-800(https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/lpr800/)」が奥行き37cmなのに対し、スリムタイプは奥行き20cmの薄型設計。4～5号鉢を並べるのに最適なサイズ感で、無駄なく省スペースに設置できます。床面積をほぼ使わずに、縦の空間を活かして壁面全てを植物のための大容量育成スペースに変えることが可能です。固定にネジの打ち込みを必要としないつっぱり式で、賃貸OKなのも嬉しいポイント。ラックを2台並べて横連結することもでき、コレクションが更に増えても大丈夫！植物の数やお部屋のレイアウトに応じて、簡単かつ自由に拡張できます。尽きることのない収集欲に応え、理想の壁面緑化を継続的にサポートします。

◆DIY不要で理想の育成環境を

ビザールプランツの室内育成に特化した仕様で、誰でも簡単に最適な育成環境を構築することができます。市販のダクトレールを結束バンドなどで固定可能な独自設計のバー（ダクトレール取付バー）が付属し、育成ライトやサーキュレーターの設置をスマートに実現。棚板にはスチールメッシュ素材を採用し、空気が循環しやすいよう配慮しています。鉢底が蒸れにくく、ライトの光が下段まで届きやすい構造で、日照不足や鉢底の蒸れ（根腐れ）などによる枯死リスクを低減。バーや棚板の高さは、植物の成長度合いやサイズ・鉢数に応じて調節でき、別売りのオプションパーツを用いれば、さらにレイアウトの幅が広がります。大掛かりなDIYをせずとも、展示・育成どちらも叶う理想の植物棚を自分好みに構築することが可能です。

◆その他製品特長

賃貸OKなつっぱり固定

天井高：200～270cmに対応。つっぱり式でガッチリ固定でき安定感◎。壁に穴を開ける必要がなく、賃貸のお部屋でも安心して設置できます。

天井近くに植物を飾れる

上部に棚板をセットすれば、暖かい空気がたまりやすい高い位置に植物を飾ることができます。耐寒性の低い植物の冬越しにおすすめです。

吊り下げ植物もOK

ダクトレール取付バーにフックを掛ければ、ビカクシダなどの吊り下げ植物を飾ることも可能です。

ダクトレール取付バー（4本）

市販のダクトレールをDIY不要で簡単に取り付けられる、専用バーが付属。育成ライトやサーキュレーターなどをお好みの位置にセットして、植物にとって最適な環境を手軽に構築できます。

メッシュ棚板（4枚）

メッシュスチール製で通気性もバッチリ。植木鉢の落下を防止するエンドバーも搭載しています。

耐荷重

総耐荷重：50kg

棚板：10kg/各、ダクトレール取付バー 5kg/各

◆撮影協力

今回の撮影では、ビザールプランツを豊富に取り扱う下記植物店にご協力いただきました。

くふぐう

＜所在地＞〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町一丁目17-8 高橋ビルA102

＜営業時間＞11:00~19:00

＜定休日＞月曜日、火曜日

＜URL＞公式Instagram：＠kfg_w_(https://www.instagram.com/kfg_w_/)

◆製品概要

【製品名】ビザールプランツラック スリム LPR-180

【サイズ】幅88×奥行き20×高さ200～270cm

【耐荷重】総耐荷重：50kg、ダクトレール取付バー：各5kg、メッシュ棚板：各10kg

【価 格】オープン価格（参考税込：21,800円）

【ＵＲＬ】https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/lpr180

◆関連製品

ビビラボの【ビビプランツ】シリーズでは、ビザールプランツ（珍奇植物）を育てる・飾ることに特化したアイテムを多数展開しています。商品ラインナップ一覧は、ブランド公式サイトよりご確認ください。

BIBILAB公式サイト（ビビプランツ） :https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/

「BIBILAB(R)（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■公式サイト https://www.bibi-lab.jp/

■Amazonストア https://www.amazon.co.jp/BIBILAB

■公式X（＠BIBILAB_JP）https://x.com/BIBILAB_JP

■公式Instagram（＠bibilab_plants）https://www.instagram.com/bibilab_plants/