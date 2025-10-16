[洗えて楽ちん！]【ベストはまるでニット、パンツはまるでウール】着心地と機能性を兼ね備えた、シニア層向けブランド【cocoro】を10月16日 ”Makuake”にてプロジェクト開始

cocoro~お手入れ楽ちん！体型カバーもできて便利なシニアのファッションコーデ。

10月16日、[cocoro]（本社：大阪市西区阿波座 代表：平井康博 TEL06-6534-3972）は、シニア層向けブランド【cocoro】の[まるでニットのようなベスト]と［美シルエットパンツ］を発表しました。この製品はMakuake[https://www.makuake.com/project/cocoro2025aw/]にて応援購入可能です。お届けは12月中旬から下旬。

【まるでニットのようなベスト】

「えっ！ニットじゃないの？」「実はこれジャージ素材のプリント生地です。」 だから軽くて洗えます。

昨今の温暖化の気候に対応しつつ、秋冬の気分を楽しめるように、ニットの柄をお手入れが簡単なジャージ素材にプリントした

遊び心のあるオリジナル生地です。

商品詳細

ポリエステル100％ ジャージ素材

「前あきベストは着やすく便利、1枚でオシャレも体型カバーもできる

こんな方におすすめ

RED ,NAVY2色展開

「ニットは好き。でもお手入れが面倒、、、」

「年寄りくさいのは嫌なの、、」

「体型カバーしたい。」

「軽くて動きやすく、肩がこらないのがいい。」

「室内の空調が効いているから防寒物はいらない。」

「お母様への贈り物を探している。」

【脱がなくていい 美シルエットパンツ】

モデル身長160ｃｍ Ｓサイズ着用

BEIGE,GREENBLUE,BLACK 3色 サイズＳ，Ｍ，Ｌ ３サイズ展開

シニア層の体型に配慮し、便利で楽ちん、まるでウールの様な見た目と風合いのオシャレなパンツ。

ウエスト,お腹周りはゆったり、裾に向かって細くなるラインでスッキリ見える！

楽ちんなのに、美シルエットでお出かけが楽しくなる。

さらに！脇ファスナーで膝上まで開きます。「脱がなくていい！」

整骨院等で施術時にお着換え不要で便利！

しかも、生地は柔らかなウールのようなのに、洗濯機で洗えます。

実際に着てもらいました！

[cocoro] コンセプト

デザイナーの母87歳。 母曰く「着やすい、軽くて楽ちん」

着心地の良さと機能性を大切にした遊び心のある、

これまでにないシニア層向けファッションブランド。

【cocoro】はシニア層をターゲットとした新しいファッションブランドです。

「着心地の良さ」と「機能性」を軸に、「楽しさ」「ワクワク感」を表現する服です。

シニア層の生活環境や体型変化に配慮し、デサインと実用性を両立させた製品を展開します。

■プロジェクト概要

サービス名 ：Makuake（マクアケ）

プロジェクト名 ：【ベストはまるでニット、パンツはまるでウール】洗えるシニア向け快適ベスト＆ パンツ

リンク ：https://www.makuake.com/project/cocoro2025aw/

公開期間 ：2025年10月16日～11月15日

リターン ：各商品

発送予定 ：2025年12月下旬頃より順次発送

価格

[まるでニットのようなベスト]

一般販売予定価格 \14,300(税込) Makuake内で超早割、早割、Makuake割有り。

[美シルエットパンツ]

一般販売予定価格 \14,300(税込) Makuake内で超早割、早割、Makuake割有り。

今後の展開

[cocoro]は、[まるでニットのようなベスト]と[美シルエットパンツ] の発売を皮切りに、より多くの方にブランドの事を知ってもらえるように、シニア層向けファッションの需要とされる販路を探し、より必要とされる商品を作っていきたいと思っています。

担当者コメント

[cocoro~デザイナー 石井利佳]

現在、2014年に立ち上げた、「40代から60代向けの大人服ブランド【cocora】」のデザイナー。多くの顧客様と接する中、母の「私の着る服が無い」という言葉をきっかけに、体型や環境の変化に寄り添うシニア向け新ブランド【cocoro】を今年夏に立ち上げました。まだ売り先も少なく手探りの状態で、今回のmakuake出展となりました。本当に必要とされ喜ばれる服を届けたい、おしゃれをして、豊かなシニアライフを過ごしてもらうための1つのアイテムに【cocoro】の服がなれば良いと願っています。