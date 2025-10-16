[洗えて楽ちん！]【ベストはまるでニット、パンツはまるでウール】着心地と機能性を兼ね備えた、シニア層向けブランド【cocoro】を10月16日 ”Makuake”にてプロジェクト開始
お手入れ楽ちん！体型カバーもできて便利なシニアのファッションコーデ。
10月16日、[cocoro]（本社：大阪市西区阿波座 代表：平井康博 TEL06-6534-3972）は、シニア層向けブランド【cocoro】の[まるでニットのようなベスト]と［美シルエットパンツ］を発表しました。この製品はMakuake[https://www.makuake.com/project/cocoro2025aw/]にて応援購入可能です。お届けは12月中旬から下旬。
【まるでニットのようなベスト】
「えっ！ニットじゃないの？」「実はこれジャージ素材のプリント生地です。」 だから軽くて洗えます。
昨今の温暖化の気候に対応しつつ、秋冬の気分を楽しめるように、ニットの柄をお手入れが簡単なジャージ素材にプリントした
遊び心のあるオリジナル生地です。
ポリエステル100％ ジャージ素材
商品詳細
「前あきベストは着やすく便利、1枚でオシャレも体型カバーもできる
RED ,NAVY2色展開
こんな方におすすめ
「ニットは好き。でもお手入れが面倒、、、」
「年寄りくさいのは嫌なの、、」
「体型カバーしたい。」
「軽くて動きやすく、肩がこらないのがいい。」
「室内の空調が効いているから防寒物はいらない。」
「お母様への贈り物を探している。」
【脱がなくていい 美シルエットパンツ】
モデル身長160ｃｍ Ｓサイズ着用
BEIGE,GREENBLUE,BLACK 3色 サイズＳ，Ｍ，Ｌ ３サイズ展開
シニア層の体型に配慮し、便利で楽ちん、まるでウールの様な見た目と風合いのオシャレなパンツ。
ウエスト,お腹周りはゆったり、裾に向かって細くなるラインでスッキリ見える！
楽ちんなのに、美シルエットでお出かけが楽しくなる。
さらに！脇ファスナーで膝上まで開きます。「脱がなくていい！」整骨院等で施術時にお着換え不要で便利！
しかも、生地は柔らかなウールのようなのに、洗濯機で洗えます。
実際に着てもらいました！
デザイナーの母87歳。 母曰く「着やすい、軽くて楽ちん」
[cocoro] コンセプト
着心地の良さと機能性を大切にした遊び心のある、
これまでにないシニア層向けファッションブランド。
【cocoro】はシニア層をターゲットとした新しいファッションブランドです。
「着心地の良さ」と「機能性」を軸に、「楽しさ」「ワクワク感」を表現する服です。
シニア層の生活環境や体型変化に配慮し、デサインと実用性を両立させた製品を展開します。
■プロジェクト概要
サービス名 ：Makuake（マクアケ）
プロジェクト名 ：【ベストはまるでニット、パンツはまるでウール】洗えるシニア向け快適ベスト＆ パンツ
リンク ：https://www.makuake.com/project/cocoro2025aw/
公開期間 ：2025年10月16日～11月15日
リターン ：各商品
発送予定 ：2025年12月下旬頃より順次発送
価格
[まるでニットのようなベスト]
一般販売予定価格 \14,300(税込) Makuake内で超早割、早割、Makuake割有り。
[美シルエットパンツ]
一般販売予定価格 \14,300(税込) Makuake内で超早割、早割、Makuake割有り。
今後の展開
[cocoro]は、[まるでニットのようなベスト]と[美シルエットパンツ] の発売を皮切りに、より多くの方にブランドの事を知ってもらえるように、シニア層向けファッションの需要とされる販路を探し、より必要とされる商品を作っていきたいと思っています。
担当者コメント
[cocoro~デザイナー 石井利佳]
現在、2014年に立ち上げた、「40代から60代向けの大人服ブランド【cocora】」のデザイナー。多くの顧客様と接する中、母の「私の着る服が無い」という言葉をきっかけに、体型や環境の変化に寄り添うシニア向け新ブランド【cocoro】を今年夏に立ち上げました。まだ売り先も少なく手探りの状態で、今回のmakuake出展となりました。本当に必要とされ喜ばれる服を届けたい、おしゃれをして、豊かなシニアライフを過ごしてもらうための1つのアイテムに【cocoro】の服がなれば良いと願っています。