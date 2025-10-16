個人向けマイカーリースバック「クルマネー」累計申込数3000件突破

X STAR株式会社

X STAR株式会社（本社：東京都港区、CEO：江崎 敦士、以下 X STAR）が提供する個人向けマイカーリースバック「クルマネー」（2025年1月開始）の累計申込数が3000件突破したことを、お知らせいたします。

「クルマネー」は、”まとまったおカネを自分のクルマに乗りながら、簡単にそして安心・安全に調達できる“をコンセプトに開発されたサービスです。個人が所有している車をX STARに一度売却する事でまとまったおカネを調達でき、そのご自身のクルマをリース契約とする事で車に乗り続けることができるため、これまでと同じように日常生活を送ることができます。

サービス開始の１月より9月までの間で、北海道から沖縄まで全国津々浦々のお客様に、教育費、事業資金、生活費、旅行費など、様々な資金用途でお申込いただき、「こんな時代に本当に助かります」などと、お客様から「クルマネー」を評価してくださる声も届いております。

＜累計申込3000件突破の主な要因＞

弊社の現在の強み・特徴として、次の点がこの度、累計申込数3000件突破となった主な要因と考えています。

●マイカーリースバックは、日本以外の諸外国ではタイトルリーシングと呼ばれ、自動車ファイナンスの主要なサービスの一つとなっています。日本では類似サービスとして“自動車担保金融”があげられますが、利便性や安心面等で課題があったと考えられ、これまで広く普及してきませんでした。当社はカスタマーセンターを設け、お客様対応に努めるなど、より安心してサービスをお使い頂けるよう考えたこと。

●最新のテクノロジーを活用し、お客様のお申込からお振込みまで、一部の手続きを除きネットで24時間365日対応できる仕組みを構築したこと。

●個人信用情報機関のデータとお客様のお申込情報から独自のスコアリングモデルを開発し、まとまったおカネを必要とされるお客様に、よりフレキシブルに対応させて頂いていること。

＜今後の方向性＞

より多くのお客様に本サービスをご活用いただけるよう、「クルマネー」のネットでの利便性の向上、お申込からお振込みまでの時間の短縮、ネット以外でもお申込ができるよう販売チャンネルの拡大に努めてまいります。

＜CEO 江崎敦士 コメント＞

本年１月よりおかげさまで、当初想定していたより多くのお客様に当社サービスを知って頂き、お申込頂きました。マイカーリースバック＝タイトルリーシングは、諸外国では自動車ファイナンスの一つとして認知・普及しており、日本でもお客様からのニーズがある事を改めて感じました。これからのより多くのお客様に安心・安全に、そしてより簡単に当社サービス「クルマネー」をお使い頂けるよう、AI・テクノロジーそして人間力を駆使しサービス向上に努めてまいります。引き続きご支援の程宜しくお願い申し上げます。

＜X STARについて＞

X STARはマイカーリースバックをはじめとした金融サービスプラットフォームを提供するグローバル企業の日本での事業会社です。「AI×フィンテックの最先端技術で、モビリティの未来をもっと快適に 」というミッションのもと、グループとしてのこれまで蓄積した専門知識や最新のテクノロジーを最大限活用し、安心・安全な環境のもとお客様が求める金融サービスをご提供しています。

【会社概要】

会社名 ： X STAR株式会社

本社 ： 東京都港区愛宕2丁目5番地1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階

代表者 ： CEO 江崎 敦士

設立 ： 2023年3月

事業内容 ： 自動車リース事業、自動車買取事業

URL ：https://www.xstar.co.jp/ (コーポレートサイト)、https://kurumoney.xstar.co.jp/ (サービスサイト)

【本件に関するお問い合わせ先】

X STAR株式会社 広報担当

※サービス内容だけでなく、CEO江崎の直接取材など積極的に引き受けております。

また、提携加盟店も募集しておりますので、お気軽にお問合せください。

電話 ： 03-6206-1267

Mail ： info@xstar.co.jp