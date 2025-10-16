【SAMANSA】10月第3週の新作ショート映画ラインナップを発表！史上最悪のレース事故を描くアニメーションから偶然と必然が交錯するワンシチュエーション・ロマンスなど4本を配信！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2025年10月17日(金)に新作となる4本『97%』『ル・マン1955』『ビンゴ！』『ピサンカ』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

実際に起こった史上最悪のレース事故を描くアニメーションから、相性バッチリの女性を探して偶然と必然が交錯するワンシチュエーション・ロマンスまで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『97%』

あらすじ：

地下鉄で、アプリに「97％の相性相手が同じ車両にいる」と告げられた男性。終点までの限られた時間、人混みをかき分け必死に探す。アプリのお告げ通り、運命の女性は彼の目の前に現れるのか--！？

監督：Ben Brand

作品時間：8分9秒

２.『ル・マン1955』

あらすじ：

1955年、ル・マンのレースで、フランスのレーシングドライバー・ピエール・ルヴェーの車が観客席に突入し、炎と破片が群衆を襲う。多くの命が奪われた現場を、アニメならではの迫力で描く。その悲劇の中で、人々はどのように立ち向かうのか--。

監督：Quentin Baillieux

作品時間：15分13秒

３.『ビンゴ！』

あらすじ：

23番のビンゴの玉さえあれば勝てるのに！おばあちゃんは転んだりひっくり返ったりしながら、果たして玉を取り戻せるのか--！？

監督：Patrick Schoenmaker

作品時間：2分39秒

４.『ピサンカ』

あらすじ：

エリカとアンナは久しぶりにカフェで再会し、穏やかな会話を楽しんでいた。しかし突然エリカの表情がガラッと変わり、「あなたの後ろに“何か”がいる」と告げる。彼女にしか見えないその存在は一体何なのか--。

監督：Jorge Yudice

作品時間：16分5秒

《スタッフからのコメント》

今週のイチオシ作品は『ル・マン1955』。フランス・ル・マンで毎年開催される24時間レースを舞台に、1955年に起こったモータースポーツ史上最悪の事故を描いた作品。

優勝を夢見る主人公と周囲の人々が生み出す緊張感が、アーティスティックでダークな世界観へと、いつの間にか私たちを引き込んでいく。

こうした“新しい世界を知るきっかけ”を与えてくれるのも、ショート映画の醍醐味のひとつです。









◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在600本以上（2025年9月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samanthajpn.com