土日でも参加可能な「休日選考会」でM&A業界に転職するチャンス！│M&A総合研究所 × ヤマトヒューマンキャピタル共同開催

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

M&A仲介業界に豊富な転職支援実績を持つヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、M&A仲介業界で急成長を続ける、株式会社M&A総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐上 峻作氏）の協力のもと、平日多忙なビジネスパーソンでも参加しやすい「休日選考会」を開催いたします。

・休日選考会 開催の背景

エントリーはこちら :https://yamatohc.co.jp/1day_form/?linkid=prtimes_ma-soken

近年、M&A業界への転職希望者が増加する一方で、現職の業務が多忙なため、平日に面接時間を確保できない方が増えています。

こうした背景を踏まえ、弊社では優秀な人材へのアプローチ機会を拡大することを目的に、株式会社M&A総合研究所社の協力のもと、土日を中心に面接を実施する「休日選考会」を導入いたしました。

・概要

・開催日程：土日を中心に随時実施（個別調整により柔軟に対応）

・選考形式：

午前：一次面接（Web）

午後：最終面接（対面／M&A総合研究所本社・東京都千代田区）



※大阪・名古屋など首都圏以外にお住まいの方は、最終面接もWebで対応可能です。地方在住の方にも広くご参加いただける選考方式です。

・休日選考会の特徴

・休日の1日で最終面接まで完結できるスピード選考

面接スケジュールが事前に設定されており、煩雑な日程調整を行う必要がありません。限られた時間の中でも効率的に選考を進めることができ、最短で内定獲得を目指せます。



・現職を続けながら転職活動を進められる利便性

休日に集中的に選考を行うことで、平日の業務や予定に支障をきたすことなくキャリアチェンジの準備を進めることが可能です。



・ヤマトヒューマンキャピタルによる全面支援

事前推薦および企業とのスケジュール調整を弊社が行うことで、書類通過率の向上や選考進行の円滑化を実現しています。候補者が安心して面接に臨める体制を整えています。

・ヤマトヒューマンキャピタルをご利用いただくメリット

休日選考会は、短期間で効率的に転職活動を進められる一方、面接ごとの振り返りが難しく、事前準備の質が結果を左右します。

そこで弊社では、M&A業界を熟知したコンサルタントが全面サポート。各企業の最新動向の提供、書類添削、模擬面接、内定後の条件交渉に至るまでをすべて無料で支援しています。

M&A業界は、求められるスキルや専門知識の水準が高く、一般的な転職市場と比較して狭き門といわれています。

こうした中で弊社は、累計600名以上をM&A仲介業界の転職成功に導いた支援実績と、開催企業との独自ネットワークを活かした非公開情報の提供により、候補者一人ひとりの強みを最大限に引き出す支援を実現しています。

・会社説明

▼M&A総合研究所について

2018年に設立されたM&A仲介・コンサルティング企業。AIやDXを活用した独自のマッチングシステムと効率的なオペレーションにより、成約までのスピードと精度を高めています。譲渡企業に対しては完全成功報酬制（着手金・中間金なし）を採用し、透明性と公平性の高いサービスを提供しています。

創業からわずか3年9か月で東証プライム市場への上場を果たし、業界内でも急成長を遂げています。M&A仲介の専門家が多数在籍し、経営者の視点に立った実践的な支援を強みとしています。

会社HP：https://masouken.com/

▼ヤマトヒューマンキャピタルについて

経営・ファイナンス領域（M&A、PE、VC、事業再生、CFOなど）に強みを持つ転職支援会社。金融機関やコンサルティング、投資銀行など出身の専門コンサルタントが多数在籍し、ハイクラス層の転職支援に豊富な実績を誇ります。年間5,000名以上が登録・相談を行い、選考から年収交渉まで一貫して手厚くサポートする体制を整えています。

▼会社概要

社名 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO 4F

代表者 ：堀江 大介

事業内容 ：・人材紹介業、転職エージェント業（紹介事業許可番号 13-ュ-309116）

・ビジネス＆キャリア動画メディア「CARINAR」運営

会社HP ：https://yamatohc.co.jp/

CARINAR ：https://carinar.com/

▼お問い合わせ先

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社 広報担当

メールアドレス：contact@yamatohc.co.jp

電話 ：03-6820-4702