【ABC-MART】Nikeとレゴ(R)グループからアクティブでクリエイティブな遊びをテーマに、魅力的な体験イベントと新商品を発表 2025年10月17日(金)よりABC-MARTにて発売開始
ABCマートは、NIKEとレゴ(R)グループの新作コレクションを、2025年10月17日(金)よりABC-MART店舗にて展開いたします。また、10月17日(金)から10月19日(日)の3日間限定で、ABC-MART GRAND STAGEダイバーシティ東京プラザ5F店舗前にてアクティビティイベントを開催します。
NIKEとレゴ(R)グループは、今年の夏より数年にわたるグローバルパートナーシップをスタートしました。両ブランドが共同で展開するコラボレーションアイテムや体験型イベントを通じて、アクティブでクリエイティブな遊びの楽しさを世界中の子どもたちに届けることを目指しています。
●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/enikesun/
■Nikeとレゴ(R)グループ、アクティブでクリエイティブな遊びをテーマに、魅力的な体験イベントと新商品を発表
NIKEとレゴ(R)グループは、NIKEの「Just Do It」スピリットとレゴ(R)ブロックがもたらす想像力を融合し、すべての子どもたちをスポーツと遊びの世界へと導きます。今回のコラボレーションを記念し、レゴ(R)ブロックのセットをはじめ、NIKEのフットウェア、アパレル、アクセサリーなど、両ブランドの魅力を融合した多彩なコレクションを展開します。
Nike Dunk Low ×レゴ(R)コレクションなど、スポーツと遊びのライフスタイルを応援するアイテムが発売となります。これらの商品のデザインは、レゴ(R)のユニークな世界観と、Nikeに息づくスポーツカルチャーとDNAの力強さを融合して考案されています。
また、10月17日(金)より、NIKE x レゴ(R)商品の取扱のあるABC-MART GRAND STAGEダイバーシティ店舗前において、「Nike and LEGO(R)Play Arena」を開催します。いつまでも記憶に残る体験型のイベントを通して、遊びと楽しさを世界中のコミュニティに届けていきます。バスケットボールをテーマにしたこの体験イベントでは、子どもたちと家族が一緒に楽しめます。
■商品概要
商品名：Nike G.T. Cut 3 x LEGO(R)コレクション
カラー：ブレイブブルー／クローム
サイズ：20.0cm～24.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：14,850円(税込)
商品名：Nike G.T. Cut 3 x LEGO(R)コレクション
カラー：ブレイブブルー／クローム
サイズ：14.0cm～19.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：11,880円(税込)
商品名：Nike Dunk LOW x LEGO(R)コレクション
カラー：セイル/ブラック/ラッシュレッド/セイル
サイズ：22.5cm～25.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：15,400円(税込)
商品名：Nike Dunk LOW x LEGO(R)コレクション
カラー：セイル/ブラック/ラッシュレッド/セイル
サイズ：16.5cm～22.0cm（0.5cm刻み）
価格 ：11,500円(税込)
商品名：K NIKE X LEGO BACKPACK
カラー（左から）：RED、BLUE
サイズ：FREE
価格 ：6,270円(税込)
商品名：K LEGO COL BUCKET HAT
カラー：RED
サイズ：FREE
価格 ：4,400円(税込)
商品名：K NIKE X LEGO SHIRT
カラー（左から）：RED、BLUE
サイズ：XS、S、Ｍ、Ｌ、XL
価格 ：4,290円(税込)
商品名：K NIKE X LEGO JACKET
カラー：RED
サイズ：XS、S、Ｍ、Ｌ、XL
価格 ：14,300円(税込）
商品名：U NIKE X LEGO COLLECTION SOCKS
カラー：マルチカラー（3足組）
サイズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ
価格 ：3,190円(税込)
商品名：U NIKE X LEGO COLLECTION SOCKS
カラー：マルチカラー（3足組）
サイズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ
価格 ：3,190円(税込)
■イベント概要
名称：Nike and LEGO(R)Play Arena
期間：2025年10月17日(金)～19日(日)
会場：ABC-MART GRAND STAGE
ダイバーシティ東京プラザ5F店舗前
時間：10:00～21:00 ※営業時間に準ずる
留意事項：
＊イベントを体験いただいた方、ABC-MART GRAND STAGE ダイバーシティ東京プラザ店にて、商品を購入いただいた方には、特典がございます。（先着順のため、無くなり次第終了とさせていただきます）
＊イベントは、当日一般参加型のため、多くの子どもたちに体験いただけます。
＊イベントは、事前予約不要のため、順番でのご案内になります。
状況により、お待ちいただく可能性がございますので、ご了承ください。
■ABCマートについて
会社名 ：株式会社エービーシー・マート
代表者 ：野口実
所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売