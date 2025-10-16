一穂ミチ、3年ぶりとなる待望の長編『アフター・ユー』11月21日に発売！

株式会社文藝春秋

一穂ミチ『アフター・ユー』書影（装画・agoera）

一穂ミチさんの新作長編小説『アフター・ユー』を、2025年11月21日に文藝春秋より刊行します。

少女たちの出会いから25年間の愛と運命を描き、島清恋愛文学賞受賞、本屋大賞第3位となった『光のとこにいてね』以来3年ぶりとなる待望の長編です。

『ツミデミック』で直木賞を受賞し、昨年刊行の『恋とか愛とかやさしさなら』も大きな話題となった一穂さんが本作で描くのは、暗い秘密と寂しさを抱える恋人たちの、喪失と再生の物語。

■あらすじ

タクシー運転手の青吾（せいご）が仕事を終えて家に帰ると、帰宅しているはずの恋人・多実（たみ）がいない。翌日以降も彼女が戻らず、焦りを募らせる青吾のもとに、〈多実が見知らぬ男性と五島列島の遠鹿島（おじかじま）で海難事故に遭った〉というしらせが届く。

ありふれた不倫だったのか、それとも--。

青吾を訪ねてきた男の妻・沙都子（さとこ）とふたりで向かった遠鹿島で、閉ざされていた過去が立ち現れる。

■一穂ミチさん直筆コメント■著者紹介：一穂ミチ（いちほ・みち）

大阪府生まれ。2007年に『雪よ林檎の香のごとく』でデビュー。22年『スモールワールズ』で吉川英治文学新人賞、24年『光のとこにいてね』で島清恋愛文学賞、『ツミデミック』で直木賞を受賞。また22年には咲くやこの花賞〔文芸その他部門〕も受賞している。他の著書に「イエスかノーか半分か」シリーズ、『パラソルでパラシュート』、『砂嵐に星屑』、『うたかたモザイク』、『恋とか愛とかやさしさなら』など。

■書誌情報

書 名：『アフター・ユー』

著 者：一穂ミチ

定 価：1980円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

判 型：四六判 上製カバー装 352頁

発売日：2025年11月21日

ISBN：978-4-16-392042-9

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920429