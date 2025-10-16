【Maison de FLEUR】クリスマスの妖精「HikariELF(ヒカリエルフ)」が登場！11月6日(木)にMaison de FLEUR渋谷ヒカリエ ShinQs店にて限定発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、渋谷ヒカリエのキャラクターであるクリスマスの妖精「HikariELF(ヒカリエルフ)」とのコラボレーションアイテムを11月6日（木）よりMaison de FLEUR 渋谷ヒカリエ ShinQs店にて発売いたします。

Maison de FLEUR渋谷ヒカリエ ShinQs店に、モフモフとしたクリスマスの妖精「HikariELF（ヒカリエルフ）」が登場。「HikariELF」とは、欧米・北欧諸国で知られているクリスマスの妖精“ELF（エルフ）”から着想を得た、渋谷ヒカリエのオリジナルキャラクターです。本コレクションでは、「HikariELF」を純白でふわふわな素材で表現した特別なチャームを全5種類展開いたします。

昨年、Maison de FLEURで人気を博した「統括部長」のぬいぐるみチャームに加え、今年は全キャラクターが集合。赤いマフラーに包まれた「サルバドール・グルル」、白いニット帽を乗せた「ホッペ」。赤い襟がポイントの「キーキー」、柊柄バンドを巻いた「バンド」。それぞれが自由気ままにクリスマスを楽しむ姿に、見るたび癒されるアイテムです。

また、各キャラクターには、Maison de FLEURを象徴するブランドロゴが入った赤いリボンを採用。冬のホリデーシーズンに向けて、バッグチャームとしてはもちろん、クリスマスツリーのオーナメントとしてもおすすめです。

Maison de FLEURと「HikariELF」ならではの、クリスマスシーズンを盛り上げる特別なアイテムにぜひご注目ください。

■『Maison de FLEUR × HikariELF』 販売概要

発売日：11月6日（木）

販売場所：Maison de FLEUR 渋谷ヒカリエ ShinQs店

販売アイテム：HikariELFチャーム 全5種

価格：各\3,300円

購入制限：お一人様1アイテムにつき1点まで

■『Maison de FLEUR × HikariELF』 アイテム詳細

※価格は全て税込です

統括部長/HikariELFチャーム

サルバドール・グル/HikariELFチャーム

ホッペ/HikariELFチャーム

キーキー/HikariELFチャーム

バンド/HikariELFチャーム

渋谷ヒカリエのクリスマス

渋谷ヒカリエでは、2025年のクリスマステーマを「NO RULES, JUST JOY」と掲げ、館内各所で遊び心ある装飾やフォトスポットを展開します。

今年で5年目を迎える「HikariELF」は、欧米のクリスマス文化から着想を得たオリジナルキャラクター。

これまで来館者を迎える“おもてなし役”でしたが、今年は「自分たちも一緒に楽しむ」という新しいスタイルで登場します。

館内では「HikariELF」と一緒に撮影できるフォトスポットや、昨年好評だった「レシート写真機」も展開予定です。

＜渋谷ヒカリエクリスマスイベント＞

開催期間：2025年11月6日（木）～12月25日（木）