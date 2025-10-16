宿曜占星術｜人生開眼/恋願成就【密教練磨1200年/伝承極意】萩原八雲のコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年10月16日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「宿曜占星術│萩原八雲」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆宿曜占星術｜人生開眼/恋願成就【密教練磨1200年/伝承極意】萩原八雲

URL:https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/370/yakumo

宿曜占星術│萩原八雲

■提供内容のご紹介

宿曜占星術｜門外不出だった秘伝の極秘術が遂にあなたの手に。天秀会総師範「萩原八雲」が脈々と受け継がれた【全て当て尽くしてしまう禁術】を現代に完全再現。本音/転機/結末、全ての運命をありのままに暴く月相を用いた伝承鑑定。さあ、あなたが現実を知る日が来ました。

■監修者紹介

現役のプロ占い師、東洋西洋問わず占術の講師に従事。1999年3月より占い師として活動し、2022年には鑑定実績：延べ50,000人以上。2003年9月、23歳で10名以上が所属するとある占い館の館長に抜擢。同年11月、占術協会天秀会を設立し、技術だけではなく人格を兼ね備えた弟子を育成し、現在、門下は150名以上となり、新大阪駅前にて占い店「癒し処 八雲庵」を設立。2024年8月、東京の阿佐ヶ谷で占い「癒し処八雲庵」店舗再開。

年間を通して、webムー×スポニチ企画「超常占馬眼」シリーズで予想。「天皇賞秋 1位」、「JC賞1位-2位」それぞれ的中。（スポニチ競馬web掲載）

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。