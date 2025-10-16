「水島新司の世界 野球狂の詩」2025年10月16日本日発売！

株式会社 三栄

『野球狂の詩』は1972年から1977年にかけて「週刊少年マガジン」に掲載された水島新司の野球漫画の傑作である。

『野球狂の詩』の魅力はなんといっても試合からは窺い知れない、その裏にある選手たちの人生模様だろう。

プロ野球選手になるため、また続けるためには、それぞれに計り知れない努力がある。

また、プロ野球選手といってもひとりの人間。

家族や生きていくための日々の生活がある。

そんな悲喜交々とプロ野球の世界を交えた物語が魅力となっている。

本書はそんな『野球狂の詩』を貴重なカラーイラストギャラリー・全エピソード・東京メッツ選手たちを徹底紹介している。

そして、特別掲載として水原勇気編 クライマックス！武藤と水原の因縁の対決を収録。

野球に人生を賭けた愛すべき選手たちのドラマ水島新司の世界『野球狂の詩』。

永久保存版として是非、書店やコンビニで手に取って欲しい１冊となっている。

【主な内容】

生涯を賭けて野球を愛した漫画家

水島新司が描いた すべての野球ファンに送る野球讃歌!!



・野球狂の詩 COLOR ILLUSTRATION GALLERY

・東京メッツ選手紹介

・他球団などの登場選手紹介

・選手以外の登場人物紹介

・野球狂の詩エピソード

・「週刊少年マガジン」の表紙を飾った野球狂の詩 カラー扉セレクション

・水原勇気編作品解説

・水原勇気編キャラクター紹介

・水原勇気編 野球狂の詩エピソード

・特別掲載 野球狂の詩 武藤と水原の因縁の対決に決着！

・その後の野球狂の詩 「野球狂の詩 平成編」「新 野球狂の詩」

・他作品に登場した主な東京メッツレギュラー＆初登場選手

・水島新司オリジナル球団紹介

(C)水島プロダクション

発売日：2025年10月16日(木）

流通：書店・コンビニエンスストア

仕様：オールカラー128P/A4 平綴じ

定価：1,500円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505293/

