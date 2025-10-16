アニメ『呪術廻戦』とのコラボで、LINEウォレットに虎杖悠仁が登場

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、コミュニケーションアプリ「LINE」のウォレットタブで提供する「LINEウォレット」にて、ミッション達成でポイントがもらえる「サリーの冒険クエスト」と、『呪術廻戦』のコラボレーションキャンペーンを、2025年10月16日（木）より開始します。

『呪術廻戦』は、翌日10月17日（金）に『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映、11月7日（金）には『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の公開を控えています。

本キャンペーンは、劇場版の公開を記念して開催するもので、「LINEウォレット」上でランダムに登場する「虎杖悠仁」をタップすると「LINEポイント」や「LINEスタンプ」がもらえるほか、抽選で『呪術廻戦』の限定グッズが当たります。

本キャンペーンは、定常的に開催している「サリーの冒険クエスト」の特別コラボ版で、通常のキャラクター「サリー」に代わり、主人公「虎杖悠仁」が登場します。

期間中は毎日、「LINEウォレット」上でランダムに現れる虎杖をタップすることでキャンペーンに参加でき、タップ回数に応じてすごろくのマスが進み、「LINEポイント」や、本コラボ限定の「LINEスタンプ」のほか、限定グッズが抽選で当たるなど、『呪術廻戦』ファンも楽しめる特典となっています。

2025年12月までの開催を予定しており、このような多彩な特典を通じて「LINEウォレット」で提供する「LINEポイントクラブ」や「LINEクーポン」などのサービス利用促進を図ります。

■「サリーの冒険クエスト」呪術廻戦コラボレーション概要

虎杖をタップすることでマスが進み、合計5マス進むと「LINEポイント」が1ポイント、すべてのマスが埋まると最大50ポイントを獲得できるチャンスがあります。

また、5マス進むと限定の「LINEスタンプ」をダウンロード（※）できるほか、限定グッズ「キャラ気分フード付タオル」が当たる抽選応募が可能です。さらに、限定グッズは5マス進むごとに当選確率がアップします。

※ダウンロード可能期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）まで

【開催期間】

2025年10月16日（木）9:00～12月30日（火）23:59

【コラボ内容】- LINEウォレットに『呪術廻戦』の虎杖悠仁が登場- 本キャンペーンでしか獲得できない『呪術廻戦』限定の「LINEスタンプ」が登場- 抽選で50名様に「キャラ気分フード付タオル」をプレゼント第1弾：虎杖悠仁2025年10月16日（木）9:00 ～ 2025年10月30日（木）23:59第2弾：七海建人2025年11月16日（日）9:00 ～ 2025年11月30日（日）23:59第3弾：五条悟2025年12月16日（火）9:00 ～ 2025年12月30日（火）23:59

詳細はキャンペーンページをご参照ください。

URL：https://lin.ee/6jEPBWS/llwa

※スマートフォン限定/「LINE」が起動

「LINEスタンプ」のイメージ

「キャラ気分フード付タオル」のイメージ

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』というミッションを掲げるLINEヤフーが提供する「LINEウォレット」は、今後も利便性向上のほか、人々の生活をより豊かにするための進化を続けてまいります。