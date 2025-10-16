レコチョクグループ、韓国総合エンターテインメント企業Kakao Entertainment社と楽曲配信サービス契約締結～2026年上期より韓国を代表する音楽配信サービス「Melon」へ楽曲提供開始～

株式会社レコチョク

レコチョクグループ（株式会社レコチョク・株式会社エッグス）は、韓国の総合エンターテインメント企業Kakao Entertainment社（読み「カカオエンターテインメント」）と楽曲配信サービス契約を締結いたしました。

これにより、国内で音楽作品の権利を有する法人事業者（以下、「音楽権利者」）はレコチョクグループが運営する音楽配信ソリューション「FLAGGLE(https://lp.flaggle.jp/)」（読み：フラグル）経由で、また、インディーズアーティストはエッグスが運営する「Eggs Pass(https://eggspass.jp/) 」経由で、 Kakao Entertainment社が運営する音楽プラットフォーム「Melon(https://www.melon.com/)」への楽曲配信が可能となります。Melonへの楽曲配信開始は2026年上期を予定しています。

■提携の背景と目的

レコチョクグループでは、株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋 徹）とその関連会社である株式会社エッグス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：柴崎栄太郎）の協業により、2025年7月1日（火）より、音楽権利者を対象に、音楽作品配信におけるあらゆる課題を解決する音楽配信ソリューション「FLAGGLE」の提供を開始しております。

「FLAGGLE」は、「国内音楽商品の、市場拡大を支える音楽配信ソリューション」として、世界基準の音楽配信環境を日本語による安心のサポート体制でご提供するサービスです。基盤システムには全世界65カ国以上への配信ネットワークを持つ米国AudioSalad社のプラットフォームを導入し、グローバル標準の配信仕様を強力にサポートする環境を整備しています。

グローバル標準の配信環境を強化するため、レコチョクグループではさまざまな施策を進めています。その中でも、近年アジアの音楽市場は注目されており、韓国にも多くのアーティストが進出しています。こうした状況を踏まえ、韓国の音楽ストリーミングサービス「Melon」への楽曲デリバリーを行い、連携を強化することにより、韓国市場における国内音楽作品の市場拡大を支援することを目的として、このたびの契約締結に至りました。

本契約に伴い、個人アーティスト様向けの楽曲配信プラットフォーム、「Eggs Pass」経由でも、「Melon」への楽曲配信が可能となります。

■Melonとは

「Melon」は韓国を代表する音楽配信サービスで、K-popを中心に幅広い楽曲をストリーミング、ダウンロードサービスを提供しています。最新ヒットの指標となる「Melonチャート」発表や韓国の年末の代表的な音楽受賞式の一つ「Melon Music Awards（MMA）」の開催などを通じて、韓国内外の音楽ファンから常に注目を集める存在です。

■今後の展望

レコチョクグループは、「音楽市場の最大活性化」というミッションの実現に向け、今後も国内のアーティストの楽曲をさらにグローバルに展開できるように世界各国の有力な音楽配信サービスとの提携を検討してまいります。

【レコチョクについて】

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションのもと、個人・法人向けの音楽配信事業、ブロックチェーン技術を活用したサービス企画など、権利者へのビジネス支援を目的としたデジタルソリューション事業を展開しています。また、子会社の株式会社エッグスでは、インディーズアーティストの音源配信、収益化支援等を含む幅広い活動支援を展開しています。レコチョクグループは、日本の音楽業界発のデジタルソリューションカンパニーとして、音楽文化の発展を多角的にサポートいたします。

会社名：株式会社レコチョク

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル７階

代表者：代表取締役社長 板橋 徹

事業内容：音楽配信サービスの企画・運営、コンテンツ・サービスの企画・運営 他

URL：https://recochoku.jp/corporate/