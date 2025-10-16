「スマスロ 東京リベンジャーズ」追加グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、2025年10月16日(木)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 東京リベンジャーズ」追加グッズの販売を開始いたしました。

■スマスロ 東京リベンジャーズ 演出アクリルスタンド（ランダム10種）

■スマスロ 東京リベンジャーズ 演出アクリルスタンド（コンプセット）

「スマスロ 東京リベンジャーズ」の演出アクリルスタンドが登場！

ランダム封入でどの演出が出るかは開けてからのお楽しみ♪

※全10種(内シークレット１種)になります。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。

※コンプセットのみ特典ステッカーシート付き

販売価格：1,100円（税込）

コンプセット：11,000円（税込）

■特典ステッカーシート

コンプセットをご購入の方に限り、特典ステッカーシートが１枚つきます。

詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。

■サミー商店オンライン紹介

サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。



▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/

▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline

