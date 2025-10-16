国内最大級、ギター弾き語りの祭典「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026」3/7（土）・8（日）両国国技館で開催決定！　恒例、J-WAVEの“音楽花見”

株式会社J-WAVE

J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、春の恒例 ギター弾き語りの祭典「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組」を、2026年3月7日（土）・8日（日）の2日間にわたり、両国国技館にて開催いたします。

土俵に見立てたセンターステージで、豪華アーティストが織りなす、国内最大級のギター弾き語りの祭典。

履物を脱いでくつろぎながら両国国技館ならではの貴重な体験ができる「マス席」、ステージを至近距離で楽しめるアリーナレベルのイス席「砂かぶり席」、昂った熱気を大きな会場全体で体感できるイス席「2階席指定」など、性質が異なる席種を、ご家族・ご友人、グループからおひとりさままで、それぞれの楽しみ方により合わせてお選びいただけます。

両国国技館特製ちゃんこや焼き鳥などのギタージャンボリー定番フード、多種多様なイベント特製オフィシャルグッズ（“OMIYAGE”）など、ライブ以外にも楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。

出演アーティストやイベントの詳細、チケット情報は11月中旬に発表予定です。

どこよりも早い“最速先行予約”は、J-WAVEリスナーズ・コミュニティ「J-me」会員限定で受付予定。

まだ登録されていない方は、ぜひお早めにご登録ください。会員登録・年会費は無料です。

さらに進化を遂げる「ギタージャンボリー」に、どうぞご期待ください！

J-WAVEリスナーズコミュニティ「J-me」：https://www.j-wave.co.jp/jlc/

■ギタージャンボリー告知ムービーも公開中

両国国技館の熱気と興奮をいち早く感じられるスペシャル映像を公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uGY1oHV6AWg ]

【ギタージャンボリーとは】

「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE」（通称「ギタージャンボリー」）は、2013年の初開催以来、豪華アーティストによるギター弾き語りを楽しめるユニークなライブイベントとして、多くの音楽ファンに愛されています。両国国技館ならではの土俵を模したセンターステージは、観客がステージを囲む形で臨場感たっぷりのライブを鑑賞できるのが特徴です。出演者たちの圧倒的なパフォーマンスを、特別な空間で堪能することができます。

会場内は桜の装飾を施して、音楽を楽しみながらひと足早い“お花見”気分も味わえるのがギタージャンボリーの醍醐味です。さらに、両国ならではの「ちゃんこ」や「やきとり」を片手に、アーティストたちの極上の弾き語りを楽しむことができるなど、音楽と食の融合による特別な体験をお届けします。

【イベント概要】

タイトル： J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組

日程：2026年3月7日（土）、3月8日（日）

会場：両国国技館（東京都墨田区横網1-3-28）

（出演アーティストや公演詳細は11月中旬発表予定）

主催： J-WAVE

企画・制作： J-WAVE、J-WAVE MUSIC、DISK GARAGE

特別協賛： 奥村組

イベントHP： https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/