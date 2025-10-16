ONE Championshipの日本大会『ONE 173：スーパーボン VS 野杁』のPPVチケット、10月16日に販売開始。野杁正明、武尊、吉成名高、安保瑠輝也ら出場 U-NEXTが独占ライブ配信

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、ONE Championshipの日本大会『ONE 173：スーパーボン VS 野杁』を独占ライブ配信いたします。本イベントのPPV（ペイ・パー・ビュー）視聴チケットを、10月16日（木）より販売開始いたします。

本大会ではメインイベントで、3月に行われた日本大会で暫定世界王者となった野杁正明が、スーパーボンとのフェザー級キックボクシング世界タイトルマッチに臨みます。また、吉成名高はONEで新たに新設されたアトム級ムエタイの世界タイトルマッチに。若松佑弥もフライ級MMA世界タイトルの初防衛戦に臨むなど、日本のトップファイターたちが世界の強豪と対決するタイトルマッチが計3戦予定されています。

また、武尊は前回の日本大会でロッタンに敗れて以来の復帰戦に。安保瑠輝也も電撃参戦し、実力者のグレゴリアンと対戦します。さらに与座優貴がスーパーレックに、KANAがスタンプ・フェアテックスに挑むなど、注目カードが目白押しです。MMA、キックボクシング、ムエタイの3競技において、日本人選手が王座を獲得する可能性を秘めた一大イベントとなります。

『ONE 173：スーパーボン VS 野杁』PPVチケット販売情報

【視聴URL】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010943

【発売開始】

2025年10月16日（木）

【価格】

前売り：5,000円（税込）

当日：5,500円（税込）

アーカイブ配信チケット：4,500円（税込）

対戦カード

野杁正明 vs. スーパーボン

フェザー級キックボクシング世界タイトルマッチ

若松佑弥 vs. ジョシュア・パシオ

フライ級MMA世界タイトルマッチ

吉成名高 vs. ヌンスリン

アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ

武尊 vs. デニス・ピューリック

フライ級キックボクシング

安保瑠輝也 vs. グレゴリアン

フェザー級キックボクシング

与座優貴 vs. スーパーレック

バンタム級キックボクシング

KANA vs. スタンプ・フェアテックス

アトム級キックボクシング

秋元皓貴 vs. ウェイ・ルイ

バンタム級キックボクシング

平田樹 vs. リトゥ・フォガット

アトム級MMA

竹内龍吾 vs. シャミル・エルドアン

ヘビー級 MMA

ロッタン vs. ノンオー・ハマ

フライ級 ムエタイ世界王者決定戦

アリベック・ラスロフ vs. クリスチャン・リー

ライト級 MMA世界タイトルマッチ

ナビル・アナン vs. ジョナサン・ハガティー

バンタム級ムエタイ世界タイトルマッチ

オマール・ケイン vs. アナトリー・マリキン

ヘビー級 MMA 世界タイトルマッチ

スアキム・ソー・ジョー・トンプラジン vs. ジェイク・ピーコック

バンタム級 ムエタイ

ジャンカルロ・ボドニ vs ラファエル・ロバト・ジュニア

ミドル級サブミッショングラップリング

※実際の試合順は変更となる可能性があります。詳細はONE公式サイトでご確認ください。

事前番組

『大会出場選手勢揃いで見どころを語る！PART1』

https://youtu.be/O1iPdijwUsY

出演：武尊、野杁正明、与座優貴、KANA

MC：西達彦

解説：中村拓己

