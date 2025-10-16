大宮盆栽村開村100周年記念　～5日間限定～「大宮盆栽村 浦和PARCO園」開園

株式会社パルコ

浦和PARCOは大宮盆栽村開村100周年を記念して「大宮盆栽村 浦和PARCO園」を開催いたします。日本のみならず世界に向けて盆栽文化を発信し続けている大宮盆栽村は、2025年に開村100周年を迎えました。さいたま市の伝統産業であり、「生きる美術品」として世界に注目されている盆栽の魅力を、次世代の子供たちを含む、幅広い世代のお客様にお届けします。今回の特別イベントでは、１Fセンタースペースや4F特設会場の展示だけではなく、“盆栽の新しい解釈”をテーマに、ファッション店舗や飲食店舗との特別展示も行うことに加え、9月17日から21日まで大阪・関西万博のギャラリーEASTへ出展した「BONSAI＆NINGYO 伝統文化と暮らす街 さいたま市」の凱旋展示も行います。

この他、さいたま市をイメージして開発されたオリジナルの香りを体験できるブースもご用意しております。“刺激 デザイン クリエイト”を全社ビジョンとして掲げるPARCOのフィルターを通して展開される盆栽の数々をご覧いただき、大宮盆栽村100周年のアニバーサリーイヤーであるこの機会に盆栽の新しい楽しみ方をぜひ見つけてください。今後も浦和PARCOは地域との連携を強化し、新たな価値や魅力の創出に努めてまいります。

～5日間限定～「大宮盆栽村 浦和PARCO園」開園

イベント概要

期間：10月25日(土)～10月29日(水)

会場：浦和PARCO 4Fイベントスペース及び館内ショップ

共催：さいたま市

展示内容：

1.「BONSAI＆NINGYO 伝統文化と暮らす街 さいたま市」凱旋展示

大阪・関西万博出展記念コーナー、市民投票イベント さいたま市の香りを決めよう！

2.大宮盆栽協同組合 盆栽展示・販売

3.大宮盆栽協同組合×浦和PARCO特別盆栽展示

イベント詳細はこちら：https://urawa.parco.jp/pnews/detail/?id=35032

1.「BONSAI＆NINGYO 伝統文化と暮らす街 さいたま市」凱旋展示

会期：10月25日(土)～10月29日(水)

会場：4F特設会場

・大阪・関西万博出展記念コーナー

さいたま市が大阪・関西万博に出展した様子を

写真や映像で展示、また実際に万博で展示された

岩槻の人形も登場します。

・市民投票イベント

さいたま市の香りを決めよう！

「都市と自然の調和」「上質な生活都市」をコンセプトに、さいたま市をイメージした香りを３種類作成しました。３種類の香りを体験して、さいたま市にふさわしいと思う香りに投票しよう！

詳しくは、さいたま市観光国際課へ

TEL:048-829-1365 FAX:048-829-1944

▲香りのイメージ

2.大宮盆栽協同組合 盆栽展示・販売

会期：10月25日(土)～10月29日(水) 10時～18時

会場：4F特設会場

概要：1925年に設立された大宮盆栽村が2025年、開村100周年を迎えたことを記念して、5日間限定で大宮盆栽協同組合による盆栽展示・販売を開催します。

3.大宮盆栽協同組合×浦和PARCO特別盆栽展示

会期：10月25日(土)～10月29日(水)

会場：1F ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ、2F ドゥ・セー、3F 無印良品、6F ワイアードキッチン

概要：5日間限定で、浦和PARCO内のショップと盆栽の特別コラボ展示を開催！衣・食・住の日常空間に溶け込む盆栽の展示をお楽しみください。

展示ショップ

期間限定スイーツ

大宮盆栽村100周年を記念してワイアードキッチンがオリジナルで開発した宇治抹茶の白玉BONSAIあんみつです。盆栽をイメージしたあんみつを抹茶蜜をかけてお召し上がりください。

宇治抹茶の白玉BONSAIあんみつ 950円(税込)

販売期間：10月25日(土)～11月30日(日)

※本メニューについては、大宮盆栽協同組合が監修したものではございません。※販売期間は変更の可能性がございます。