山崎怜奈の番組に加藤ローサ、桜井日奈子、櫻坂46 山下瞳月、西山智樹＆前田大輔が登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の山崎怜奈がパーソナリティを務める生ワイド番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木13:00-14:55生放送）では、2025年10月20日（月）～23日（木）の放送で、10月20日（月）加藤ローサ、21日（火）桜井日奈子、22日（水）櫻坂46 山下瞳月、23日（木）西山智樹＆前田大輔をゲストに迎えます。どうぞお楽しみに。

◆山崎怜奈が、加藤ローサ、桜井日奈子、櫻坂46 山下瞳月、西山智樹＆前田大輔と気になるアノ話！

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』2025年10月20日（月）は、10月からTOKYO FM/JFN系で毎週月～木曜に放送がスタートした「Volkswagen TREASURES」のパーソナリティーを務める俳優・加藤ローサが登場！21日（火）は、12月7日から28日まで東京・PARCO劇場で行われる舞台・パルコ・プロデュース2025「シャイニングな女たち」に出演する俳優・桜井日奈子が登場！ 22日（水）は、10月29日に13thシングル『Unhappy birthday構文』をリリースし、2026年4月にはグループの5周年を祝う「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催する櫻坂46から山下瞳月が登場！23日（木）は、オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集め、現在は新たなボーイズグループ結成を目指すプロジェクト「TAG SEARCH」が進行中、10月からはラジオパーソナリティーとしても活躍中の西山智樹＆前田大輔が登場！放送をどうぞお楽しみに！

【番組概要】

◇タイトル： 『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』

◇放送日時： 毎週月～木 13:00-14:55放送

◇放送局 ： TOKYO FM

◇出演者 ： 山崎怜奈

◇番組ホームページ： https://www.tfm.co.jp/darehana

◇番組X（旧Twitter）：＠darehanaTFM

◇ハッシュタグ： #ダレハナ