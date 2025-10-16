クラムボン、名カバーアルバム『LOVER ALBUM』 & 『LOVER ALBUM 2』をアナログ盤でリリース！

今年バンド結成30周年を迎えたクラムボンが、ファンの間で根強い人気を誇るカバーアルバム「LOVER ALBUM」のリリースから来年で20年となるのを記念し、初となる待望のLP盤リリースが決定しました。


洋邦問わず選曲された名曲の数々をクラムボンのフィルターを通してカバーしたアルバムは、当時話題を呼びました。その名盤が遂にアナログ盤としてリリースされます。



特典として今回の新譜2タイトルとこれまでに発売された旧譜のアナログ5タイトルのどれを買っても、同じステッカーシートを1枚プレゼントします。



この機会をお見逃しなく！




「Lover Album はレコードにならないんですか？」という声をもらうたびに「ね、レコードで聴きたいよね」と答えながらも、実際はなかなかむずかしいだろうな、と思っていました。で、す、が、レーベルの皆さんの熱意により、２枚同時発売できることになりました。わーーい！



1枚目は星野さん、2枚目はtoeの美濃くん、エンジニアとメンバーと、小淵沢のスタジオで合宿しながら実験しながら録音した日々。



レコードでぜひお楽しみください、そしてオリジナル音源をお聴きください。私たちの演奏どうこうではなく、原曲の素晴らしさをあらためてお伝えしたいです！ありがとうございます。



原田郁子


【作品概要】


LOVER ALBUM



2026年01月21日発売

COJA-9570～1



Side-A


1.PRAYER / 矢野顕子


2.That's The Spirit / Judee Sill


3.As Long As He Lies Perfectly Still / The soft machine


4.外出中 / SUPER BUTTER DOG



Side-B


1.波よせて / Small Circle of Friends


2.サマーヌード / 真心ブラザーズ


3.Across The Universe / The Beatles



Side-C


1.ナイトクルージング / フィッシュマンズ


2.以心電信-You've Got To Help Yourself- / YMO


3.I Am Not A Know It All / BOW WOW WOW



Side-D


1.カルアミルク / 岡村靖幸


2.おだやかな暮らし / おおはた雄一


3.I Shall Be Released / THE BAND



LOVER ALBUM 2



2026年01月21日発売

COJA-9572～3



Side-A


1.呼び声 / 空気公団


2.GOLDWRAP / e.s.t. (Esbjorn Svensson Trio)


3.U＆I / 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓]


4.The Postman / The American Analog Set



Side-B


1.DESIRE -情熱- / 中森明菜


2.状態のハイウェイ / TOKYO No.1 SOUL SET


3.Lady Madonna / The Beatles



Side-C


1.O Caroline / MATCHING MOLE


2.ぎやまん / 七尾旅人


3.何も言わないで / カコとカツミ


4.雲のいびき / HUSKING BEE



Side-D


1.幸せ願う彼方から / 泉かなた(島本須美)


2.I'M GETTING READY / Michael Kiwanuka


3.FOUR IN THE MORNING / LITTLE CREATURES



※LOVER ALBUM 2はCDとは収録内容が異なります。



■特典対象商品


・「LOVER ALBUM」　COJA-9570～1


・「LOVER ALBUM 2」　COJA-9572～3


・「imagination」　COJA-9372～3


・「てん、」　COJA-9374～7


・「Musical」　COJA-9378～9


・「2010」　COJA-9380～1


・「triology」　COJA-9382～3