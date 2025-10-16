クラムボン、名カバーアルバム『LOVER ALBUM』 & 『LOVER ALBUM 2』をアナログ盤でリリース！

日本コロムビア株式会社

今年バンド結成30周年を迎えたクラムボンが、ファンの間で根強い人気を誇るカバーアルバム「LOVER ALBUM」のリリースから来年で20年となるのを記念し、初となる待望のLP盤リリースが決定しました。

洋邦問わず選曲された名曲の数々をクラムボンのフィルターを通してカバーしたアルバムは、当時話題を呼びました。その名盤が遂にアナログ盤としてリリースされます。

特典として今回の新譜2タイトルとこれまでに発売された旧譜のアナログ5タイトルのどれを買っても、同じステッカーシートを1枚プレゼントします。

この機会をお見逃しなく！

「Lover Album はレコードにならないんですか？」という声をもらうたびに「ね、レコードで聴きたいよね」と答えながらも、実際はなかなかむずかしいだろうな、と思っていました。で、す、が、レーベルの皆さんの熱意により、２枚同時発売できることになりました。わーーい！

1枚目は星野さん、2枚目はtoeの美濃くん、エンジニアとメンバーと、小淵沢のスタジオで合宿しながら実験しながら録音した日々。

レコードでぜひお楽しみください、そしてオリジナル音源をお聴きください。私たちの演奏どうこうではなく、原曲の素晴らしさをあらためてお伝えしたいです！ありがとうございます。

原田郁子

【作品概要】

LOVER ALBUM

2026年01月21日発売

COJA-9570～1

Side-A

1.PRAYER / 矢野顕子

2.That's The Spirit / Judee Sill

3.As Long As He Lies Perfectly Still / The soft machine

4.外出中 / SUPER BUTTER DOG

Side-B

1.波よせて / Small Circle of Friends

2.サマーヌード / 真心ブラザーズ

3.Across The Universe / The Beatles

Side-C

1.ナイトクルージング / フィッシュマンズ

2.以心電信-You've Got To Help Yourself- / YMO

3.I Am Not A Know It All / BOW WOW WOW

Side-D

1.カルアミルク / 岡村靖幸

2.おだやかな暮らし / おおはた雄一

3.I Shall Be Released / THE BAND

LOVER ALBUM 2

2026年01月21日発売

COJA-9572～3

Side-A

1.呼び声 / 空気公団

2.GOLDWRAP / e.s.t. (Esbjorn Svensson Trio)

3.U＆I / 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓]

4.The Postman / The American Analog Set

Side-B

1.DESIRE -情熱- / 中森明菜

2.状態のハイウェイ / TOKYO No.1 SOUL SET

3.Lady Madonna / The Beatles

Side-C

1.O Caroline / MATCHING MOLE

2.ぎやまん / 七尾旅人

3.何も言わないで / カコとカツミ

4.雲のいびき / HUSKING BEE

Side-D

1.幸せ願う彼方から / 泉かなた(島本須美)

2.I'M GETTING READY / Michael Kiwanuka

3.FOUR IN THE MORNING / LITTLE CREATURES

※LOVER ALBUM 2はCDとは収録内容が異なります。

■特典対象商品

・「LOVER ALBUM」 COJA-9570～1

・「LOVER ALBUM 2」 COJA-9572～3

・「imagination」 COJA-9372～3

・「てん、」 COJA-9374～7

・「Musical」 COJA-9378～9

・「2010」 COJA-9380～1

・「triology」 COJA-9382～3