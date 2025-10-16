クラムボン、名カバーアルバム『LOVER ALBUM』 & 『LOVER ALBUM 2』をアナログ盤でリリース！
今年バンド結成30周年を迎えたクラムボンが、ファンの間で根強い人気を誇るカバーアルバム「LOVER ALBUM」のリリースから来年で20年となるのを記念し、初となる待望のLP盤リリースが決定しました。
洋邦問わず選曲された名曲の数々をクラムボンのフィルターを通してカバーしたアルバムは、当時話題を呼びました。その名盤が遂にアナログ盤としてリリースされます。
特典として今回の新譜2タイトルとこれまでに発売された旧譜のアナログ5タイトルのどれを買っても、同じステッカーシートを1枚プレゼントします。
この機会をお見逃しなく！
==========
「Lover Album はレコードにならないんですか？」という声をもらうたびに「ね、レコードで聴きたいよね」と答えながらも、実際はなかなかむずかしいだろうな、と思っていました。で、す、が、レーベルの皆さんの熱意により、２枚同時発売できることになりました。わーーい！
1枚目は星野さん、2枚目はtoeの美濃くん、エンジニアとメンバーと、小淵沢のスタジオで合宿しながら実験しながら録音した日々。
レコードでぜひお楽しみください、そしてオリジナル音源をお聴きください。私たちの演奏どうこうではなく、原曲の素晴らしさをあらためてお伝えしたいです！ありがとうございます。
原田郁子
==========
【作品概要】
LOVER ALBUM
2026年01月21日発売
COJA-9570～1
Side-A
1.PRAYER / 矢野顕子
2.That's The Spirit / Judee Sill
3.As Long As He Lies Perfectly Still / The soft machine
4.外出中 / SUPER BUTTER DOG
Side-B
1.波よせて / Small Circle of Friends
2.サマーヌード / 真心ブラザーズ
3.Across The Universe / The Beatles
Side-C
1.ナイトクルージング / フィッシュマンズ
2.以心電信-You've Got To Help Yourself- / YMO
3.I Am Not A Know It All / BOW WOW WOW
Side-D
1.カルアミルク / 岡村靖幸
2.おだやかな暮らし / おおはた雄一
3.I Shall Be Released / THE BAND
LOVER ALBUM 2
2026年01月21日発売
COJA-9572～3
Side-A
1.呼び声 / 空気公団
2.GOLDWRAP / e.s.t. (Esbjorn Svensson Trio)
3.U＆I / 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓]
4.The Postman / The American Analog Set
Side-B
1.DESIRE -情熱- / 中森明菜
2.状態のハイウェイ / TOKYO No.1 SOUL SET
3.Lady Madonna / The Beatles
Side-C
1.O Caroline / MATCHING MOLE
2.ぎやまん / 七尾旅人
3.何も言わないで / カコとカツミ
4.雲のいびき / HUSKING BEE
Side-D
1.幸せ願う彼方から / 泉かなた(島本須美)
2.I'M GETTING READY / Michael Kiwanuka
3.FOUR IN THE MORNING / LITTLE CREATURES
※LOVER ALBUM 2はCDとは収録内容が異なります。
■特典対象商品
・「LOVER ALBUM」 COJA-9570～1
・「LOVER ALBUM 2」 COJA-9572～3
・「imagination」 COJA-9372～3
・「てん、」 COJA-9374～7
・「Musical」 COJA-9378～9
・「2010」 COJA-9380～1
・「triology」 COJA-9382～3