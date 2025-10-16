キャスター付きで移動が楽な1段タイプの踏み台・ステップスツールを発売

サンワサプライ株式会社




サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、キャスター付きで移動が楽で、耐荷重150kgの頑丈設計な1段タイプの踏み台・ステップスツール「150-SNCSTL68」（ブラック/グレー）を発売しました。



おすすめポイント

・360度回転する低床キャスターで移動がラクラク


・耐荷重150kgの頑丈設計で安心


・面倒な組み立て不要で、届いたらすぐに使える



掲載ページ

ステップスツール 踏み台 キャスター付き ストッパー機能付き 高さ30cm 1段タイプ スタッキング可能 耐荷重150kg 高耐久 ブラック グレー


型番：150-SNCSTL68　販売価格：4,528円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL68BK



特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GOG5VJF5tQU ]


特長

●キャスター付きなので容易に移動させて使用することが出来るステップスツールです。





●片手でスムーズに移動差せることが出来て、両手がふさがっていても足で移動させることができます。






●上に乗ると固定されるストッパー機能付きです。






●日常のちょっとした作業に便利な1段タイプです。






●重たい荷物の出し入れも安心な頑丈設計です。












仕様







サンワダイレクト

社名　　：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立　　：昭和26年(1951年)
本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店　　：東京都品川区南大井６-５-８
展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階
　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


