キャスター付きで移動が楽な1段タイプの踏み台・ステップスツールを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、キャスター付きで移動が楽で、耐荷重150kgの頑丈設計な1段タイプの踏み台・ステップスツール「150-SNCSTL68」（ブラック/グレー）を発売しました。

おすすめポイント

・360度回転する低床キャスターで移動がラクラク

・耐荷重150kgの頑丈設計で安心

・面倒な組み立て不要で、届いたらすぐに使える

掲載ページ

ステップスツール 踏み台 キャスター付き ストッパー機能付き 高さ30cm 1段タイプ スタッキング可能 耐荷重150kg 高耐久 ブラック グレー

型番：150-SNCSTL68 販売価格：4,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL68BK

特長を動画で見る[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GOG5VJF5tQU ]

特長

●キャスター付きなので容易に移動させて使用することが出来るステップスツールです。

●片手でスムーズに移動差せることが出来て、両手がふさがっていても足で移動させることができます。

●上に乗ると固定されるストッパー機能付きです。

●日常のちょっとした作業に便利な1段タイプです。

●重たい荷物の出し入れも安心な頑丈設計です。

仕様

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL68BK

サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/150-sncstl68/

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/150-sncstl68.html

サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/758411890

サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV73X23X/

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

脚立・踏み台の商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002040

脚立・踏み台の選び方

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002040#how-to-choose

おすすめの脚立・踏み台

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/stepladder/

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。