キャスター付きで移動が楽な1段タイプの踏み台・ステップスツールを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、キャスター付きで移動が楽で、耐荷重150kgの頑丈設計な1段タイプの踏み台・ステップスツール「150-SNCSTL68」（ブラック/グレー）を発売しました。
おすすめポイント
・360度回転する低床キャスターで移動がラクラク
・耐荷重150kgの頑丈設計で安心
・面倒な組み立て不要で、届いたらすぐに使える
掲載ページ
ステップスツール 踏み台 キャスター付き ストッパー機能付き 高さ30cm 1段タイプ スタッキング可能 耐荷重150kg 高耐久 ブラック グレー
型番：150-SNCSTL68 販売価格：4,528円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL68BK
特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GOG5VJF5tQU ]
特長
●キャスター付きなので容易に移動させて使用することが出来るステップスツールです。
●片手でスムーズに移動差せることが出来て、両手がふさがっていても足で移動させることができます。
●上に乗ると固定されるストッパー機能付きです。
●日常のちょっとした作業に便利な1段タイプです。
●重たい荷物の出し入れも安心な頑丈設計です。
仕様
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。