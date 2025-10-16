アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』とTVアニメ『ザ・ファブル』コラボ 開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』にて、2025年10月16日（木）よりTVアニメ『ザ・ファブル』とのコラボイベントを開始している事をお知らせいたします。



公式サイト：https://harem-of-tokyo.com/


公式X：https://x.com/harem_of_tokyo



■コラボイベント『一流の交渉術 プロとして―』開催！




2025年10月16日（木）より、『ザ・ファブル』とコラボした期間限定イベントが開催中です。コラボイベントでは佐藤明や小島賢治、ジャッカル富岡など、作品の人気キャラクターたちが多数登場します。




このイベントでは、プレイヤーアバターとしてコラボアバター『佐藤明』が獲得できます。『佐藤明』のプレイヤーアバターには素顔バージョンと覆面バージョンがあり、どちらも無料で手に入れることができます。また、覆面バージョンには特殊な効果が付いています。イベントに参加してプレイヤーアバター『佐藤明』を獲得しましょう！




さらにこのイベントでは、殺し屋に扮した春日寧々子の仲間アバターも獲得できます。イベントに参加して特別な『春日寧々子』の仲間アバターを獲得しましょう！



<イベント開催期間>


2025月10月16日（木）～2025年10月31日（金）23:59まで



■『ザ・ファブル』コラボ記念キャンペーン




『ザ・ファブル』とのコラボレーションを記念して、参加者全員がゲーム内アイテムがもらえるシリアルコードを獲得できるキャンペーンを実施中です。さらに抽選で10名様に、TVアニメに登場した「ジャッカル除菌スプレー」を再現したスプレーボトル、抽選で90名様にAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーンを実施しております。


公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストして、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをゲットしましょう！



<プレゼント内容>


・ジャッカル富岡のTVアニメのデザインを再現！スプレーケース（10名様）


・最大10,000円のAmazonギフトカード番号（10,000円分 1名様、300円分 89名様）


・ゲーム内アイテムが獲得できるシリアルコード（参加者全員）



<参加方法>


1.『ハーレムオブトーキョー』公式X（＠harem_of_tokyo）をフォロー


2.キャンペーン該当ポストをリポスト



<開催期間>


2025年10月16日（木）～2025年10月21日（火）23:59まで


※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



■『佐藤明』プレイヤーアバターゲットキャンペーン




イベントで獲得できるプレイヤーアバター『ファブル』を入手した方の中から、抽選で1名様に南勝久先生のサイン色紙、抽選で5名様にTVアニメ『ザ・ファブル』のBlu-ray全巻セットが当たるキャンペーンを実施中です。


ゲームをプレイしてプレイヤーアバター『ファブル』をゲットし、キャンペーンに参加しましょう！



<プレゼント内容>


・南勝久先生のサイン色紙（1名様）


・TVアニメ『ザ・ファブル』のBlu-ray全巻セット（5名様）



<参加方法>


1.『ハーレムオブトーキョー』をプレイ


2.イベントでプレイヤーアバター『ファブル』を獲得



<開催期間>


2025年10月16日（木）～2025年10月31日（金）23:59まで



■TVアニメ『ザ・ファブル』とは


幼少期から殺し屋としての英才教育を受け、どんな敵も6秒以内に鮮やかに葬り去る、無敵の殺しの天才・通称“ファブル”。


ある日、組織のボスから「１年間誰も殺してはならない」という突然の指令を受けた彼は、人殺しをしない全く新しい生活を送ることになる-。


佐藤明と名乗り、プロとして初めて過ごす普通の生活。


しかし、平穏な日常の中に蠢く、不穏な空気が明を放っては置かない…。


果たして、この最大にして至難のミッションを遂行することはできるのか！？



▼公式サイト


https://www.vap.co.jp/the-fable-anime/


▼公式X


https://x.com/the_fable_anime



(C)南勝久・講談社／アニメ「ザ・ファブル」製作委員会



■『ハーレムオブトーキョー』とは




リアルな美麗イラストで描かれた個性豊かな美女たちが登場する


『美女と稼ぐRPG』


彼女たちと協力して歌舞伎町で成り上がれ！



<ストーリー>


金、地位、才能 ―― 香港在住の若き投資家の主人公は、


その恵まれた境遇をもってすべてを手に入れるはずだった。


しかしそんな彼の輝かしい将来は、


父の暗殺をきっかけに破壊されるのだった。


次のターゲットが息子の自分だと知った主人公は、


全てを捨てて故郷である歌舞伎町へ逃亡する。



ヤクザ・暴走族・ギャングといった組織と相対する中で、


多くの個性あふれる美少女たちと出会い、


共に陰謀の渦へと巻き込まれながら父の死の真相へと近づいていく――



▼ゲームプレイはこちら


https://games.dmm.com/detail/haremoftokyo



■製品概要


タイトル：ハーレムオブトーキョー　（正式略称：ハレトウ）


ジャンル：アウトローハーレム系経営RPG


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／SP（ブラウザ版）／DMM GAMESストア


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)2023 EXNOA LLC



▼公式サイト


https://harem-of-tokyo.com/


▼公式X


https://x.com/harem_of_tokyo



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/