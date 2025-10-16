「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻アウターケースイラスト＆早期予約特典デザインを公開!!
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻のアウターケースイラスト公開！
2025年7月より放送を開始し、2026年1月から第2クールの放送も決まっているTVアニメ「地獄先生ぬ～べ～」。
12月24日に発売予定のBD-BOX上巻より、アウターケースの描き下ろしイラストが到着しました！
イラストは、キャラクターデザイン・芳山優氏による描き下ろし。
ぬ～べ～とライバル・玉藻を印象的に描いたイラストとなっております。
下巻ではゆきめが登場予定！
こちらも後日公開予定なので、どうぞお楽しみに♪
早期予約特典のデザインを公開！
BD-BOX上巻を早期にご予約いただいた方に、【童守小5年3組寄せ書き風メッセージカード】をプレゼントいたします。
デザインはこちら！
≪サイン＆メッセージ寄稿者≫ ※敬称略
置鮎龍太郎
白石涼子
洲崎 綾
黒沢ともよ
岩崎諒太
古城門志帆
遠藤 綾
藤原夏海
高垣彩陽
猪山翔志
東山奈央
牧野由依
元井健雄
酒井美沙乃
山田美鈴
安野希世乃
対象店舗など詳細は商品ページを確認してくださいね。
https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104292/
BD-BOX上巻は、2025年12月24日（水）発売予定！
フロンティアワークス公式通販限定版や店舗別特典も様々用意しておりますので、お近くのショップや通販にてチェックしてくださいね。
特典情報まとめ
様々な特典がありますので、お見逃しなく！
フロンティアワークス公式通販限定版
●上巻特典：童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）
●下巻特典：童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）
▽限定版の詳細はこちら
上巻：https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104294/
下巻：https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104295/
店舗別特典
アニメイト全店（通販含む）
●【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）
Amazon.co.jp
●【上下巻連動購入特典】A3ビジュアルシート2枚セット（上下巻パッケージイラスト使用）
●【有償特典】A5キャラファインマット（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）
楽天ブックス
●【上下巻連動購入特典】A5キャラファイングラフ（上巻パッケージイラスト使用・シリアルナンバー入り）
ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
●【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（下巻パッケージイラスト使用）
★イラストは後日公開！
あみあみ
●【上下巻連動購入特典】A5アクリルキャラクタープレート（下巻パッケージイラスト使用）
★イラストは後日公開！
リリースイベント情報
BD-BOX上巻の発売を記念し、リリースイベントを開催いたします！
≪概要≫
イベント内容：生オーディオコメンタリー、トーク、お渡し会
出演：置鮎龍太郎さん(鵺野 鳴介 役)、真倉翔先生、岡野剛先生
開催日時：2026年3月21日（土） 開場時間14:30 開演時間15:00
開催場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店9F イベントスペース）
参加方法など、イベントの詳細は下記ページをご確認ください。
https://www.fwinc.co.jp/event/104428/
【商品情報】
商品名：「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻・下巻
発売日：[上巻] 2025年12月24日（水） [下巻] 2026年5月27日（水）
価格 ：各巻 税込39,600円（税抜36,000円）
品番・JAN：[上巻] FFXC-9055／4573687020280 [下巻] FFXC-9056／4573687020297
仕様 ：[組数] Blu-ray Disc1枚＋CD１枚
[収録話数] ディスク1…第1クール分話数（第一～十三話）、 ディスク2…第2クール分話数
発売元・販売元：株式会社フロンティアワークス
＜フロンティアワークス公式通販限定版＞
価格：各巻 税込44,000円（税抜40,000円）
品番・JAN：[上巻] FFXC-9057／4573687020303 [下巻] FFXC-9058／4573687020310
特典：[上巻] 童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）
[下巻] 童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）
※フロンティアワークス公式通販は、アニメイト通販内で運営しております。
＜仕様・封入特典＞
◯キャラクターデザイン・芳山優氏描き下ろしイラスト使用アウターケース
◯真倉翔＆岡野剛両先生描き下ろし漫画掲載スペシャルブックレット
◯座談会CD
出演者：[上巻] 置鮎龍太郎、岩崎諒太、古城門志帆
下巻は後日発表！
＜音声特典＞
オーディオコメンタリー
[上巻] 第五話『はたもんばの呪い』（出演：置鮎龍太郎、白石涼子、岩崎諒太）
下巻は後日発表！
※商品仕様・特典など、内容は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。
【作品情報】
＜放送情報＞
第2クール
2026年1月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送予定！
＜配信情報＞
各種配信サービスにて配信中
※詳細はアニメ公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。
＜あらすじ＞
不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も！？
生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！
＜スタッフ＞
原作：真倉 翔 漫画：岡野 剛（集英社刊）
監督：大石康之
助監督：山田史人
シリーズ構成：大草芳樹
キャラクターデザイン：芳山優
サブキャラクターデザイン：高橋敦子
プロップデザイン：伊藤依織子
妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる
アクション監督：加々美高浩・芳山優
美術設定：平澤晃弘
美術監督：春日美波
色彩設計：野地弘納
3DCGディレクター：吉良柾成
画面設計：田村仁
撮影監督：平本瑛子
編集：吉武将人
音響監督：名倉靖
音響効果：森川永子・佐藤理緒
録音：椎原操志
音楽：Evan Call
アニメーション制作：スタジオKAI
★第1クール 主題歌
オープニングテーマ「P0WER-悪霊退散-」 -真天地開闢集団-ジグザグ
エンディングテーマ「ひまわり」 Chilli Beans.
＜キャスト＞
鵺野鳴介 ：置鮎龍太郎
立野広 ：白石涼子
稲葉郷子 ：洲崎 綾
細川美樹 ：黒沢ともよ
木村克也 ：岩崎諒太
栗田まこと：古城門志帆
高橋律子 ：遠藤 綾
ゆきめ ：加隈亜衣
玉藻京介 ：森川智之
＜WEB＞
●HP：https://nube-anime.com 海外：https://nube-anime-global.com
●X（Twitter）：https://x.com/nube_ani
推奨ハッシュタグ:#ぬーべーアニメ
【著作権表記】
