「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻アウターケースイラスト＆早期予約特典デザインを公開!!

「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻のアウターケースイラスト公開！


2025年7月より放送を開始し、2026年1月から第2クールの放送も決まっているTVアニメ「地獄先生ぬ～べ～」。


12月24日に発売予定のBD-BOX上巻より、アウターケースの描き下ろしイラストが到着しました！



イラストは、キャラクターデザイン・芳山優氏による描き下ろし。


ぬ～べ～とライバル・玉藻を印象的に描いたイラストとなっております。



下巻ではゆきめが登場予定！


こちらも後日公開予定なので、どうぞお楽しみに♪



早期予約特典のデザインを公開！

BD-BOX上巻を早期にご予約いただいた方に、【童守小5年3組寄せ書き風メッセージカード】をプレゼントいたします。


デザインはこちら！




≪サイン＆メッセージ寄稿者≫　※敬称略


置鮎龍太郎


白石涼子


洲崎 綾


黒沢ともよ


岩崎諒太


古城門志帆


遠藤 綾


藤原夏海


高垣彩陽


猪山翔志


東山奈央


牧野由依


元井健雄


酒井美沙乃


山田美鈴


安野希世乃



対象店舗など詳細は商品ページを確認してくださいね。


https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104292/




BD-BOX上巻は、2025年12月24日（水）発売予定！


フロンティアワークス公式通販限定版や店舗別特典も様々用意しておりますので、お近くのショップや通販にてチェックしてくださいね。



特典情報まとめ

様々な特典がありますので、お見逃しなく！



フロンティアワークス公式通販限定版


●上巻特典：童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）







●下巻特典：童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）








▽限定版の詳細はこちら


上巻：https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104294/


下巻：https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104295/




店舗別特典


アニメイト全店（通販含む）


●【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）







Amazon.co.jp


●【上下巻連動購入特典】A3ビジュアルシート2枚セット（上下巻パッケージイラスト使用）


●【有償特典】A5キャラファインマット（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）







楽天ブックス


●【上下巻連動購入特典】A5キャラファイングラフ（上巻パッケージイラスト使用・シリアルナンバー入り）







ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）


●【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（下巻パッケージイラスト使用）


★イラストは後日公開！



あみあみ


●【上下巻連動購入特典】A5アクリルキャラクタープレート（下巻パッケージイラスト使用）


★イラストは後日公開！



リリースイベント情報

BD-BOX上巻の発売を記念し、リリースイベントを開催いたします！



≪概要≫


イベント内容：生オーディオコメンタリー、トーク、お渡し会


出演：置鮎龍太郎さん(鵺野 鳴介 役)、真倉翔先生、岡野剛先生


開催日時：2026年3月21日（土）　開場時間14:30　開演時間15:00


開催場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店9F イベントスペース）



参加方法など、イベントの詳細は下記ページをご確認ください。


https://www.fwinc.co.jp/event/104428/



【商品情報】

商品名：「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻・下巻


発売日：[上巻] 2025年12月24日（水）　[下巻] 2026年5月27日（水）


価格　：各巻　税込39,600円（税抜36,000円）


品番・JAN：[上巻] FFXC-9055／4573687020280　[下巻] FFXC-9056／4573687020297


仕様　：[組数] Blu-ray Disc1枚＋CD１枚


　　　　[収録話数] ディスク1…第1クール分話数（第一～十三話）、 ディスク2…第2クール分話数


発売元・販売元：株式会社フロンティアワークス



＜フロンティアワークス公式通販限定版＞


価格：各巻　税込44,000円（税抜40,000円）


品番・JAN：[上巻] FFXC-9057／4573687020303　[下巻] FFXC-9058／4573687020310


特典：[上巻] 童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）


　　　[下巻] 童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）


※フロンティアワークス公式通販は、アニメイト通販内で運営しております。



＜仕様・封入特典＞


◯キャラクターデザイン・芳山優氏描き下ろしイラスト使用アウターケース


◯真倉翔＆岡野剛両先生描き下ろし漫画掲載スペシャルブックレット


◯座談会CD


　　出演者：[上巻] 置鮎龍太郎、岩崎諒太、古城門志帆


　　　　　　下巻は後日発表！



＜音声特典＞


オーディオコメンタリー


[上巻] 第五話『はたもんばの呪い』（出演：置鮎龍太郎、白石涼子、岩崎諒太）


下巻は後日発表！



＜店舗別特典＞


●アニメイト全店（通販含む）


　【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）


●Amazon.co.jp


　【上下巻連動購入特典】A3ビジュアルシート2枚セット（上下巻パッケージイラスト使用）


　【有償特典】A5キャラファインマット（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）


●楽天ブックス


　【上下巻連動購入特典】A5キャラファイングラフ（上巻パッケージイラスト使用・シリアルナンバー入り）


●ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）


　【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（下巻パッケージイラスト使用）


●あみあみ


　【上下巻連動購入特典】A5アクリルキャラクタープレート（下巻パッケージイラスト使用）



※商品仕様・特典など、内容は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。



【作品情報】

＜放送情報＞


第2クール


2026年1月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送予定！



＜配信情報＞


各種配信サービスにて配信中


※詳細はアニメ公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。



＜あらすじ＞


不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も！？


生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！



＜スタッフ＞


原作：真倉 翔　漫画：岡野 剛（集英社刊）


監督：大石康之


助監督：山田史人


シリーズ構成：大草芳樹


キャラクターデザイン：芳山優


サブキャラクターデザイン：高橋敦子


プロップデザイン：伊藤依織子


妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる


アクション監督：加々美高浩・芳山優


美術設定：平澤晃弘


美術監督：春日美波


色彩設計：野地弘納


3DCGディレクター：吉良柾成


画面設計：田村仁


撮影監督：平本瑛子


編集：吉武将人


音響監督：名倉靖


音響効果：森川永子・佐藤理緒


録音：椎原操志


音楽：Evan Call


アニメーション制作：スタジオKAI



★第1クール　主題歌


オープニングテーマ「P0WER-悪霊退散-」　-真天地開闢集団-ジグザグ


エンディングテーマ「ひまわり」　Chilli Beans.



＜キャスト＞


鵺野鳴介　：置鮎龍太郎


立野広　　：白石涼子


稲葉郷子　：洲崎 綾


細川美樹　：黒沢ともよ


木村克也　：岩崎諒太


栗田まこと：古城門志帆


高橋律子　：遠藤 綾


ゆきめ　　：加隈亜衣


玉藻京介　：森川智之



＜WEB＞


●HP：https://nube-anime.com 　海外：https://nube-anime-global.com


●X（Twitter）：https://x.com/nube_ani


　推奨ハッシュタグ:#ぬーべーアニメ



【著作権表記】

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同