【Xプレゼントキャンペーン】アニバーサリーを迎えた国民的スナック初の公式本『じゃがりこ30周年公式ファンブック』10月15日（水）発売。抽選で5名様に「ユニトロボ じゃがりこクレーン」をプレゼント！
2025年10月に30周年を迎えた大人気スナック「じゃがりこ」。美味しさの秘訣、コラボレーショングッズの図鑑、アレンジレシピ集など、魅力をたっぷり詰め込んだ初の公式本『じゃがりこ30周年公式ファンブック』を、2025年10月15日（水）に発売。これを記念して、10月16日（木）正午より、X（旧Twitter）にて「ユニトロボ じゃがりこクレーン」プレゼントキャンペーンを行います。
＜Xプレゼントキャンペーンについて＞
・プレゼントキャンペーン名称
『じゃがりこ30周年公式ファンブック』ユニトロボ じゃがりこクレーンプレゼントキャンペーン
・プレゼント賞品
「ユニトロボ じゃがりこクレーン」を抽選で5名様にプレゼント
※対象年齢：3才以上
・応募方法
（１）XのKADOKAWA新規開発書籍課公式アカウント「@kadokawa_nf」をフォローする
（２）注意事項を確認する
（３）キャンペーン告知投稿をリポストして、エントリー完了！
・応募しめ切り
2025年10月23日（木）23:59 リポスト分まで
・当選発表
当選者へのみ2025年10月31日（金）頃、XのDM（ダイレクトメッセージ）にて「@kadokawa_nf」よりお知らせします。
※あらかじめDMを受け取れるよう設定してください。
※ご当選の場合、2025年11月14日（金）23:59までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要があります。かならず期日までにDMをご確認ください。
・注意事項 ※あらかじめご了承のうえでご応募ください
◎応募には、Xへの登録（無料）が必要です。
◎当選はおひとりにつき１口までとなります。
◎以下の場合は、応募をお受けできません。
・第三者の権利を侵害する内容及び公序良俗に反する内容など、株式会社KADOKAWA（以下、弊社といいます）で不適切と判断した内容の場合
・非公開アカウントの場合
・懸賞応募用アカウントやボット（bot）アカウントから応募した場合
・当選発表以前に、応募投稿を削除した場合
・当選発表以前に、公式アカウントのフォローを解除した場合
◎応募に際し発生する通信料などは、お客様のご負担となります。
◎賞品の発送は2025年11月下旬を予定しています。なお、賞品の発送先は日本国内に限ります。
◎当選賞品を譲渡（転売、オークション出品含む）しないことが応募・当選の条件です。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただくことがあります。
◎当キャンペーンは、弊社が主催しています。XおよびX Corp.とは関係ありません。
◎Xおよび関連ツールの動作等の不測の障害により、当キャンペーンを予告なく変更・中止させていただく場合があります。
◎応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー（https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html）の定めるところにより取り扱わせていただきます。
◎応募に際しお客様に生じた損害等につきましては、弊社に重過失のある場合を除き、弊社は一切賠償の責を負わないものとします。
＜キャンペーンに関するお問い合わせ＞
ＫＡＤＯＫＡＷＡカスタマーサポート
https://kdq.jp/kdbook
※かならず「『じゃがりこ30周年公式ファンブック』Xキャンペーンについて」とご明記ください。
※サポートは日本国内に限ります。
XのKADOKAWA新規開発書籍課の公式アカウントはコチラ →
https://twitter.com/kadokawa_nf
＜『じゃがりこ30周年公式ファンブック』について＞
【書誌情報】
書名：じゃがりこ30周年公式ファンブック
監修：じゃがりこブランドチーム じゃがりこ探検隊
発売日：2025年10月15（水） ※電子書籍同日配信
定価：1,980円（本体1,800円＋税）
ISBN：9784041162989
発行：KADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000982/
https://www.amazon.co.jp/dp/404116298X
愛され続けて30年。国民的スナック「じゃがりこ」の魅力と秘密を大公開！
あの「じゃがりこ」が本になっちゃった！
2025年10月に30周年を迎える大人気スナック「じゃがりこ」
美味しさの秘訣、コラボレーショングッズの図鑑、アレンジレシピ集など
スナックの枠を飛び越えて愛される「じゃがりこ」の魅力をたっぷり詰め込んだ一冊
読みだしたらキリンがない！
【目次】
はじめに
CHAPTER1 じゃがりこ All Products
Part1 じゃがりこ全商品一挙公開!
Part2 じゃがりこグッズ、集めました!
推しフレーバー総選挙
CHAPTER2 じゃがりこ Trivia
CHAPTER3 じゃがりこ Story
Part1 じゃがりこはこうして誕生した
～生みの親、山崎裕章さんインタビュー～
Part2 新商品ができるまで
Part3 じゃがりこ探検隊 座談会
CHAPTER4 じゃがりこ Recipe
じゃがりこに合うディップはコレ!
Column
じゃがりこご当地マップ
今日は何食べる? Yes No チャート
じゃがりこファミリー
開発者のここだけのハナシ
じゃがりこ Lovers からの手紙
【監修者略歴】
じゃがりこブランドチーム
1995年にカルビーより発売を開始した「じゃがりこ」の商品企画、ブランド戦略、ブランドコミュニケーションなど、同ブランドのマーケティング活動全般を担当するチーム。多くのコラボレーション企画、グッズ販売を展開するなど、スナックの枠を飛び越えたユニークな施策が人気。「じゃがりこ探検隊」などファンとの交流も積極的に行っている。
じゃがりこ探検隊（たんけんたい）
「じゃがりこ」の公式ファンコミュニティ。入隊テストを突破した「じゃがりっ子」（＝「じゃがりこ」をこよなく愛し、「じゃがりこ」について調べたり・発信したり・盛り上げたいと考える人々）が集い、「じゃがりこ」の情報発信や限定イベントへの参加、新商品の共創企画等を行っている。