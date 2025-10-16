【Xプレゼントキャンペーン】アニバーサリーを迎えた国民的スナック初の公式本『じゃがりこ30周年公式ファンブック』10月15日（水）発売。抽選で5名様に「ユニトロボ じゃがりこクレーン」をプレゼント！

株式会社KADOKAWA

2025年10月に30周年を迎えた大人気スナック「じゃがりこ」。美味しさの秘訣、コラボレーショングッズの図鑑、アレンジレシピ集など、魅力をたっぷり詰め込んだ初の公式本『じゃがりこ30周年公式ファンブック』を、2025年10月15日（水）に発売。これを記念して、10月16日（木）正午より、X（旧Twitter）にて「ユニトロボ じゃがりこクレーン」プレゼントキャンペーンを行います。

＜Xプレゼントキャンペーンについて＞

・プレゼントキャンペーン名称

『じゃがりこ30周年公式ファンブック』ユニトロボ じゃがりこクレーンプレゼントキャンペーン

・プレゼント賞品

「ユニトロボ じゃがりこクレーン」を抽選で5名様にプレゼント

※対象年齢：3才以上

・応募方法

（１）XのKADOKAWA新規開発書籍課公式アカウント「@kadokawa_nf」をフォローする

（２）注意事項を確認する

（３）キャンペーン告知投稿をリポストして、エントリー完了！

・応募しめ切り

2025年10月23日（木）23:59 リポスト分まで

・当選発表

当選者へのみ2025年10月31日（金）頃、XのDM（ダイレクトメッセージ）にて「@kadokawa_nf」よりお知らせします。

※あらかじめDMを受け取れるよう設定してください。

※ご当選の場合、2025年11月14日（金）23:59までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要があります。かならず期日までにDMをご確認ください。

・注意事項 ※あらかじめご了承のうえでご応募ください

◎応募には、Xへの登録（無料）が必要です。

◎当選はおひとりにつき１口までとなります。

◎以下の場合は、応募をお受けできません。

・第三者の権利を侵害する内容及び公序良俗に反する内容など、株式会社KADOKAWA（以下、弊社といいます）で不適切と判断した内容の場合

・非公開アカウントの場合

・懸賞応募用アカウントやボット（bot）アカウントから応募した場合

・当選発表以前に、応募投稿を削除した場合

・当選発表以前に、公式アカウントのフォローを解除した場合

◎応募に際し発生する通信料などは、お客様のご負担となります。

◎賞品の発送は2025年11月下旬を予定しています。なお、賞品の発送先は日本国内に限ります。

◎当選賞品を譲渡（転売、オークション出品含む）しないことが応募・当選の条件です。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただくことがあります。

◎当キャンペーンは、弊社が主催しています。XおよびX Corp.とは関係ありません。

◎Xおよび関連ツールの動作等の不測の障害により、当キャンペーンを予告なく変更・中止させていただく場合があります。

◎応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー（https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html）の定めるところにより取り扱わせていただきます。

◎応募に際しお客様に生じた損害等につきましては、弊社に重過失のある場合を除き、弊社は一切賠償の責を負わないものとします。

＜キャンペーンに関するお問い合わせ＞

ＫＡＤＯＫＡＷＡカスタマーサポート

https://kdq.jp/kdbook

※かならず「『じゃがりこ30周年公式ファンブック』Xキャンペーンについて」とご明記ください。

※サポートは日本国内に限ります。

XのKADOKAWA新規開発書籍課の公式アカウントはコチラ →

https://twitter.com/kadokawa_nf

＜『じゃがりこ30周年公式ファンブック』について＞

【書誌情報】

書名：じゃがりこ30周年公式ファンブック

監修：じゃがりこブランドチーム じゃがりこ探検隊

発売日：2025年10月15（水） ※電子書籍同日配信

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

ISBN：9784041162989

発行：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000982/

https://www.amazon.co.jp/dp/404116298X

愛され続けて30年。国民的スナック「じゃがりこ」の魅力と秘密を大公開！

あの「じゃがりこ」が本になっちゃった！

2025年10月に30周年を迎える大人気スナック「じゃがりこ」

美味しさの秘訣、コラボレーショングッズの図鑑、アレンジレシピ集など

スナックの枠を飛び越えて愛される「じゃがりこ」の魅力をたっぷり詰め込んだ一冊

読みだしたらキリンがない！

【目次】

はじめに

CHAPTER1 じゃがりこ All Products

Part1 じゃがりこ全商品一挙公開!

Part2 じゃがりこグッズ、集めました!

推しフレーバー総選挙

CHAPTER2 じゃがりこ Trivia

CHAPTER3 じゃがりこ Story

Part1 じゃがりこはこうして誕生した

～生みの親、山崎裕章さんインタビュー～

Part2 新商品ができるまで

Part3 じゃがりこ探検隊 座談会

CHAPTER4 じゃがりこ Recipe

じゃがりこに合うディップはコレ!

Column

じゃがりこご当地マップ

今日は何食べる? Yes No チャート

じゃがりこファミリー

開発者のここだけのハナシ

じゃがりこ Lovers からの手紙

【監修者略歴】

じゃがりこブランドチーム

1995年にカルビーより発売を開始した「じゃがりこ」の商品企画、ブランド戦略、ブランドコミュニケーションなど、同ブランドのマーケティング活動全般を担当するチーム。多くのコラボレーション企画、グッズ販売を展開するなど、スナックの枠を飛び越えたユニークな施策が人気。「じゃがりこ探検隊」などファンとの交流も積極的に行っている。

じゃがりこ探検隊（たんけんたい）

「じゃがりこ」の公式ファンコミュニティ。入隊テストを突破した「じゃがりっ子」（＝「じゃがりこ」をこよなく愛し、「じゃがりこ」について調べたり・発信したり・盛り上げたいと考える人々）が集い、「じゃがりこ」の情報発信や限定イベントへの参加、新商品の共創企画等を行っている。