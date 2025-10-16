『ツクールシリーズ　Tyraels Ascension Hell Walker - The Video Game』Nintendo Switch(TM)にて10/16(木)発売

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）より、2025年10月16日(木)に、『ツクールシリーズ Tyraels Ascension Hell Walker - The Video Game』をニンテンドーeショップにて発売させていただきましたこと、及び発売記念セールを開催することをお知らせいたします。

本タイトルは、株式会社Gotcha Gotcha Gamesで販売している『アクションゲームツクールMV』を使用して制作されました。

人間界を脅かす悪魔をヤッツケロ！

海外で活動中のメタルコアバンドのメンバーが作り上げたアクションRPG！？

自身の楽曲をチップチューンアレンジしてアルバムの世界観を再現したゲームが登場。

さぁ、≪天使ティラル≫となり悪魔どもをやっつけよう！

自らの意思で戦うことを決めたティラル。孤独な戦いは続く

■カギや魔素を集め、多くの隠し要素を解き明かそう！

強化する事で強敵にもきっと勝利できる

技術で切り開くか、装備を整えるか。自由にプレイ可能！スタミナを消費し、強力なアクションで蹴散らす！魔素を使用して武器を強化しよう！

■メタルな楽曲が冒険心を掻き立てる

このゲームの為にアレンジされたオリジナル楽曲で

ノリノリな冒険が待っているぞ

■『発売記念セール』も実施中！

発売を記念し、発売日10/16(木)より一週間、セール価格でご購入いただけます。この機会にぜひともお買い求めください。

■『アクションゲームツクールMV』とは？

Steam、DL Siteで販売中のMakerシリーズタイトルの1本です。

「プログラムがわからなくてもゲームを作りたい」「手軽にゲームを作ることはできないか」というユーザーの想いを実現するために生まれた、簡単にオリジナルゲームが制作できるソフトです。

ゲームを作るために必要なグラフィックや音楽データはあらかじめ用意されておりますので、アイデアさえあれば、どなたでも気軽にサイドビューやトップビューのアクションゲームはもちろん、使い方次第でパズルゲームやシューティングゲームなど様々なジャンルのゲームを作成することが可能です。

最大4人までのマルチプレイ（ローカル）や物理演算を使ったゲームが作成できるなど多くの機能を搭載しています。

■関連サイトURL、公式Xアカウント

●ツクール開発部公式Xアカウント： https://x.com/tkool_dev/

●アクションゲームツクールMV公式Xアカウント： https://x.com/PGMMV_jp

●RPG Maker Official： https://rpgmakerofficial.com/

●『Makerシリーズ』公式サイト： https://rpgmakerofficial.com/act_game/