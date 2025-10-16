『L麻雀物語』、3Dバーチャルホール「スロパチスピリット」で本日配信

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、バーチャルホールアプリ「スロパチスピリット」（以下スロスピ）において、株式会社平和のスマートパチスロ機『L麻雀物語』のスマートフォンアプリを、本日より配信開始いたしました。

(C)HEIWA

アプリのダウンロードはこちらから

スロスピ連携プレイをするには別途、スロスピホールアプリ（本体アプリ）のインストール・操作が必要です。

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id6747738113

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.ss.hei0019

“麻雀物語“シリーズ最新作スマスロ機種がスロスピに登場

パチスロのみならずパチンコでも展開され、長年ファンに親しまれてきた人気シリーズの最新作スマスロ機『L麻雀物語』が、スロパチスピリットのバーチャルホールでプレイいただけます。

麻雀シリーズ伝統の上乗せ＆激闘をお楽しみ下さい。

スマスロ『L麻雀物語』配信記念 特別ランキングバトルイベント開催

開催期間：10/16(木) 16:00 ～ 10/22(水) 13:59

アプリ配信開始を記念して、『L麻雀物語』のスコアを競うランキングバトルイベントを本日より開催します。

「一遊技の最大スコア」「期間トータルスコア」の2部門、それぞれの上位入賞者は、『L麻雀物語』で使用可能なアイテム『最高設定カード(10000)』などの豪華報酬がプレゼントされます。

「スロパチスピリット（スロスピ）」について

「スロスピ」は、パチンコ・パチスロの楽しさに立ち返りつつ、実際のホールの興奮を疑似体験できるバーチャルホールです。3Dモデルで再現されたホールで、最新機種から往年の名機まで、実機シミュレーターをプレイできます。

また、全国約400店舗のパチンコホールにチェックインすると、ゲーム内で使えるレアイテムやお楽しみコレクション機能も搭載。リアルとバーチャルを融合して、パチンコ・パチスロを誰もが楽しめる日常の娯楽にしていくことを応援する新感覚のパチンコ・パチスロアプリです。

[アプリ概要]

タイトル： スロパチスピリット

ジャンル：シミュレーション（カジノ）

パブリッシャー：スピリッジ株式会社（コムシード100％子会社）

プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

アプリストアURL

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.slospi

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id6743778850

公式X：https://x.com/SloSpi777

公式サイト：https://slospr.com/

[ホールアプリ対応機種]

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

iOS ver. 16.0以上を搭載したiOS端末

※一部の端末を除く。

※タブレット端末は動作保証外となります。

※ホール本体とは別に、機種アプリ個別に推奨端末があります。

