Reelu Biz、海外出張にも対応開始～台北・香港で現地アテンド人材とのマッチングが可能に～

多言語対応人材のマッチングサービス「Reelu Biz」を運営する株式会社Reelu（東京都港区、代表取締役 今野珠優、以下Reelu）は、企業の海外出張や展示会など、海外現地ビジネス活動をサポートするサービスを開始しました。

第一弾として、台北・香港の2都市で開始し、今後はソウル、シンガポール、バンコク、クアラルンプールなどアジア主要都市への拡大を予定しています。

■ サービス提供の背景

訪日観光需要が力強く回復する一方で、日本企業の海外展開や出張機会も再び拡大しています。観光庁の発表(https://www.jnto.go.jp/news/press/20250115_monthly.html)によると、2024年の訪日外国人旅行者数は約3,687万人に達し、コロナ前を超える水準へと回復しました。インバウンド消費額も8兆円を突破し（国土交通省観光庁：訪日外国人の消費動向(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001884192.pdf)）、アジアを中心とした国際往来の活発化が続いています。

同時に、JETROが2024年末に実施した「日本企業の海外事業展開調査」(https://www.jetro.go.jp/world/reports/2025/01/c45cf2de4d0ebf45.html)では、多くの企業が今後の海外進出や現地ビジネス再開に意欲を示しており、特に中小企業を中心に「海外市場調査」「展示会出展」「現地パートナー開拓」へのニーズが高まっています。

従来の通訳・派遣サービスが培ってきた品質と専門性は、今も企業活動を支える重要な基盤です。一方で、海外出張や国際展示会などでは、スピードと柔軟性を重視した即応型の仕組みが求められるようになっています。

Reelu Bizでは、「必要なときに・必要な時間だけ・信頼できる人材を依頼できる」仕組みを提供し、現地滞在中のアテンドや商談通訳、展示会での現場サポート、マーケティング調査の同行など、日本企業の海外ビジネス活動を支援します。

■ Reelu Bizとは

Reelu Bizは、多言語対応に特化したスポットワークプラットフォーム「Reelu」の法人ビジネス向けブランドです。海外出張・展示会・市場調査・現地取引先との交渉など、企業の海外ビジネス展開を支援します。登録人材は、日本語と現地語の両方に精通し、現地文化や商習慣にも理解のあるバイリンガルプロフェッショナル。現場での即戦力として、企業の海外活動をスムーズにサポートします。

■ 主な利用シーン例

・ビジネス会議同行：現地クライアントとの商談や会議に同席し、通訳補助

・現地アテンド：出張中の移動や施設見学に同行、現地案内や通訳サポート

・展示会/イベント出展：受付・誘導・商談サポートなどを行う現場スタッフをアサイン

・現地マーケティング・市場調査 ：現地での消費者ヒアリングや競合調査、アンケート実施

・店舗/施設視察：現地店舗や商業施設の調査・撮影・翻訳

・VIP/視察団対応：企業/自治体などの訪問団への多言語アテンド・通訳

■対応エリア都市（国内19都市＋海外2都市）

東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、石川、長野、愛知、静岡、大阪、兵庫、京都、奈良、広島、福岡、札幌、那覇、台北、香港

■登録者属性

Reelu Bizに登録する人材は、海外ビジネスの現場で即戦力となる多言語プロフェッショナルです。

日本語と現地語をビジネスレベルで使いこなし、通訳・アテンド・運営・調査など、企業活動を多面的にサポートできる人材が揃っています。

バックグラウンドは多様で、以下のような経験を持つ登録者が中心です。

- ビジネス通訳・逐次通訳経験者（会議・展示会・商談対応など）- 現地在住のバイリンガル人材（日本語・現地語いずれも業務レベル）- 商社・メーカー・イベント業界での海外営業・運営経験者- 国際展示会・見本市の運営・受付・来場者対応経験者- リサーチ・市場調査・インタビュー実施経験者- 海外在住日本人または帰国子女で現地文化に精通した人材

登録者の多くが現地での実務経験やネットワークを有しており、言語対応だけでなく、現地事情や商習慣を踏まえた柔軟な提案・対応が可能です。Reelu独自の審査基準により、言語力・接遇力を確認し依頼内容に最適な人材をマッチングしています。

◼︎実際の企業様からの相談事例

１. 日系旅行会社の台北出張サポート

東京本社の営業担当が台湾の取引先を訪問する際、現地在住の日本語・広東語バイリンガルスタッフが同行。商談時の逐次通訳、移動中のアテンド、契約資料の翻訳補助を実施。

２. 香港での国際展示会出展サポート

日本のベンチャー企業様が香港で行われるBtoB展示会に出展。Reelu Bizを通じて、英語・広東語・日本語対応が可能な現地スタッフを3名アサイン。ブース運営、来場者対応、パンフレット翻訳などを担当。

３. 海外市場調査プロジェクト（台北）

メーカー企業様の新商品展開に向け、台北市内で消費者ヒアリングを実施。現地の商業施設・小売店にてアンケート調査と消費者インタビューを実行し、日本側チームがオンラインで同時参加。

■株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優

私自身も海外でのビジネス経験があるのですが、現地語を前提としたコミュニケーション・商習慣・文化的背景等、日本との違いを理解し立ち振る舞うことにとても苦労しました。



日本企業の海外展開が再び活発になるなかで、「現地で信頼できる人にすぐ頼める」仕組みの重要性とニーズを強く感じています。Reelu Bizは、現地の多言語人材を通じて、海外で挑戦する企業の活動を支援し、日本企業が外需を取り込み、外貨を稼ぐ力を高める基盤をつくります。

■ 株式会社Reelu会社概要

商号：株式会Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

ホームページURL：https://corporate.reelu.jp/