KATE「リップモンスター」から新リキッド登場！透明感発色×うるおい感が長時間持続。「リップモンスター　クリスタルポッド」

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、シリーズ累計出荷数3,200万本＊を突破したロングセラーアイテム”ケイト リップモンスターシリーズ”より、新作「ケイト リップモンスター クリスタルポッド」を2025年10月25日（土）より発売いたします。（2025年10月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）

「ケイト リップモンスター クリスタルポッド」は、透明感発色とうるおい感が長時間続く、落ちにくいリキッドタイプの口紅です。リップモンスターシリーズの特長である“長時間の色持ち“を実現する独自技術＊1に加え、油と粉体を組み合わせた独自リキッド処方により、落ちにくさはそのままに、ぷるんとしたみずみずしいツヤ感のある仕上がりを叶えます。日常使いはもちろん、特別な日のメイクにもぴったりの一本です。

・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/(https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/)

・リップモンスター クリスタルポッド動画：http://youtube.com/watch?v=92Ib2zwS3Ik(http://youtube.com/watch?v=92Ib2zwS3Ik)

＊ リップモンスターシリーズ:リップモンスター・スフレマット・クリアトーン、ツヤバース、企画品、期間:2021年４月20日~2025年9月30日

＊1 当社独自の色持ち技術

■商品情報

リップモンスターから透明感発色とうるおい感が長時間続く、落ちにくいリキッドタイプが登場！

ケイト リップモンスター クリスタルポッド 全3色

・透明感発色 ・色持続 ・うるおい感持続

―COLOR VARIATION―

透明感発色×ぷるんとつややかな3色展開

―処方特長―

透明感発色×うるおい感が長時間持続！みずみずしいツヤ感のある仕上がりに。

１.長時間の色持ちを実現する独自技術＊1を採用。落ちにくさと透明感発色、うるおい感を実現。

＊1当社独自の色持ち技術

２.油と粉体を組み合わせた独自リキッド処方を初採用＊2。

■「リップモンスター クリスタルポッド」突然変異キャンペーン情報

＊2当社初

【期間】

2025年10月17日(金)10:00～10月23日(木)23:59

【応募方法】

KATE公式Xアカウントをフォローの上、対象の投稿で再生されるGIFスロットのスクリーンショットを指定の投稿にリプライした方の中から抽選で30名様に、「リップモンスター クリスタルポッド」（現品1色）をプレゼント！

※カラーはお選びいただけません。