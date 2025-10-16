東京23区の魅力を再発見！　お笑い芸人・ふかわりょう最新エッセイ『東京生まれじゃないけれど』10月16日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、お笑い芸人・ふかわりょうさんの最新エッセイ『東京生まれじゃないけれど』を

10月16日（木）に発売いたします。

本書は、2022年から東京新聞にて2年間連載された「東京23区物語」を書籍化したものです。

20代の頃に出会ってから今でも忘れられない目黒区のお米屋さんのおにぎりや、渋谷区の母校での講演会で蘇る青春時代……ふかわさんご自身の経験とユニークな視点を通して語られる23区は、新たな魅力が次々と再発見できます。本書を片手にあらためて23区をめぐってみてはいかがでしょうか。

目次

日常のピース 目黒区

アオハルの森 渋谷区

ご機嫌ななめはまっすぐに 新宿区

プリン・荒・モード 荒川区

不思議な接着剤 北区

もうひとつの羽田 大田区

大空武蔵 墨田区

思春期の橋 文京区

立石ブルース 葛飾区

整わない街 足立区

青春の香り 中央区

サングラスの向こう 港区

金色の衣 品川区

いざ、出陣 板橋区

ワンルームの告白 世田谷区

大人がオトナになれる場所 世田谷区

真夏の夜の夢 杉並区

太陽の休日 練馬区

ウェストゲートはどこにある？ 豊島区

中野の未来は誰のもの？ 中野区

最後のドライブ 江戸川区

万人受けじゃないけれど 千代田区

ぽたろう&ぽじろう 台東区

春の訪れ 江東区

内容を一部紹介！

まえがき

東京で一人暮らしを始めてから30年ほど経ちました。

好きな東京もあれば、好きになれない東京もあります。

変わってほしい場所と、変わらないでほしい場所と。

時代を揺たゆた蕩う街並みを眺める。

いつの間にか、私は、東京の人になっていました。

ご機嫌ななめはまっすぐに（新宿区）

「いいとも！」を象徴する音の中で、電波には乗らず、アルタでしか聴けない音がありました。

それは、オープニングの曲が流れる合図の音。

「カン、カン、カンカンカン」と、拍子木のような音色がこだまして本番に突入するのです。

（一部抜粋）

プリン・荒・モード（荒川区）

華美な装飾。マーブル模様の柱。蝋燭を並べたようなシャンデリアがいくつも吊るされ、赤い絨毯の上に並ぶソファや、席と席の間の仕切りにも中世ヨーロッパの宮殿を思わせる様式が用いられている。一方で、紙のコースターに印字された「ニュートーキョー」の字体。その窪みに、圧倒されるほど昭和が詰まっている。これは、狙ってできるものではない。

昭和レトロだとか、昔ながらの喫茶店がなお注目を集めているが、この店は、令和の雰囲気の中で異質感を放っている店ではない。ごく自然に佇み、周囲に溶け込んでいる。街のBPMと合っているのだ。

（一部抜粋）

刊行記念イベントもぞくぞく開催決定！

『東京生まれじゃないけれど』の発売を記念して、ふかわさんによるサイン会やサイン本お渡し会を開催いたします！

【TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI】

■開催日時

2025年10月19日（日）13:00～終了時間（16:00頃）

■開催会場

TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI

〒100-6303 東京都 千代田区 丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング 3・4F

■参加費

サイン本購入チケット：1,760円（本体1,600円+税）

※こちらのサイトで書籍を購入頂いた方限定でのお渡し会となります。

■定員数(先着順)

300名

■申込締切

2025年10月18日（土） 23:59まで

■参加方法・詳細はこちら

https://eventmanager-plus.jp/get/8edd175f102316336702600e4487d2927bb01988dba74abd1796b845badf10d1?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaeaxSUhJP1M6sXSx7t39-6EtRn_SCbBssweK_XWgUFeuPR6CYBEAVqHHkPYIA_aem_4WMns4MQgnVQXusgO_JeUA

【POTATO CHIP BOOKS】

■開催日時

2025年10月26日（日）14:00～

■開催会場

POTATO CHIP BOOKS

〒124-0012 東京都葛飾区立石7‐3‐5（京成立石駅北口徒歩5分）

■対象

『東京生まれじゃないけれど』お買い上げの方

■参加方法・詳細はこちら

https://x.com/honyani_naritai/status/1966336122075959741

著者プロフィール

ふかわりょう

1974年8月19日生まれ。1994年にお笑い芸人としてデビュー。長髪に白いヘアターバンを装着した「小心者克服講座」が、あるあるネタの礎となる。ROCKETMAN名義でDJを続け、稀有なセンスとキャラクターで芸能界を漂う。

『スマホを置いて旅したら』（大和書房）で、「図書館員が選んだ！ぎふ本大賞２０２５」大賞受賞（部門１.）。

他に、『世の中と足並みがそろわない』、小説『いいひと、辞めました』（ともに新潮社）、アイスランド旅行記『風とマシュマロの国』（幻戯書房）、『日本語界隈』（共著、ポプラ社）などがある。

書籍情報

タイトル：『東京生まれじゃないけれど』

著者：ふかわりょう

本体：1,760円（税込）

発売：2025年10月16日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008523.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4n43Wxf