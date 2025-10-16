泡の力で、こすらず勝手にキュッ*1！　わずか5分でヌメリ・ニオイ・着色汚れも除去！　「ピュオーラ　マウスピース用泡ウォッシュ」発売

花王株式会社

花王株式会社のオーラルケア主力ブランド「ピュオーラ」より、泡の力で、こすらずにヌメリ・ニオイ・着色汚れをすっきり落とせる「ピュオーラ　マウスピース用泡ウォッシュ」を2025年10月25日に新発売※します。




*1　落ちにくい汚れはブラッシングしてください。


※PureOra36500＆Glow programからのブランド・パッケージ変更





マウスピース洗浄市場は、2018年の2.2億円から2024年には20.1億円へと拡大し、わずか6年間で約9倍に成長しています*2。購入者層は、20～50代が約7割を占め、若年層においての利用が高まっており*3、マウスピース矯正やホワイトニング意識も増加しています*4。さらに、マウスピースの用途は矯正・ホワイトニングにとどまらず、歯ぎしり・スポーツ用などへも広がっており、今後もマウスピース使用者の増加およびマウスピース洗浄市場の拡大が見込まれます。しかし、マウスピースの洗浄において、約3割の方が「毎日は洗浄剤を使用しない」と回答*4。汚れは気になるが、毎日しっかり洗うのは大変という生活者の本音がみえてきました。



＊2　インテージSRI+ 2019年～2024年マウスピース洗浄市場規模金額


＊3　インテージSRI+ 2024年マウスピース洗浄剤購入者数


＊4　2022年　花王調べ　N=177



そこで「ピュオーラ」から、泡をシュシュッとかけて5分おくだけで、ヌメリ・ニオイ・着色汚れが除去できる「ピュオーラ　マウスピース用泡ウォッシュ」を発売します。花王独自の洗浄技術BPT（バイオフィルム・ピーリング・テクノロジー）を採用。密着泡が細かい凹凸にもいきわたり、ブラッシング無しでヌメリやニオイの原因*5 を丸ごとつるりと剥がし、こすらず勝手にキュッ*1！99.9％除菌*6 で毎日のマウスピース洗浄がラクになります。



＊5　バイオフィルム（菌の集合体）


＊6　すべての菌を除菌するわけではありません。



これからも「ピュオーラ」は、生活者の歯や口の健康を維持するために、生活者の実態と本音に寄り添いながら、機能性に富んだ新しい価値を提案してまいります。



【商品名／内容量／価格】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1753_1_3bf0b432da2a2e3662423491e574e671.jpg?v=202510161156 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。



【発売日／地域】

2025年10月25日／全国



【商品特長】
- 泡の力で、こすらず勝手にキュッ*1！わずか5分でヌメリ・ニオイ・着色汚れも除去！99.9%除菌*6
- 花王独自洗浄技術BPT（バイオフィルム・ピーリング・テクノロジー）。密着泡が細かい凹凸にもいきわたり、ブラッシングなしでヌメリ・ニオイの原因*5 を丸ごとつるりと剥がす！
- 片手で持ちやすいポンプフォーマーを採用
- 無香料






歯科矯正用・ホワイトニング用はもちろん、歯ぎしり用やスポーツ用マウスガードなどをお使いの方にもおすすめです。





＜使い方＞


1. マウスピースをケースもしくはコップ等の中に入れ、マウスピース全体が覆われるようにポンプを押して泡を出す。


使用量の目安：
泡がマウスピースを完全に覆う程度（約3-4プッシュ）



2. 約5分おいた後、水ですすぐだけ。


※矯正用リテーナー・矯正用途以外のマウスピース（就寝時用・スポーツ用など）にも使用可







■ピュオーラ　マウスピース用泡ウオッシュ　ブランドサイト


https://www.kao.co.jp/pyuora/mouthpiece/




■ピュオーラ　ブランドサイト


https://www.kao.co.jp/pyuora/?cid=pyuora_prtimes251016(https://www.kao.co.jp/pyuora/)