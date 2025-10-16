四兄弟テレビ出演で話題！　兄弟共著で明かされる逸話と伝説に彩られた華麗なる一族の特別な日々――『石原家の兄弟』がいよいよ本日発売です。

株式会社新潮社

母・典子について四兄弟が執筆した雑誌記事をきっかけに、家族にまつわる11のテーマについて四兄弟それぞれが自分の経験や記憶、想いを綴った『石原家の兄弟』を10月16日、新潮社から刊行いたします。長男から四男までの間には9歳の年齢差がある4人なので、テーマは同じでも、目に映っていた風景も聞いていた話も四者四様。石原家で繰り広げられたちょっと変わった日常から、家族、親子愛、兄弟愛が浮かび上がります。強烈な個性の父と夫に尽くす母。家族の間でしか知られていないエピソードが次々と登場します。さらに両親の老い・死を通して父と子、母と子、兄弟の絆を実感させてくれる作品です。

■高嶋ちさ子さん、長嶋一茂さんからコメントいただきました！

カバーには逗子の旧邸で撮影された家族写真（著者提供）を使用しています。装幀：菅谷幸生

高嶋ちさ子さん

「不器用で型破りでも、愛に満ちた理想的な家族、何度もほろりとさせられました」

長嶋一茂さん

「未来へのノスタルジーこそが思い出を永遠にする」

■目次

１ 母―典子に寄せて

父の隣で微笑んで（＊伸晃）／いつも探していた母の手（＊良純）／石原家の司令塔（＊宏高）／遺された俳句と母のまなざし（＊延啓）

＊以下、兄弟が同上の順で執筆しています。

２ 父―慎太郎が逝った日

一家を率いたランナー、去る／「俺は裕次郎のように達観できない」／最後までマッチョな男で／その繋がりが終わったりなぞする訳がない

３ 叔父―裕次郎の思い出

裕次郎叔父と勝新さんと銀座の夜／今も裕次郎を守り続ける“裕次郎の女房”／幻の“裕次郎の養子”／「叔父さんのデスマスクを描いてあげてくれ」

４ 家

離れと井戸があった逗子・桜山の家／親父が親父のために建てた親父の家／自分の部屋が持てた田園調布の「兵舎」／心が帰る場所

５ 海

叔父と見た夜の虹、父子三人で漂った南洋／「気象予報士になれたのは俺のおかげだ」／石原家は海で繋がっている／潮気が抜けるから、また海へ行こう

６ お正月

家族行事はいつもあたふた／岡本太郎の鐘が鳴る大晦日の大騒ぎ／最後の正月の忘れ得ぬ朝焼け／正月の基本は家族一緒に過ごすこと

７ 教育

体験重視の慎太郎流／感性の赴くままに／コツコツ型の自分を認めてくれた父／四角が丸に見えるのならば丸く描け

８ 仕事

父の背を見て／就職先は「西部警察」／慎太郎が信じた生き方を息子は貫けているか？／仕事とは人と関わることから

９ 結婚

良純に取り持たれて今や戦友／大雨の結婚式と大揉めの披露宴／元気だった父母も招いた感謝の銀婚式／結婚しないでいたら小説のネタにされた件

10 介護

父母の人生の第４コーナー／「おい良純。俺は３ヶ月で死ぬってよ」／父母の介護・看取りで考えた自分の最終章／余命３ヶ月、桜の花は見られないだろう

11 相続

遺言、ほぼ完遂／生きるとはエネルギーを出し続けること／形見のネクタイがやっと様になった／家族という巡り巡る大きな環

■内容紹介

写真：著者提供 左から、長男・伸晃、次男・良純、母・典子、四男・延啓、三男・宏高、父・慎太郎

「俺はこの宇宙を孤りで過ぎる隕石だ」──作家・政治家として一世を風靡した父と、彼を支え家庭を切り盛りした母・典子。そして家族同然だった裕次郎。強烈な家風で知られる「石原家」の日常は涙と笑いに満ちていた。お正月から大晦日まで、幼少期の出来事から介護、看取り、相続までを兄弟それぞれの視点から振り返る追憶エッセイ。

■著者紹介

■長男：石原伸晃 いしはら・のぶてる（ジャーナリスト・コラムニスト）

■次男：石原良純 いしはら・よしずみ（俳優・気象予報士）

■三男：石原宏高 いしはら・ひろたか（衆議院議員）

■四男：石原延啓 いしはら・のぶひろ（画家）

■書籍データ

写真：著者提供 左から次男・良純、三男・宏高、四男・延啓、長男・伸晃

【タイトル】『石原家の兄弟』

【著者名】石原伸晃／石原良純／石原宏高／石原延啓

【発売日】10月16日

【造本】四六判／ソフトカバー／288ページ

【定価】1980円（税込）

【ISBN】978-4-10-387503-1

