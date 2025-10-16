繊細と個性が出会う ― 大丸京都店4階＜暦ごよみ＞で『クラフト作家2人展』、10月22日(水)スタート！

『クラフト作家2人展』

株式会社 大丸松坂屋百貨店魅惑の天然石アクセサリー加山忠則 tamayu FELTWORK COLLECTION

〈魅惑の天然石アクセサリー加山忠則〉

〈tamayu FELTWORK COLLECTION〉

会期＝2025年10月22日(水)→28日(火)

会場＝大丸京都店 4階 暦ごよみ(こよみごよみ)

※フロアの営業時間＝10時～19時

※最終日は17時閉場

※売切れの場合はご容赦ください

魅惑の天然石アクセサリー 加山 忠則

※すべての作品は天然石を使用しているため、色や模様など写真と異なる場合がございます。

※ご希望の作品につきましては、オーダーも承っております。ご相談にも応じます。

加山忠則 ソルモサ

ソルモサ

ネックレス 税込77,000円

ピアス 税込11,000円

加山忠則 コラヴィータ

コラヴィータ

ネックレス 税込39,600円

ピアス 税込8,360円

加山忠則 ルナレス

ルナレス

ネックレス 税込33,000円

ショートピアス 税込7,700円

ロングピアス 税込8,360円

加山忠則 レクタヴィ

レクタヴィ

ネックレス 税込28,600円

ピアス 税込6,600円

加山忠則 ポーブル

ポーブル

ブローチ 税込22,000円

加山忠則 ヴェルデルーン

ヴェルデルーン

ネックレス 税込28,600円

ピアス 税込8,800円

ブレスレット 税込17,600円

加山忠則 ファレスタ

ファレスタ

ネックレス 税込165,000円

ピアス 税込22,000円

加山 忠則 kayama tadanori

ニューヨーク留学時代に天然石アクセサリーの限りない創造性の魅力に強い影響を受ける。

ニューヨーク、パリでデザインの研鑽を積み、国内外でのバイヤー活動を経て、デザイナーとなる。

「アクセサリーは着用してこそ完成する」という考えから、持つ人の魅力を最大限に引き出すデザインが特徴。アクセサリーを通した人との出会いやコミュニケーションを何より大事にしており、その人の持つ“美力”を引き出すオーダーメイドや少人数制のお教室も人気。

「ザ・コレクション・ヴィンタートゥール展（世田谷美術館）」、「オルセー美術館展（国立新美術館）」などで作品が展示販売され、「生誕100年ジャクソン・ポロック展（東京近代美術館）」ではオフィシャルサポーターに任命される。

作品はＣＭや雑誌などに多数起用され、自身もTBS「はなまるマーケット」、NHK「すてきにハンドメイド」に出演。全国百貨店などでのトークショーやイベントでも活躍中。

著作本は「ジュエリー王子の天然石アクセサリー」（講談社）、「簡単！とってもおしゃれ！おとなの天然石ジュエリー」（マガジンランド）。日本ビーズ協会会員。

＜イベント＞ 加山忠則 アクセサリーワークショップ

加山忠則 アクセサリーワークショップ

上質で希少なルチルクォーツを使って「新しいつなぎ方」のテクニックでネックレスを作ります。

プロのテクニックをわかりやすく伝授しますので、初心者の方もお気軽にご参加ください。

2025年10月24日(金)・25日(土)

時間：各日10時30分～12時30分/14時30分～16時30分

定員：各回4名様

参加費：税込16,500円（受講料、材料費込み）

※お申し込みはお電話にて承ります。

050-1790-3000(代表)＜10時～19時＞

「4階 暦²（こよみごよみ）加山忠則ワークショップ」まで

※イベントは予告なく中止になる場合がございます。あしからずご了承ください。

tamayu FELTWORK COLLECTION ＜タマユ フェルトワーク コレクション＞

作品の一例

※すべて手づくりのため、掲載の画像と実際の商品では、色味や風合いが異なる場合がございます。

※一部の掲載作品は、本展に出品する作品とは色や柄が異なる場合がございます。

※ご希望の作品につきましては、オーダーも承っております。

作品１.圧縮フェルトと羊毛刺しゅうのバッグ作品２.革底羊毛刺繍トート作品３.ウサギとミモザ柄のフェルトのミニショルダー

１.圧縮フェルトと羊毛刺しゅうのバッグ 税込25,300円

２.革底羊毛刺繍トート 税込25,300円

３.ウサギとミモザ柄のフェルトのミニショルダー 税込11,000円

作品４.フェルトのベレー帽（夢の国の塔柄）作品５.フェルトの手袋（花柄）作品６.羊毛刺しゅうの額絵「おすましネコ」

６.フェルトのベレー帽（夢の国の塔柄） 税込15,400円

７.フェルトの手袋（花柄） 税込15,400円

８.羊毛刺しゅうの額絵「おすましネコ」 税込4,400円

作品９.フェルト3連ボールネックレス作品１０.フェルトの花ブローチ(オレンジ）

９.フェルト3連ボールネックレス 税込3,200円

１０.フェルトの花ブローチ(オレンジ） 税込3,080円

TAMAYU

繭子（姉・武蔵野美術大学卒）と、珠湖（妹・日大芸術学部卒）京都生まれの姉妹ユニットとして、2002年より活動開始。

圧縮フェルトのほか、布などに羊毛をニードル（針）で刺しゅうする技法で作品を展開。

百貨店・ギャラリーなどで、個展、グループ展で作品を発表しながら制作。

圧縮フェルト・羊毛フェルト刺しゅうを施した雑貨制作のほか、講師、書籍などの仕事を手掛ける。

暦²（こよみごよみ）とは

季節を感じるアイテムや伝統工芸品、新進気鋭のクリエイターの作品やインポート雑貨など、全国から集めた選りすぐりの品のほか、バイヤーが惚れ込んだお店や作家ものなどを、期間限定でご紹介する売場です。

また、地域活性化への取り組みとして京都市と連携し、京都が拠点のお店や作り手のご紹介、実演イベントなどの開催も。

今後もみなさまにワクワク感を感じていただけるような魅力あふれる情報を、お届けします。