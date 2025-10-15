賞金総額＄4,100,000！「SNK World Championship 2025」の追加情報を発表！

写真拡大 (全6枚)

株式会社SNK




「SNK World Championship 2025」について


「SNK World Championship　2025 （SWC 2025）」は、SNKの格闘ゲーム4タイトル、『餓狼伝説 City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』（龍虎の拳　外伝）のeスポーツ世界大会です。大会は、2025年10月31日から11月2日にアメリカ・アトランタでおこなわれる「DreamHack Atlanta」内で開催。世界各地域の予選大会を勝ち抜いた招待選手と、SWC 2025内で開催される最終予選（LCQ）の上位選手が、世界No.1の座を競います。予選大会も合わせた賞金総額は、＄4,100,000以上！SNK格闘ゲームの祭典にご期待ください。



【SWC 2025開催概要】


■大会名称


SNK World Championship 2025　（SWC 2025）


■開催日


2025年10月31日（金）～11月2日(日)　アメリカ東海岸時間（ET）


Day 1　10:00～22:00


Day 2　10:00～22:00


Day 3　10:00～18:00


■開催場所


アメリカ・ジョージア州アトランタ　Georgia World Congress Center


「DreamHack Atlanta」内にて開催


※入場には「DreamHack Atlanta」のチケット購入が必要です。


■公式サイト


DreamHack Atlanta： https://dreamhack.com/atlanta/swc/


SWC 2025: https://snkesports.com/


■大会スケジュール




SWC 2025最終予選の出場選手には豪華特典をプレゼント！


10月31日に開催されるSWC 2025最終予選の出場選手には、先着で豪華特典をプレゼント！エントリー締切は10月27日まで。ぜひご参加ください。


※会場内のSWCチェックインカウンターで特典をお渡しします。先着グッズはStart.ggへのエントリー順を基準とします。


※特典は、お一人様1セットです。


オリジナルグッズセット（先着400名様）


キャップ、トートバッグ、ステッカー、ストラップ、リストバンド


オリジナルTシャツ（先着250名様）


※色は選べません。サイズには限りがあります。




SWC 2025最終予選のエントリー受付中！


エントリーサイト：https://www.start.gg/tournament/snk-world-championship-2025/


※トーナメントへのエントリーにはDreamHack Atlantaの「3 Day Ticket」の購入および、別途start.ggへの登録が必要です。


※start.ggにてご登録の際、1タイトルあたり登録料＄1＋手数料が必要です。


※10月18日（ET）まで、DreamHack Atlanta公式サイトでのチケット購入時、「SWC15」のコードを入力することで、15％オフで購入できます。




『餓狼伝説 City of the Wolves』DLCキャラクター「春麗」の先行試遊を開催！


11月1日、SWC LCQエリアにて、この冬配信予定の『ストリートファイター』とのコラボキャラクター「春麗」の先行試遊を開催！参加者には、オリジナルミニステッカーをプレゼント！


※試遊時間は、お一人様20分です。


※ステッカーの数には限りがございます。


※混雑により、試遊いただけない場合がございます。予めご了承ください。





世界的な人気アニメーター大張正己氏がSWCに来場！


数々の人気アニメーション作品をはじめ、『餓狼伝説City of the Wolves』や『THE KING OF FIGHTERS XV』のスペシャルムービーも手掛ける人気アニメーター大張正己氏が参加！ミート＆グリートやSNK開発者とのスペシャルステージを開催！




Meet & Greet


日時：11月1日14:00～14：30 （予定）


場所：「DreamHack Atlanta」ミート＆グリートエリア


特典：先着で30名様に、オリジナル色紙をプレゼント



Special Stage with Mr. Obari and SNK


日時：11月1日17:00～17：30 （予定）


場所：SWCメインステージ



大張 正己（おおばり まさみ） について


広島県出身。スタジオG-1NEO代表取締役。アニメーター、メカニカルデザイナー、監督として、数々の人気アニメーション作品に携わる。ダイナミックな作画や独自のデフォルメなど自身の演出スタイルを確立。この演出スタイルは、世界のアニメファンからの支持を得るとともに、数多くのアニメーターに多大な影響を及ぼしている。テレビアニメ『バトルファイターズ 餓狼伝説』シリーズでは、キャラクターデザインと総作画監督を、劇場版『餓狼伝説-THE MOTION PICTURE-』では監督を務める。また、『餓狼伝説City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』のスペシャルムービーも制作。


X　https://x.com/G1_BARI


Instagram　https://www.instagram.com/masami_obari




SNK格闘ゲームの連勝チャレンジを実施！2連勝でオリジナルポスターをプレゼント！


11月1日、SWC LCQエリアにて、『餓狼伝説 CotW』、『KOF XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『龍虎の拳 外伝』の連勝チャレンジコーナーを設置。2連勝でオリジナルポスター（全8種類）を1枚プレゼント！コンプリートを目指せ！


※2連勝で交代となります。何回でもご参加いただけます。


※ポスターの数には限りがございます。




(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.