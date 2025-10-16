ディーン・フジオカ初の翻訳絵本が本日発売！　本人による『ありさんシェフの　しょうたいじょう』の“癒やしの読み聞かせ”動画も公開

株式会社講談社




　ディーン・フジオカ氏が初めて翻訳に挑戦した『ありさんシェフの　しょうたいじょう』を、講談社より本日2025年10月16日（木）に発売します。


　ユーモアの光るストーリーと温かいイラストが印象的な原作は、世界各国で翻訳されています。


　そんな物語を、国際的な感覚と繊細な表現力を兼ね備えたディーン氏が日本語に翻訳。発売前からAmazonランキングでは1位(*)を獲得し、SNSやメディア等でも話題になっています。


* 2025年9月3日～9月27日時点 イタリア文学(本)カテゴリー において


ディーン氏による読み聞かせ動画公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0WyGgcwwd2k ]


　翻訳を手掛けたディーン氏自身による、『ありさんシェフの　しょうたいじょう』の読み聞かせ動画も公開しました。ディーン氏の声に乗って、物語の魅力がたっぷり伝わってくる癒やしの動画。ディーン氏らしさがぎゅっと詰まった、何度でも見返したくなる内容です。


TBSテレビ「王様のブランチ」にて紹介予定



　『ありさんシェフの　しょうたいじょう』は、10月18日（土）放送のTBSテレビ「王様のブランチ」にて紹介される予定です。



　日本語版には、原作にはないディーン氏考案のちょっとした“しかけ”や、ご本人による心に響くあとがきも。さらに、購入者特典としてSNSでも話題の「はさまりディーンシェフしおり」がついてきます。




※特典の「はさまりディーンシェフしおり」は、なくなり次第終了いたします。


予約時点でAmazon１位(*)獲得＆発売前重版決定！

　本書は、予約注文を受け付けている時点でAmazon１位(*)を獲得。発売前に重版も決定しました。


発売日の本日を迎え、話題作の実物がついに全国の書店で並び始めます。ぜひご自身の手でページをめくり、ディーン氏の表現を通して物語の世界を味わってみてはいかがでしょうか。



* 2025年9月3日～9月27日時点 イタリア文学(本)カテゴリー において



◆『ありさんシェフの　しょうたいじょう』ストーリー紹介◆

ありさんシェフの晩餐会へようこそ！


偉大なるありさんシェフが、動物たちを晩餐会にご招待。


……のはずが、席順を決めるのに一苦労！



ねずみさまは、ねこさまの隣なんてイヤがるだろうし、


ひつじさまは、おおかみさまと同じテーブルじゃ、ごちそうになりかねない！？


ふくろうさまなんて、「暗い部屋で食べたい」って言いそうだし……。


な～んてややこしいパズル！


さてさて、ありさんシェフの晩餐会は、うまくいくのでしょうか！？



パズルのような席決めの果てに訪れる“あっ！”と驚く結末。


子どもも大人も、思わず笑顔になる、ユーモアたっぷりのハートウォーミングな一冊です。



◆『ありさんシェフの　しょうたいじょう』特設サイト◆

https://cocreco.kodansha.co.jp/special/IJtUq



【ディーン・フジオカ氏プロフィール】

1980 年、福島県生まれ。俳優、アーティスト、映画プロデューサーとしてアジアを中心に国際的に活躍。英語・中国語・日本語を自在に操り、豊かな国際感覚と言語への深い理解、繊細な表現力をあわせ持つ。三児の父として育児にかかわり、父親役での出演作も多い。 ＜主な出演作（一部）＞ NHK連続テレビ小説『あさが来た』、大河ドラマ『青天を衝け』、『モンテ・クリスト伯 ―華麗なる復讐―』、『シャーロック』、『対岸の家事』、 映画『父と僕の終わらない歌』 TOKYO FM『DEAN FUJIOKA New Calendar』レギュラーパーソナリティ。



＞書誌情報

書名：ありさんシェフの しょうたいじょう


著：ダリオ・ポモドーロ


絵：ロレンツォ・サンジョ


訳：ディーン・フジオカ


定価：1870 円（税込）


サイズ：AB 版（縦 257mm×横 210mm）


オールカラー／34 ページ


発売日：2025 年 10 月 16 日（木） ※発売日は書店によって異なる場合があります。


講談社刊



■Amazon https://amzn.to/44YzgGO


■楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18313391/?l-id=search-c-item-text-0





そのほか、絵本に関する情報は編集部公式 SNS アカウントにて随時更新していきます 。どうぞお見逃しなく！


【講談社 海外キャラクター編集公式 SNS】

X：https://x.com/KODANSHA_dish


Instagram：https://www.instagram.com/kaigai.character_kodansha/