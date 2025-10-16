開業1周年記念「アニバーサリーダブルスマッシュチーズバーガー」登場

ダブルツリーbyヒルトン東京有明

ダブルツリーbyヒルトン東京有明（東京都江東区 総支配人 島宗 広明）は、2025年12月20日の開業1周年を記念して、特別メニュー「アニバーサリーダブルスマッシュチーズバーガー」を1か月間の期間限定（12月20日～1月20日）で提供いたします。

開業1周年という節目にふさわしく、ボリューム感と贅沢さを追求したこのバーガーは、ジューシーなビーフパティを贅沢に4枚重ね、味わいと食べ応えの両方で満足感を極限まで高めました。熟練の料理長が厳選した素材と独自の工夫で仕上げた、ここでしか味わえない特別な一品です。

さらに、期間中バーガーをご注文の方には、お好みのワンドリンクをもれなくプレゼント。特別な味わいとともに、至福のひとときをお楽しみいただけます。

「アニバーサリーダブルスマッシュチーズバーガー」の魅力

- 特製バンズ：料理長が何種類ものパンを一つずつ試食し、歯切れの良さとブリオッシュ生地の豊かなバターの香り、そして絶妙な味のバランスを兼ね備えた京都産バンズを使用。バーガーの美味しさを引き立てる土台です。- 4枚の100％ビーフパティ：濃厚な牛チャックロールの旨味に和牛の脂の風味を加え、粗挽きと中挽きを独自配合。つなぎゼロでジューシー、食感もしっかり楽しめる食べ応え抜群の4枚重ねパティです。- 自家製BBQソース：ケチャップ、マスタード、チリソース、カイエンペッパーをベースに、隠し味としてコーラと白ワインをブレンド。甘辛いコクと華やかなスパイス香の絶妙なバランスで、バーガー全体の味わいを格上げします。- 3種のチーズ：チェダーチーズ、モントレージャック、コルビーチーズをブレンド。濃厚なコクとほのかな酸味がパティやソースと絡み合い、深みのあるリッチな味わいを演出します。- フレッシュ野菜：ジューシーなパティとの相性を考え、国産のトマトとレタスだけを厳選。シンプルながらも味のアクセントとなる、フレッシュな彩りを添えています。

一口ごとに素材の美味しさを存分に楽しめる、贅沢で満足感の高いバーガーです。特別な期間限定の味わいを、ぜひご家族やご友人とお楽しみください。

「アニバーサリーダブルスマッシュチーズバーガー」概要

期間：2025年12月20日（土）～2026年1月20日（火）

場所：1階 SAUS / 2階 Brew33 Bar

時間：SAUS 11:30～17:00（L.O. 16:30）

Brew33 Bar 17:00～23:00（L.O. 22:30）

料金：1個 3,500円

※バーガーご注文のお客様にはお好きなワンドリンクを1杯プレゼント

ドリンクは下記よりお選びいただけます：

- コカ・コーラ- コカ・コーラ・ゼロ- ジンジャーエール- スプライト- オレンジジュース- アップルジュース- アイスウーロン茶- コーヒー（ホット・アイス）- 紅茶（ホット・アイス）詳細を見る :https://doubletree-tokyo-ariake.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/item/anniversary-burger

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※画像はイメージです。

###

ダブルツリーbyヒルトン東京有明について

沖縄や富山、大阪、京都に続き、国内8軒目、関東初のダブルツリーbyヒルトンとして開業したダブルツリーbyヒルトン東京有明は、ゆりかもめ「有明駅」、りんかい線「国際展示場駅」からそれぞれ徒歩約1分に位置し、東京ビッグサイトをはじめ有明ガーデン、有明コロシアムへも徒歩圏内。豊洲市場やお台場へは電車で10分、東京ディズニーリゾート(R)へは電車でわずか20分という絶好のロケーションを誇り、恵比寿、渋谷、新宿へもりんかい線を利用して、乗り換えなしでアクセス可能です。地上17階建てのホテルには、全363室の客室のほか、オールデイダイニングやバーなどの料飲施設、24時間利用可能なフィットネスセンターやコインランドリー、会議室などの充実した施設が揃っています。世界中の文化・芸術・スポーツ・国際会議が一堂に会したような有明エリアで、レジャーやビジネスでご滞在になるお客様のために、温かくおもいやり溢れるホスピタリティで「心地よい時間」をご提供いたします。ダブルツリーbyヒルトン東京有明に関する詳細は公式ホームページ(https://doubletree-tokyo-ariake.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、Instagram(https://www.instagram.com/doubletreetokyo)やFacebook(https://www.facebook.com/doubletree.tokyoariake/)、X(https://x.com/dttokyoariake)でも情報を配信しています。

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://doubletree.hiltonhotels.jp/)は、世界約60の国と地域で約700軒以上（158,000室以上）を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーbyヒルトンのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(http://www.facebook.com/doubletree)、X(https://twitter.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。