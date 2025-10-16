シニア女性のデジタル行動調査から見えた、シニアマーケティング戦略

Omelette株式会社

Omelette株式会社（東京都港区、代表取締役 羽野仁彦）は、女性ヘルスケア市場専門のニュースメディア「ウーマンズラボ」にて、シニア女性のデジタル行動に関するデータを紹介する記事を寄稿をすることを発表いたします。

シニア女性のデジタル行動調査から見えた、シニアマーケティング戦略の記事内容

●シニア女性×デジタル、シニアマーケティングの現在地

●健康情報源の性差から考察、「広告設計のポイント」

●デジタルサービス利用の性差から再考、「デジタルマーケティング戦略」

●購買行動の性差から見えた、「シニア女性のEC利用と日常消費の親和性」

●動画視聴行動の性差から考える、「動画マーケティング活用法」

●シニア女性とデジタルの未来

詳細を見る :https://womanslabo.com/marketing-case-251016-3

シニア女性は「健康」「美容」「暮らしやすさ」への関心が高く、購買や情報収集の意思決定において大きな影響力を持っています。シニア世代の情報接点は、従来はテレビや新聞といったオフラインメディアが中心でしたが、近年はインターネットや動画サービスを活用する姿も顕著になっています。本稿では本稿では、会員数310万人のシニアSNS「らくらくコミュニティ」のアンケート調査をもとに、男女別のデジタル行動を比較（2025年8月実施,60～80代の男女113人）。とりわけ女性の特徴に焦点を当て、シニアマーケティングの可能性を探ります。

